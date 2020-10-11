Собака "разрушила" дом и сделала вид, что сожалеет

Четвероногие питомцы разодрали хозяйский диван, а затем приступили к разделу мелких вещей. Судя по кадрам записи, хаски был замешан в погроме больше, чем его рыжий соплеменник и плюс ко всему упрямый пёс был замечен за перестановкой мебели.