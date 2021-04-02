Об успехе фильма, особенно, среди детей, можно судить по одной детали: примут они сюжет для игры или нет. Если в 20-е годы играли в чапаевцев, в 30-е – в папанинцев, то на границе шестидесятых-семидесятых годов – в танкистов с собакой.
Идея создания
Это в XXI веке большинство картин и сериалов о Великой Отечественной войне снимают в приключенческом жанре. В послевоенное время использовался исключительно реалистичный стиль (за исключением моментов, показывающих гибель и ранения).
Януш Пшимановский воевал в подразделениях Войска Польского, после войны стал журналистом и писателем. В его повести «Четыре танкиста и собака» не стоит искать аналоги конкретных боевых операций. Он ставил цель заинтересовать польских мальчишек темой войны. Лихо закрученный сюжет, личное мужество героев, любовь красивых девушек – типичные каноны жанра. Изюминкой книги стал необычный персонаж – пес Шарик.
В 1964 году книгой заинтересовался режиссер Конрад Наленцкий. Из нее за 2 года родилось 8 серий. Успех многосерийного фильма превзошел все ожидания не только в Польше, но и в СССР, ГДР и других соцстранах. Автору пришлось дописывать материал на второй, а затем и на третий сезон. Новые серии вышли в 1968 и 1970 годах.
Актеры, роли, прообразы
Советские граждане с юмором называли картину «Три поляка, грузин и собака». Действительно, ради колорита авторы «разбавили» экипаж нехарактерной национальностью, хотя снимались исключительно актеры Польской республики. Из СССР был только Александр Белявский, сыгравший вышестоящего командира. Он же озвучил советскую версию фильма.
Януш Гайос
Ему досталась роль Янека – главного героя картины, сначала стрелка-радиста, затем второго командира танка «Рыжий», хозяина собаки. Реального героя войны он не представляет.
После съемок на Януша обрушилась слава: автографы, бесцеремонные поклонницы, рестораны. А он чуть не забросил профессию. После «Танкистов» ему предлагали сниматься исключительно в образах бравых военных, а за 6 лет сериала Гайос навоевался «с запасом»! Выручили – терпение, театральная сцена и третья жена, которая стала его личным продюсером.
Роман Вильгельми
Актер сыграл первого командира танка, погибшего по ходу сюжета. Роман был самым опытным из всего экипажа по числу предыдущих работ.
У его героя Ольгерда Яроша был реальный прототип, с которым был знаком автор книги Пшимановский. Командир роты Виктор Тюфяков прошел всю войну, стал комбатом, но в силу конфликтного характера лишился звания и наград. Восстановили справедливость после выхода первого сезона сериала, когда его создатели рассказали о героическом офицере, с которого «списан» характер.
Роман Вильгельми был успешен как актер и далее, но не избежал беды творческих людей – алкоголизма. В 1991 году он умер от онкологии.
Франтишек Печка
Рассудительный Густлик (наводчик и заряжающий) – поляк с немецкими корнями, поэтому по сюжету он выступает в роли миротворца.
Актер советскому зрителю знаком по последним сериям «Освобождения», где он вместе с нашим танкистом (актер Валерий Носик) нашел цистерну спирта и освободил лагерных пленных, брошенных фашистами в вагонах на станции.
Франтишеку Печке уже за 80, но он играет в театре и снимается в сериалах.
Влодзимеж Пресс
Знойный грузин Григорий, водитель танка, любящий свою технику больше, чем женщин, – тоже польский актер.
Судьба Влодзимежа сама достойна экранизации. Его родители расстались до вступления фашистов в Польшу. Мать переехала во Львов, который вскорости стал советским. С началом Великой Отечественной войны она успела выехать с младенцем на Волгу. Ребенок остался в детдоме, а она ушла сражаться с врагом. Оставшийся в Польше отец-еврей погиб в концлагере Треблинка. От папы Прессу досталась колоритная внешность. В Польшу семья вернулась после войны.
Веслав Голас
Томек, стрелок-радист, самый новый член экипажа и прекрасный гармонист. Актер Голас после выхода «Танкистов» не страдал нехваткой работы: снимался, играл в театре.
Веслав Голас жив, но его здоровье далеко от идеала. За ним ухаживают дочь и внучки.
Маруся-Огонек
Возлюбленную Янека, советскую медсестру, сыграла известная уже в 25 лет актриса Пола Ракса.
Пола была на пике славы еще до сериала и параллельно снималась в картине «Зося». Зрители, само собой, поженили ее с Янеком. На самом деле у актрисы был бурный роман с советским актером Юрием Каморным, где до свадьбы тоже дело не дошло.
Ракса сыграла еще несколько главных ролей в советских и польских фильмах, а затем фактически закончила карьеру актрисы. Она не захотела стареть перед камерой и переключилась на бизнес в сфере моды. К 60 годам Пола перестала показываться на публике. Сейчас ее биография не известна.
Собака Шарик
Псов было на экране два. Триммер красовался на всех крупных планах. Он хорошо общался с актерами, понимал команды с полуслова. Целер был задействован в трюковых сценах.
Обоих животных взяли из полицейского питомника. Первого на съемочной площадке избаловали до полной профнепригодности. После окончания съемок ему нашли «гражданских» хозяев. Второй вернулся к исполнению старых обязанностей.
Танк «Рыжий»
Боевая машина стала полноправным участником действия. Имя ему дали от огненного цвета волос Маруси.
Для съемочного процесса использовали танки Т-34-85 – с пушкой калибра 85 мм. По сюжету книги до гибели первого командира машина была калибра 76 мм. Внимательные зрители по литым бортовым клеймам могут насчитать 10 танков, задействованных в сериале. Из них один стоит в музее уральского города Верхняя Пышма, другой был в Польше у дороги Варшава – Гданьск, третий – в Прибалтике. Сохранились ли зарубежные экспонаты на своих местах сейчас – не известно.
Интересные моменты вокруг сериала
Для достижения правдоподобия актерам пришлось освоить многие воинские навыки: вождение танка, стрельбу из автоматов, рукопашный бой. Большинство трюков они делали сами.
Януш Гайос чуть не погиб в самом начале съемок. После отработанной сцены он прилег на поляне в высокой траве и заснул. Его переехал студебеккер. Водитель не заметил молодого человека. В больнице обнаружили серьезные травмы – перелом тазовых и реберных костей, но врачи сказали, что актер еще дешево отделался. Для продолжения рабочего процесса режиссер дописал сцены о Янеке в госпитале. Гайоса возили «на работу» в гипсе.
Триммер (Шарик) оказался очень неугомонным, лез в кадр, требовал продолжения съемок его персоны.
У польских мальчишек самой дорогой считалась фотография пса с оттиском его лапы. Собачий тренер сам придумал эту фишку. По его заказу изготовили большую штемпельную подушку, лапу макали в чернила и ставили оттиски. Такую процедуру Триммер терпел с трудом, выдерживая не больше полсотни «печатей» в день.
Когда вмешивается политика
В 90-е годы и начале нулевых в Польше под каток антикоммунизма попали многие фильмы советского периода, в том числе и «Четыре танкиста и собака». Политики посчитали, что события отражены искаженно и очерняют прошлое страны.
В 2008 году запрет удалось ненадолго преодолеть, и сериал показали по одному из польских каналов накануне годовщины Победы над фашизмом.
Источник:
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Витольд Пыркош
больше известен по роли Датчанина в фильмах Ва-банк и Ва-банк 2.
В фильмографии актера порядка 80 фильмов.
Умер в возрасте 90 лет в 2017 году
по мойму в районе 40 серий ?
Как пела Ротару: было было было - но прошло.