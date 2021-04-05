Эти темы уже приятно просто прочитать, и сразу думаешь: какими тогда воспитывали детей.



Для младших классов:

* О том, что видела птичка в дальних землях.

* История постройки дома и разведения при нем сада…

* Великаны и пигмеи лесного царства.

Для старших гимназистов:

* Слово как источник счастья.

* Почему жизнь сравнивают с путешествием?

* Родина и чужая сторона.

* О скоротечности жизни.

* Какие предметы составляют богатство России и почему?

* О высоком достоинстве человеческого слова и письма.

* О непрочности счастья, основанного исключительно на материальном богатстве.

* О проявлении нравственного начала в истории.

* На чем основывается духовная связь между предками и потомством.