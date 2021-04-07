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Любимые советские фильмы просмотрены и пересмотрены столько раз, что начинаешь обращать внимание на мелкие детали, которых раньше никогда не замечал.К примеру, на реквизит, который кочует из одной картины в другую. Наверняка вы уже слышали, что Новосельцев из «Служебного романа» «сроднился» с той же лошадью, бескрылую версию которой искал Горбунков. Но это далеко не все примеры.
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На счету статуи Галатеи работы в картинах «Бег», «Служебный роман», «Васса», «Старый Новый год» и одна из главных ролей в фильме «Формула любви»
Доспехи, в которых прятался Милославский в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», засветились еще и в картине «31 июня»
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Метки: интересное реквизиты фильмы
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