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Перед началом масштабной стройки всю территорию обследовали саперы и археологи.
Число открытий стало поистине впечатляющим – сотни взрывоопасных предметов времен ВОВ и миллион самых разных археологических находок. Более 100 тысяч артефактов, имеющих научную ценность, пополнят коллекции музеев Тамани и Керчи. А один из них и вовсе претендует на уникальность – эксперты нашли голову древней скульптуры предположительно V века до нашей эры.
У Крымского моста – почти семь тысяч свай трех типов. В основном, это трубчатые сваи диаметром почти 1,5 м, длина их варьируется в зависимости от сложности грунта. Так вот — на самых трудных участках такие сваи погружают на глубину до 105 м, это — высота 35-этажного здания.
И если сложить все трубчатые сваи моста в одну линию, получится нить длиной 330 км. Это больше, чем длина автодороги от Керчи до Севастополя. Крымского моста Строители завершили укладку дорожного покрытия моста в Крым Еще один интересный факт "стройки века" – прочность опор. У моста их 595, две самые мощные опоры стоят с двух сторон фарватера – судоходного коридора. Под каждой из них 95 стальных трубчатых свай длиной более 60 м с толщиной стенки до 40 мм. Приблизительно такой толщины броня у некоторых танков. В каркасе одной (причем, не самой большой) сухопутной опоры — около 53 тонн арматуры общей длиной 27 километров. Это в полтора раза больше длины самого Крымского моста.
И если сложить все трубчатые сваи моста в одну линию, получится нить длиной 330 км. Это больше, чем длина автодороги от Керчи до Севастополя. Крымского моста Строители завершили укладку дорожного покрытия моста в Крым Еще один интересный факт "стройки века" – прочность опор. У моста их 595, две самые мощные опоры стоят с двух сторон фарватера – судоходного коридора. Под каждой из них 95 стальных трубчатых свай длиной более 60 м с толщиной стенки до 40 мм. Приблизительно такой толщины броня у некоторых танков. В каркасе одной (причем, не самой большой) сухопутной опоры — около 53 тонн арматуры общей длиной 27 километров. Это в полтора раза больше длины самого Крымского моста.
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Метки: Крымский мост болты болты и гайки.
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Меня устраивает полностью и как инженера и как рядового водителя
Просто для сравнения, в Киеве до сих пор не могут достроить Подольский мост (344м.) с 1993-го года.
Петлюра вернется - мост согнется.