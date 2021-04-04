863
15
Просто гифки, разнообразные...
1.
2.
×
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 человек, случайно встретивших редкости, которые одна на миллион
- Доставка почты по-английски
- 15 поразительных находок, на которые интересно взглянуть поближе
- 15 прикольных любимцев, смех над которыми продлевает жизнь
- 15 диковинных человек, с которыми в метро точно не соскучишься
35
Понравилось35
Новости партнёров
Загрузка...
Две сплошные, столкновение, ремонт кабриолета, ремонт своей.
Так понимаю, что это Америка.. и у них там все наказания плюсуются....
Кто-нибудь ещё что заметил?