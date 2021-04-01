Экономим ваше время: 7 худших фильмов с Киану Ривзом

Обычно публикуют списки лучших картин. Но было бы неплохо иметь представление о самых худших фильмах. Просто, чтобы никогда их не смотреть.
*Рейтинг составлен на основании отзывов пользователей сайта Кинопоиск.
"Кто там / Knock Knock", 2014 г.
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Фильм получил рейтинг 5,6.
Возможно это и субъективное мнение, но смотрится лента через силу. Складывается такое впечатление, что кинокомпании нужно было снять "какой-то полуторачасовой фильм с Киану". Ну вот его и сняли. Низкий бюджет, отвратительная игра актёров, плохой сюжет.
Весь сюжет построен вокруг главы семейства.
"Путешествие в сказку / Babes in Toyland", 1986 г.
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Вы любите старые фэнтези? Я тоже нет.
Совместные американо-немецкий фильм был снят в 1986 году. Его сильной стороной являются музыкальные партии, а слабой стороной — всё остальное. Рейтинг 5,6
"Билл и Тед / Bill & Ted Face the Music", 2020 г.
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Музыкальное псевдокомедийное фэнтези снято довольно посредственно. Непонятно только одно, как на такой сценарий вообще выделили деньги?!
Сюжета нет. Совсем...
Рейтинг на Кинопоиске 5,6.
"Трое в Нью-Йорке / Generation Um...", 2011 г.
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Не совсем понятно, что же именно хотели донести до зрителя сценарист с режиссёром. Ах, да, это же один и тот же человек. Посредственный фильм ни о чём.
Рейтинг ленты составляет 5,3.
"Даже девушки-ковбои иногда грустят / Even Cowgirls Get the Blues", 1993 г.
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Что можно сказать об этой ленте? Она провалилась в прокате. Фильм был дважды номинирован на "Золотую малину". Вероятно, Ума Турман и Киану Ривз пожалели о том, что снялись в таком сюре.
Рейтинг: 5,0.
"Дочь Бога / Exposed", 2015 г.
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Из этого сценария мог бы получиться действительно интересный фильм. Но не получилось. Не вышло... После просмотра фильма складывается впечатление, что его просто не успели снять, а то что успели — смонтировали и выдали зрителю. Получилось посредственно.
Рейтинг: 4,7
"Профессионал / Siberia", 2018 г.
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Фильм опоздал с выходом лет так эдак на 30. Подобная жвачка отлично продавалась в конце восьмидесятых и девяностых. Сейчас этим никого не пронять. Вымученный сюжет, типовые герои, стереотипные злодеи. Пользователи рунета от такого явно не в восторге. И их можно понять.
Рейтинг: 4,0
Какие бы фильмы к этому списку добавили вы?
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