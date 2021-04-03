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В Ираке появился на свет уникальный малыш, нет ни индиго - на этот раз многочлен

В Ираке появился на свет уникальный малыш, нет ни индиго - на этот раз многочлен (4 фото + 3 видео)

Автор:
03 апреля 2021 08:46
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Курдистан   аномалия   впервые   ирак   младенец   многочлен   пениса   три   
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В Ираке родился первый в мире ребёнок с тремя пенисами. Медики считают, что такую аномалию зафиксировали впервые в истории.

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Метки: Курдистан   аномалия   впервые   ирак   младенец   многочлен   пениса   три   
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12  комментариев
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8k
Вася 2 часа назад
давным давно, у нас в туалете (80е) лежал медицинский атлас, там тоже всякая х.уй.ня нарисована была...
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715
Vladimirs Orlovskis Вася 52 минуты назад
Это не х.у.й.н.я. Это атлас Синельникова. По нему все будущие дохтуры учатся. А вы его в сральник... Эх, вы!!!
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27k
Teodor 2 минуты назад
Не, ну я уже смирился с обилием ошибок по тексту в большинстве постов - опечатки, невнимательность и т.п., но когда прямо в заголовке - это уже перебор...
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29
Sandmann 16 минут назад
Какой «интересный» выброс? Иногда возникают ощущения (ИМХО), что многие в последнее время помешались на какой-то сексомании. Истина бытия?…или ловкий бизнес, паразитирующий на вседозволенности и инстинктах жаждущих?…Трудно представить, какое будет мировосприятие у поколения, производного от нынешнего!
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1k
Владимир 47 минут назад
Кто такой? Шесть ног, пять членов? Ответ. Шестиногий пятиху.й.
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162
Михаил Час назад
Я начинаю подозревать, что Змей-Горыныч из сказок - вовсе не из сказок.
Интересно, каких голов у него было три...
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2k
Точка Час назад
Теперь я понял что "ссать в две струи* всё таки возможно
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284
Vlad Час назад
Один ослабнет, второй будет в работе. Ну прям секс-машина
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19k
ПаганецЪ 2 часа назад
Он квадратный?
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61k
Доктор Джонс 2 часа назад
Последствия применения боеприпасов с обедненным ураном...
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