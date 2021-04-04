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Ретро фотографии

Ретро фотографии (63 фото)

Автор:
04 апреля 2021 21:30
Метки: история   ретро   фото   
1059
63

Подборка фотографий, сделанных 50 лет назад в апреле 1971 года.

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Метки: история   ретро   фото   
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7k
Andrei 3 часа назад
Не понял прикола! А где Моника?
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753
Веселый Пук 2 часа назад
Мисс горячие шорты хочу.
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2k
Слава Кокаинум 3 часа назад
В комментариях частенько появляется наша местная мисс горящие шорты. Князь Курбский зовут. Кстати где он?
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10k
Джон Уик 3 часа назад
Информация точная?
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16k
Ego sum qui sum 3 часа назад
Какими милыми были женщины до наступпления эпохи повальной пластики
у всех губы естественные, лица с мимикой, лепота
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2k
Spanki 3 часа назад
Самое счастливое время 60-70е годы, люди были намного лучше, чем сейчас...
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