Любимые советские фильмы просмотрены и пересмотрены столько раз, что начинаешь обращать внимание на мелкие детали, которых раньше никогда не замечал.К примеру, на реквизит, который кочует из одной картины в другую. Наверняка вы уже слышали, что Новосельцев из «Служебного романа» «сроднился» с той же лошадью, бескрылую версию которой искал Горбунков. Но это далеко не все примеры.

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Бархатное платье из фильмов «Собака на сене» и «Благочестивая Марта» 0 Источник:

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Ваза из кинофильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!» 0 Источник:

Короны в картинах «Обыкновенное чудо» и «31 июня» 0 Источник:

Кошки в фильмах «Не может быть!» и «Операция “Ы”, и другие приключения Шурика» 0 Источник:

На счету статуи Галатеи работы в картинах «Бег», «Служебный роман», «Васса», «Старый Новый год» и одна из главных ролей в фильме «Формула любви» 0 Источник:

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Шаль из картин «Отпуск за свой счет» и «Большая перемена» 0 Источник:

Юбка, которая появлялась в картинах «Девушка без адреса» и «Москва слезам не верит» 0 Источник:

Доспехи, в которых прятался Милославский в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», засветились еще и в картине «31 июня» 0 Источник:

Лампа в «Москва слезам не верит» и «Служебном романе» 0 Источник: