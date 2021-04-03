В Ираке родился первый в мире ребёнок с тремя пенисами. Медики считают, что такую аномалию зафиксировали впервые в истории.
Мальчик родился на севере Ирака в городе Дахукэтнический, в семье этнических курдов.. Изначально родители обратились в больницу из-за того, что приняли пучок половых органов за опухоль.
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Врачи осмотрели аномалию внимательней и обнаружили у ребёнка два дополнительных пениса, которые находились в стадии формирования, не успев приобрести соответствующих форм. Поэтому медики решили, не откладывая в долгий ящик, провести операцию и вырезать всё лишнее на свой страх и риск. Об этом также сообщило медицинское издание International Journal of Surgery Case Reports.
Год спустя, на врачебном осмотре выяснилось, что оперативное вмешательство не оказало на ребёнка негативных последствий.
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В настоящее время учёные не могут объяснить причины такой аномалии. Врачи подозревали, что всему виной употребление наркотиков матерью или наследственный фактор. Однако эти гипотезы не нашли подтверждения.
В медицинском журнале отметили, что один из пяти-шести миллионов мальчиков рождается с двумя пенисами. Всего в мире зафиксировали около ста таких случаев. Врачи все еще не могут объяснить причину этих аномалий.
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Академики в недоумении разводят руками и заявляют, что в данном случае, наука пока бессильна.
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Интересно, каких голов у него было три...