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Одинаковые реквизит и одежда, которые появлялись в разных советских фильмах

Одинаковые реквизит и одежда, которые появлялись в разных советских фильмах (13 фото)

Автор:
07 апреля 2021 06:06
Метки: интересное   реквизиты   фильмы   
549
13
Любимые советские фильмы просмотрены и пересмотрены столько раз, что начинаешь обращать внимание на мелкие детали, которых раньше никогда не замечал.К примеру, на реквизит, который кочует из одной картины в другую. Наверняка вы уже слышали, что Новосельцев из «Служебного романа» «сроднился» с той же лошадью, бескрылую версию которой искал Горбунков. Но это далеко не все примеры.
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Метки: интересное   реквизиты   фильмы   
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41k
Максим Т. Час назад
«Служебный роман», «Секретная миссия», «Пакет», «Бриллиантовая рука» и еще несколько фильмов)
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3k
B7243 40 минут назад
А чего зря добру пропадать? Да и зрителям, опять же, развлечение.
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4k
Fishki_surfer Час назад
Статуя Галатеи еще в недавней "Анне Карениной" (с Боярской) показалась.

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21k
Ваня Час назад
реквизит дело тонкое, не всякий реквизитор сможет подобрать нужную вещь к картине...
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161
Petrov 2 часа назад
Верно подмечено
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