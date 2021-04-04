В 1971 году Майкл Кейн увидел Шакиру по телевизору в рекламе кофе и влюбился. Через своих друзей в рекламном бизнесе он узнал ее адрес, познакомился и в 1973 году они поженились. Живут вместе до сих пор, у них есть дочь Наташа.