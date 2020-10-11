Собака "разрушила" дом и сделала вид, что сожалеет

Хозяин псов сильно пожалел, что оставил взаперти своих питомцев.
Четвероногие питомцы разодрали хозяйский диван, а затем приступили к разделу мелких вещей. Судя по кадрам записи, хаски был замешан в погроме больше, чем его рыжий соплеменник и плюс ко всему упрямый пёс был замечен за перестановкой мебели.
Сто́ит только догадываться о состоянии здоровья автора видеоролика, когда он собственными глазами увидел последствия совместного времяпрепровождения своих питомцев.
Источник:
Ссылки по теме:
- Три собаки забавно "воссоздают" свои фотографии
- Тибетский мастиф: все о собаке
- Топ-60 лучших собак для квартиры
- «Суровые» сторожевые псы
- Свора любвеобильных щенков загнала в угол молодую хозяйку
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...
Первые лет пять, пока не перебесятся, держать их в доме себе дороже.