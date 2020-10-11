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Собака "разрушила" дом и сделала вид, что сожалеет

Собака "разрушила" дом и сделала вид, что сожалеет (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 октября 2020 09:22
Сообщество : Животные
Метки: видео   диван   домашний питомец   животные   разрушение   собака   фото   хаски   
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Хозяин псов сильно пожалел, что оставил взаперти своих питомцев.

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Метки: видео   диван   домашний питомец   животные   разрушение   собака   фото   хаски   
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532
newegg 3 минуты назад
Хаски - очень умные и добрые собаки. Но дури в них немерено.
Первые лет пять, пока не перебесятся, держать их в доме себе дороже.
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6k
Сгусток позитива 7 минут назад
ну наааааа
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2k
KL11 19 минут назад
в приют для бездомных животных сдал?
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