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«День Нептуна» в 1967 году

«День Нептуна» в 1967 году (20 фото)

Автор:
04 апреля 2021 12:11
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: люди   море   праздники   
378
20
Летом 1967 года фотокорреспондент журнала LIFE Билл Эппридж приехал в СССР снимать молодёжь для спецвыпуска, посвящённого 50-летию революции. А в результате, снял неожиданный репортаж о «Дне Нептуна» на одном из советских пляжей.

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Метки: люди   море   праздники   
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albedo 22 минуты назад
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Шурум-бурум 47 минут назад
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