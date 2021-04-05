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Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого.
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Василий Ливанов на съёмках сцены у Рейхенбахского водопада для фильма Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона, 1980
50-я церемония вручения Оскара. Марку Хэмиллу (Люку Скайуокеру из «Звёздных войн») помогают С-3РО и R2-D2 во врем вручения награды за особые достижения в звуковых эффектах. R2-D2 постоянно перебивал, смеша публику. Голливуд. США. 3 апреля 1978 г.
Индеец всех времён и народов! Скажешь " Чингачгук" и услышишь "Большой змей". Скажешь "Оцеола" и услышишь "Вождь семинолов".
Темы для сочинений, предлагавшиеся гимназистам в начале XX века
Эти темы уже приятно просто прочитать, и сразу думаешь: какими тогда воспитывали детей.
Для младших классов:
* О том, что видела птичка в дальних землях.
* История постройки дома и разведения при нем сада…
* Великаны и пигмеи лесного царства.
Для старших гимназистов:
* Слово как источник счастья.
* Почему жизнь сравнивают с путешествием?
* Родина и чужая сторона.
* О скоротечности жизни.
* Какие предметы составляют богатство России и почему?
* О высоком достоинстве человеческого слова и письма.
* О непрочности счастья, основанного исключительно на материальном богатстве.
* О проявлении нравственного начала в истории.
* На чем основывается духовная связь между предками и потомством.
Для младших классов:
* О том, что видела птичка в дальних землях.
* История постройки дома и разведения при нем сада…
* Великаны и пигмеи лесного царства.
Для старших гимназистов:
* Слово как источник счастья.
* Почему жизнь сравнивают с путешествием?
* Родина и чужая сторона.
* О скоротечности жизни.
* Какие предметы составляют богатство России и почему?
* О высоком достоинстве человеческого слова и письма.
* О непрочности счастья, основанного исключительно на материальном богатстве.
* О проявлении нравственного начала в истории.
* На чем основывается духовная связь между предками и потомством.
Камилла Паркер в молодости.
Камилла Паркер Боулз доказала всему миру, что красота хоть и страшная сила, но есть силы в женщине и пострашнее.
При этом она не торопится рассказать юным, некрасивым и красивым, жаждущим любви девушкам, в чем секрет ее мощной притягательности. Это ее тайное оружие, наверное, даже собственной дочери она не смогла бы объяснить, за что ее всю жизнь любит до потери сознания принц Чарльз.
При этом она не торопится рассказать юным, некрасивым и красивым, жаждущим любви девушкам, в чем секрет ее мощной притягательности. Это ее тайное оружие, наверное, даже собственной дочери она не смогла бы объяснить, за что ее всю жизнь любит до потери сознания принц Чарльз.
Известная русская актриса Яблочкина, которая играла ещё при царском режиме
При вручении ей грамоты «За добросовестный, многолетний труд и в ознаменование 40-летия Октябрьской революции», произнесла: «Спасибо Вам большое за награду, ведь при царском режиме нас унижали подачками: то денег дадут, то дом или лошадь подарят. Я ведь всё промотала! А это - на всю жизнь!»
Наследие в строю
Выдвижение на учения тяжёлых танков Mk.V из состава Отдельной танковой эскадры РККА; ~ 1920-е годы
Отдельная эскадра танков была сформирована в 1923-м году, в которую были собраны трофейные танки, захваченные Красной армией в год Гражданской войны. Эскадра, дислоцированная в Лефортовских казармах в Москве, состояла из двух флотилий: тяжёлой, оснащённой танками Mk.V и лёгкой, вооружённой танками FT и Whippet.
Тяжёлая эскадра состояла из четырёх дивизионов по 4 танка Mk.V в каждом. Лёгкая флотилия состояла из среднего дивизиона, из 6 танков Whippet, и двух лёгких, в первом было 6 танков FT c пушечным вооружением, во втором - 6 FT c пулемётным вооружением. Эскадра существовала до 1925-го года, после чего была переформирована в отдельный танковый полк в составе двух батальонов: кадрового и учебного.
Отдельная эскадра танков была сформирована в 1923-м году, в которую были собраны трофейные танки, захваченные Красной армией в год Гражданской войны. Эскадра, дислоцированная в Лефортовских казармах в Москве, состояла из двух флотилий: тяжёлой, оснащённой танками Mk.V и лёгкой, вооружённой танками FT и Whippet.
Тяжёлая эскадра состояла из четырёх дивизионов по 4 танка Mk.V в каждом. Лёгкая флотилия состояла из среднего дивизиона, из 6 танков Whippet, и двух лёгких, в первом было 6 танков FT c пушечным вооружением, во втором - 6 FT c пулемётным вооружением. Эскадра существовала до 1925-го года, после чего была переформирована в отдельный танковый полк в составе двух батальонов: кадрового и учебного.
Авторский пост
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Никак не всем народам.
Потому что эти фильмы были запрещены пендосской цензурой. У них индейцы всегда злые, а бледнолицые хорошие.
А тут вдруг наоборот! Фильмы были объявлены пропагандой.
Я очень удивился когда узнал.
Если немец его знает = ГДРовец.
СИНТАКСИС И ПУНКУТАЦИЮ ЕЩЕ МОЖНО ТЕРПЕТЬ
НО ОРФОГРАФИЮ Е-Б-А-Л Я В РОТ!
как же давно я ждал этого момента!!!!
чтобы написать капслогом Е-Б-А-Л Я В-Р-О-Т ВАШУ ОРФОГРАФИЮ И СЛОВАРЬ!
У МЕНЯ ОДНИ ПРОБЛЕМЫ В ЖИХНИ ОТ ВАШЕЙ ОРФОГРАФИИ!!!
ну зачем таким жить? давайте их замочим?
вы как? со мной или маминкины сынки?
я вырос на филтме ДМБ я хочу ядерный гриб над Логдноном
сделаем?
это просто выбумка! такого быть не может
ну просто сами себе ответььте на вопрос
вот на лево это США, где ты сдохнешь отнаркотиков посл того как попользуют тебя
а справа СССР гдеу тебя не будет яхт и особняков, но где все что ты хотел реализовать утбея бубут ресурсы 1/6 суши
что если дело говоришь... у тебя есть ресрусрс СССР
вы чтобы выбрали?
Это приблизительно "Золотой пляж". Из Мисхора - "Аю-Даг" ("Медведь гора") не просматривается.
Мисхор находится между Гаспрой и Алупкой. А "Ласточкино гнездо" (мыс Ай-Тодор) ну ни как не даёт посмотреть на Аю-Даг (разве что только с Ай_Петри). И ни как от-туда не видна, ни Массандра, ни Никита... (Ялта за зонтиком спряталась...)
первая фотка - фотка обратной стороны луны
вторая фотка - фотка Венеры (планета такая есть, а не гонорея)
люди тогда от быта былиосвобождены... они не думали, что они будут есть и где жить.. эти вопросы не стояли...люди смотрели веврех на звезды!