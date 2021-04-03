Врачи осмотрели аномалию внимательней и обнаружили у ребёнка два дополнительных пениса, которые находились в стадии формирования, не успев приобрести соответствующих форм. Поэтому медики решили, не откладывая в долгий ящик, провести операцию и вырезать всё лишнее на свой страх и риск. Об этом также сообщило медицинское издание International Journal of Surgery Case Reports.