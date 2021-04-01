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Экономим ваше время: 7 худших фильмов с Киану Ривзом

Экономим ваше время: 7 худших фильмов с Киану Ривзом (1 фото + 7 видео)

Автор:
01 апреля 2021 10:04
Сообщество : Кино
Метки: интересное   киану ривз   кино   подборка   фильмы   худшее из худшего   
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Обычно публикуют списки лучших картин. Но было бы неплохо иметь представление о самых худших фильмах. Просто, чтобы никогда их не смотреть.

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Метки: интересное   киану ривз   кино   подборка   фильмы   худшее из худшего   
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Bartello 6 минут назад
Ибо нефиг Сибирь в Миннесоте снимать.
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Vazari 3 минуты назад
Сложно не согласиться. Киану замечательный актер, однозначно входящий в список лучших актеров мира, но у него, на удивление много плохих фильмов. Видимо не каждый сценарий можно вывезти благодаря полной и добросовестной самоотдаче одного актера. Из всего перечисленного смотрел только первый "Кто там". Честно, пытался досмотреть до конца, раза три. Но, несмотря на захватывающее начало и, вроде неплохой сюжет, фильм не заходит совершенно. Так и не досмотрел.
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