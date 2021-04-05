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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
05 апреля 2021 23:31
Метки: история   ретро   фото   
254
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого.
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Метки: история   ретро   фото   
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23k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Здесь нет эротики ))) Вообще не понять что )))
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46k
Albert GER 11 минут назад
Справедливости ради - наш великий Чингачгуг известен только в соцлагере.
Никак не всем народам.
Потому что эти фильмы были запрещены пендосской цензурой. У них индейцы всегда злые, а бледнолицые хорошие.
А тут вдруг наоборот! Фильмы были объявлены пропагандой.
Я очень удивился когда узнал.
Если немец его знает = ГДРовец.
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−55
Вован 19 минут назад
>>Ego sum qui sum Вован 6 минут назад орфографию
СИНТАКСИС И ПУНКУТАЦИЮ ЕЩЕ МОЖНО ТЕРПЕТЬ
НО ОРФОГРАФИЮ Е-Б-А-Л Я В РОТ!
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−55
Вован 22 минуты назад
>>Ego sum qui sum Вован 3 минуты назад орфографию

как же давно я ждал этого момента!!!!
чтобы написать капслогом Е-Б-А-Л Я В-Р-О-Т ВАШУ ОРФОГРАФИЮ И СЛОВАРЬ!

У МЕНЯ ОДНИ ПРОБЛЕМЫ В ЖИХНИ ОТ ВАШЕЙ ОРФОГРАФИИ!!!
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3k
RALEXXX 24 минуты назад
Яблочкина хорошо так власть поддела.
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−55
Вован 59 минут назад
фотки иностранные... вы видите на их рожах лицемерие?
ну зачем таким жить? давайте их замочим?
вы как? со мной или маминкины сынки?

я вырос на филтме ДМБ я хочу ядерный гриб над Логдноном
сделаем?
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−55
Вован Час назад
СССР это миф древней греции
это просто выбумка! такого быть не может
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−55
Вован Час назад
просто сами себе не врите...
ну просто сами себе ответььте на вопрос

вот на лево это США, где ты сдохнешь отнаркотиков посл того как попользуют тебя

а справа СССР гдеу тебя не будет яхт и особняков, но где все что ты хотел реализовать утбея бубут ресурсы 1/6 суши

что если дело говоришь... у тебя есть ресрусрс СССР

вы чтобы выбрали?
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16k
Ego sum qui sum Вован Полчаса назад
орфографию
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4k
schmubu Ego sum qui sum Минуту назад
не поможет, там всё гораздо запущеннее...
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11k
поручик Ржевский Час назад
Это не Мисхор!
Это приблизительно "Золотой пляж". Из Мисхора - "Аю-Даг" ("Медведь гора") не просматривается.
Мисхор находится между Гаспрой и Алупкой. А "Ласточкино гнездо" (мыс Ай-Тодор) ну ни как не даёт посмотреть на Аю-Даг (разве что только с Ай_Петри). И ни как от-туда не видна, ни Массандра, ни Никита... (Ялта за зонтиком спряталась...)
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−55
Вован 2 часа назад
хотите я в двух фотках разобью весь шарм запада?

первая фотка - фотка обратной стороны луны
вторая фотка - фотка Венеры (планета такая есть, а не гонорея)

люди тогда от быта былиосвобождены... они не думали, что они будут есть и где жить.. эти вопросы не стояли...люди смотрели веврех на звезды!
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