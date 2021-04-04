«День Нептуна» в 1967 году

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Летом 1967 года фотокорреспондент журнала LIFE Билл Эппридж приехал в СССР снимать молодёжь для спецвыпуска, посвящённого 50-летию революции. А в результате, снял неожиданный репортаж о «Дне Нептуна» на одном из советских пляжей.
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