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Животные, усыновлённые из приютов в марте

Животные, усыновлённые из приютов в марте (31 фото)

Автор:
03 апреля 2021 17:12
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: доброта   милосердие   питомцы   
273
31
Несмотря на все трудности жизни, люди берут из приютов животных, дают им второй шанс на счастливую жизнь.
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Метки: доброта   милосердие   питомцы   
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Свирепый Бамбр Час назад
Сво-бо-ду ко-та-нам!
Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет море...
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1k
Чувак 9 минут назад
Вот со многими постами твоими я не согласен. И с заявлениями в админке тоже. Буду честен.
Но если бы за это пост я мог бы тебе пожать руку, то сделал бы это искренне и от всего сердца.
Жаль, что в рамках этого ресурса я не могу пожертвовать всеми своими плюсами, чтобы поднять этот пост выше.
Просто позволь мне высказать своё уважение!
Всех благ тебе!
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