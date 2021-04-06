Экономим ваше время: 7 худших фильмов с Анджелиной Джоли

Судя по комментариям к прошлому посту из серии "худшие фильмы с Киану Ривзом". В прошлом посте было всё: мат и угрозы в адрес автора (который позже удалили), собственные рекомендации фишкян и (не)конструктивная критика. Просто нельзя взять и похоронить такой формат. Поэтому сей пост посвящён Анджелине Джоли.
*Рейтинг составлен на основании отзывов пользователей сайта Кинопоиск.
"Солт / Salt", 2010 г.
Источник:
Первоначально сценарий был написан под Тома Круза. Но уболтать Круза не получилось, зато Джоли согласилась сняться в этом боевике, который ничем не отличает от стереотипных фильмов, вышедших в большом количестве в 1980-х – 1990-х.
Рейтинг: 6,0
"Адская кухня / Hell's Kitchen", 1998 г.
Источник:
Тони Чинчирипини (режиссёр) задался целью во всей красе описать один из самых криминальных районов Нью-Йорка. Получилось ли это? Скорее да. Хороший ли при этом вышел фильм? Скорее нет.
Рейтинг: 5,9
"Луна пустыни / Mojave Moon", 1996 г.
Источник:
Можно ли снять комедийный триллер, который ещё и мелодрама? Оказывается, что очень даже можно. Получится не очень... Поэтому рейтинг картины составил 5,8.
"Лазурный берег / By the Sea", 2015 г.
Источник:
Вы никогда не наблюдали за тем, как муж с женой ссорятся? Тогда этот фильм обязателен к просмотру. Шутка. Провалившийся в прокате фильм, в котором снялись Анджелина с Брэдом вместе. В главной роли — Анджелина Джоли, сценарист — Анджелина Джоли, режиссёр — Анджелина Джоли.
Рейтинг: 5,79
"Без улик / Without Evidence", 1995 г.
Источник:
Вымученный триллер с элементами драмы, в котором снялась Анджелина Джоли. Если вы не смотрели этот фильм, то не потеряли ничего. Никакой художественной ценности лента не представляет.
Рейтинг: 4.9
"Киборг 2: Стеклянная тень / Cyborg 2: Glass Shadow", 1993 г.
Источник:
В конце восьмидесятых фильмы с подобным сюжетом выходили пачками. Это один из таких непримечательных фильмов, который не выделяется ничем. Фильм плох всем: сюжетом, игрой актёров, операторской работой, спецэффектами. Посредственный проходняк, на который было потрачено $5 000 000.
Рейтинг: 4,6
"Питер Пэн и Алиса в стране чудес / Come Away", 2020 г.
Источник:
Супертолерантный фильм о толерантном Питере Пэне и толерантной Алисе. Толерантный антигерой, толерантная массовка, толерантный сюжет, завёрнутый в обложку из... Я даже не знаю из чего... Просто красивая толерантная сказка, в которой снялась Анджелина Джоли. Я не забыл упомянуть о толерантности? Фильм толерантный! На этом всё.
Рейтинг: 3.0.
Отличный фильм. Наверное, лучше невозможно было снять.
Примечание: в рейтинг не попали короткометражные картины с Джоли.
Помогите другим пользователям: посоветуйте отвратительные фильмы с Анджелиной в комментариях
Источник:
- Зомби-двойник Анджелины Джоли умирает от коронавируса
- Фотографии молодой Анджелины Джоли, о которых уже никто и не помнит
- Семейный альбом Анджелины Джоли: такой была в детстве первая красавица экрана
- Анджелина Джоли продолжает воевать с бывшим мужем
- "Иранскую Анджелину Джоли" отправили за решетку на 10 лет
Понравилось26