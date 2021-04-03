Животные, усыновлённые из приютов в марте

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Несмотря на все трудности жизни, люди берут из приютов животных, дают им второй шанс на счастливую жизнь.
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Метки: доброта милосердие питомцы
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Но если бы за это пост я мог бы тебе пожать руку, то сделал бы это искренне и от всего сердца.
Жаль, что в рамках этого ресурса я не могу пожертвовать всеми своими плюсами, чтобы поднять этот пост выше.
Просто позволь мне высказать своё уважение!
Всех благ тебе!