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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
05 апреля 2021 08:46
Метки: Юмор   настроение   приколы   
4928
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения

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Метки: Юмор   настроение   приколы   
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47  комментариев
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23k
Dobry vojak Svejk 6 часов назад
Комментарий к фото
Ну и кинул бы в багажник - дома снял замок.
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4k
Alex Полчаса назад
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Современный настольный футбол.
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20k
Mike Miller Полчаса назад
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Где этот бедный волосы покрасил?
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8k
kaboza 3 часа назад
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и еще походу родня в клане маклаудов
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22k
Владимир kaboza Час назад
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Не, ну сам по суди, живет на воле, хавает один центряк - пряники, маргарин, тушенку.. Чего не жить то?
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8k
kaboza 3 часа назад
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Берлускони посодействовал)
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12k
Сергей 3 часа назад
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9k
vvv 3 часа назад
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У бабки Лизки полномочиям краёв не найти, просто наглосаксы всем поют в уши что она не пользуется ими "в силу обычая". Не переживайте. Будет надо, воспользуется. Схема умная, у них не отнять. Премьер-мальчик (девочка) для битья, а монарх типа не при делах. Лизка у власти с 1953 года. Что там насчёт сменяемости власти? #хватитэтотерпеть #лизкувоставку
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2k
roman-delisov vvv Час назад
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К чему эти глупые прокремлевские вопросы о сменяемости власти? Соединенное Королевство -- это демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления? Нет, это МОНАРХИЯ. Вот когда Россия станет монархией во главе с сами знаете кем -- тогда лично у меня не будет вопросов к сменяемости власти.
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9k
vvv roman-delisov Полчаса назад
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Как к чему? чтобы ты, мурзилка наглосакская вылез со своим комментарием.
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12k
Сергей 3 часа назад
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"В 2010 году юная красотка попала в списки Народной демократической партии на выборы в законодательное собрание Ломбардии 2010 года. Всех шокировало железобетонное проходное место по квоте Президента. Не было сомнений в том, что высокопоставленный друг и пациент приложил к этому руку.

Депутатство продлилось всего 2 года. Она была вынуждена уйти из-за обвинений в вовлечении несовершеннолетних в проституцию. «Дело Рубио» прославило девушку на весь мир. Только в 2019 году Верховный Суд Италии поставил точку, подтвердив окончательный срок – 2 года и 10 месяцев тюрьмы условно."
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10k
Karelian 3 часа назад
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А я сразу понял. Только не угадал
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88
Андрей 3 часа назад
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Нет дома - нет ипотеки
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3k
vorkuta-72 Андрей 3 часа назад
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Ошибаешься...
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2k
Garbiy 3 часа назад
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Или руку
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88
Андрей 4 часа назад
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Корми меня, раб!
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1k
вася васильев 4 часа назад
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-Какая разница между роялем и контрабасом?
-Рояль дольше горит!
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вася васильев 4 часа назад
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Работай нигер - солнце ещё высоко!))
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88
Андрей вася васильев 3 часа назад
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Это не Солнце - это Луна!

Всё равно работай!
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вася васильев 4 часа назад
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Мирей Матье правая верхняя?))
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11k
Хью́берт 4 часа назад
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Уж на то пошло, не гостинную, а пентхаус.
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16k
Ego sum qui sum 4 часа назад
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картинка старше Людовика первого, а приписка про землю пухом при чем тут?
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4k
Димыч 5 часов назад
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Есть ещё улюлюкающие под музыку из заниженной Приоры или 14-й. Ночью под окнами. И чем ржавее и д...мовее корыто, тем громче музыка. Национальная.
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20k
SerGProS 5 часов назад
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То ли дело про : шла Саша по шоссе и сосала..
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4k
CruelAsm SerGProS 3 часа назад
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...культю.
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21k
Сибиряк 5 часов назад
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20k
SerGProS 5 часов назад
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Смешные и познавательные картинкиПосмотреть
Смешные и познавательные картинки
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