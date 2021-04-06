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Экономим ваше время: 7 худших фильмов с Анджелиной Джоли

Экономим ваше время: 7 худших фильмов с Анджелиной Джоли (1 фото + 7 видео)

Автор:
06 апреля 2021 10:15
Сообщество : Кино
Метки: анджелина джоли   худшее из худшего   худшие фильмы   
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Судя по комментариям к прошлому посту из серии "худшие фильмы с Киану Ривзом". В прошлом посте было всё: мат и угрозы в адрес автора (который позже удалили), собственные рекомендации фишкян и (не)конструктивная критика. Просто нельзя взять и похоронить такой формат. Поэтому сей пост посвящён Анджелине Джоли.

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Метки: анджелина джоли   худшее из худшего   худшие фильмы   
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4  комментария
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156
денис 2 часа назад
Пока она была молода и сочна можно было отвлечься на красивую картинку... а теперь эта мега "звезда" вся такая "я за мир во всем мире" популистская хрень! Бред Пит все сделал правильно)
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24k
Григорий 21 минуту назад
В молодости была прелесть какая дурочка, и ее мужчины были под стать. А потом начала собирать всяких вьетнамцев и негров, усыновлять их, и постарела. Теперь просто старая дура. И детям башку свернула, всякие "бабо-мужик" и "кто свистит".
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401
Bhaal Полчаса назад
Анджелина клевая
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