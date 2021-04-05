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Три "Боинга" болтов и сваи в 35 "этажей": интересные факты о Крымском мосте

Три "Боинга" болтов и сваи в 35 "этажей": интересные факты о Крымском мосте (2 фото)

Автор:
05 апреля 2021 14:09
Метки: Крымский мост   болты   болты и гайки.   
751
2
Перед началом масштабной стройки всю территорию обследовали саперы и археологи.

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Метки: Крымский мост   болты   болты и гайки.   
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9  комментариев
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12k
KOSTELLO 2 часа назад
Отличный мост.
Меня устраивает полностью и как инженера и как рядового водителя
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−2
1 1 Полминуты назад
А жизнь рядового украинца за время незалежности улучшилась?
Просто для сравнения, в Киеве до сих пор не могут достроить Подольский мост (344м.) с 1993-го года.
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4k
Безроду Безплемени 4 минуты назад
А где фотки находок?
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27k
Slonyash 47 минут назад
А помните хохляцькие прогнозы?

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490
Сергей 58 минут назад
И всё-таки инженерная мысль не знает границ!
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155
робт 59 минут назад
есть интересный факт, при чем самый главный, о котором запрещено говорить... это не мост, а два моста идущих параллельно
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2k
Frank Borman Час назад
Бандера приде - мост разруше.
Петлюра вернется - мост согнется.
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18k
Андрей Иванов Час назад
Три Боинга на болты разобрали? А пиндосы не хватятся?
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78
Дядя Витя 2 часа назад
УРОД, о чём пост? Кроме "шпионажа"?
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