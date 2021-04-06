Экономим ваше время: 7 худших фильмов с Анджелиной Джоли

Супертолерантный фильм о толерантном Питере Пэне и толерантной Алисе. Толерантный антигерой, толерантная массовка, толерантный сюжет, завёрнутый в обложку из... Я даже не знаю из чего... Просто красивая толерантная сказка, в которой снялась Анджелина Джоли. Я не забыл упомянуть о толерантности? Фильм толерантный! На этом всё.

Рейтинг: 3.0. Отличный фильм . Наверное, лучше невозможно было снять.

Примечание: в рейтинг не попали короткометражные картины с Джоли.

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