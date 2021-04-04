Подборка фотографий, сделанных 50 лет назад в апреле 1971 года.
1 апреля 1971 года. Лондон. Британская актриса Анна Полк, норвежская актриса Юлие Эге, британская актриса Мойра Листер на церемонии вручения наград Show Business awards.
1 апреля 1971 года. Сайгон. Фотограф Денис Кэмерон, военный корреспондент "Нью-Йорк Таймс" Глория Эмерсон и переводчик Нгуен Нгок Луонг. Фото Richard Avedon
1 апреля 1971 года. Париж. Актриса Анни Дюпре во время съемок фильма «Злоключения Альфреда» (Les Malheurs d'Alfred).
3 апреля 1971 года. Женева. Чемпионат мира по хоккею. Сборная СССР после победы над шведами в финале.
5 апреля 1971 года. Лондон. Вики Ричардс репетирует сцену из спектакля «Никакого секса, пожалуйста, мы британцы» (No Sex, Please - We're British). Фото Leonard Burt.
5 апреля 1971 года - премьера французского фильма «Не избави нас от лукавого» (Mais ne nous délivrez pas du mal).
8 апреля 1971 года - премьера британского фильма «Цеппелин» (Zeppelin). На фото Эльке Зоммер и Майкл Йорк.
10 апреля 1971 года. Франция_Морис Роне и Анни Дюпре во время съемок телефильма «Ослепительный час» (L’heure éblouissante). Фото Bertrand Laforet.
Апрель 1971 года. Победительница конкурса «Мисс Горячие Шорты», таблоида Daily Mirror, Джози Ховард на военно-морской базе в г. Росайт, Шотландия.
14 апреля 1971 года. Бритт Экланд и Марианна Фейтфулл на репетиции пьесы Августа Стриндберга «Кто сильнее» (Den starkare). Фото George Greenwell.
14 апреля 1971 года. Лос-Анджелес. Певица, актриса и модель Лола Фалана на репетиции вручения премии Оскар. Photo Ron Galella.
15 апреля 1971 года. Мишель Филлипс и Джек Николсон на Губернаторском балу после церемонии вручения премии Оскар
18 апреля 1971 года. Формула 1. Джеки Стюарт с женой Хелен на подиуме после победы на Гран-при Испании.
18 апреля 1971 года - премьера британского фильма «Существа, забытые миром» (Creatures the World Forgot).
20 апреля 1971 года. Район Гебридских островов. Британский авианосец Ark Royal. Самолет Fairey Gannet AEW3 на кормовом лифте. Фото Charles Monsell.
С 21 апреля 1971 года французская банкнота номиналом 100 франков с портретом Наполеона перестала быть законным средством платежа. На новой 100-франковой банкноте Наполеона заменил драматург Пьер Корнель.
На фото - средняя часть тела суперзвезды Энди Уорхола Джо Далессандро. На первых партиях дисков молния была настоящей, но она, иногда, повреждала виниловую поверхность диска и реальную молнию заменили ее изображением. В 2003 году Sticky Fingers был включён в список «500 величайших альбомов всех времён» по версии журнала Rolling Stone под номером 63.
27 апреля 1971 года. Британская актриса Гленда Джексон с Оскаром, полученным за лучшую женскую роль в фильме «Влюбленные женщины» (Women in Love). Фото Jack Kay.
28 апреля 1971 года. Париж. Французская актриса Катрин Журдан с призом «Бистинго» (ежегодная премия, присуждаемая молодой, «подающей надежды» актрисе).
Апрель 1971 года. Студенты Мичиганского университета в фонографическом зале публичной библиотеки Анн-Арбора.
В 1971 году Майкл Кейн увидел Шакиру по телевизору в рекламе кофе и влюбился. Через своих друзей в рекламном бизнесе он узнал ее адрес, познакомился и в 1973 году они поженились. Живут вместе до сих пор, у них есть дочь Наташа.
31 апреля 1971 премьера американского фильма « Дом большой куклы» (The Big Doll House). Бюджет фильма $125 000, сборы в США $10 000 000.
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у всех губы естественные, лица с мимикой, лепота