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Что происходило за кадром фильма «Четыре танкиста и собака» и как сложилась судьба актёров

Что происходило за кадром фильма «Четыре танкиста и собака» и как сложилась судьба актёров (14 фото)

Автор:
02 апреля 2021 22:25
Метки: актеры   история фильма   кино   
477
14

Об успехе фильма, особенно, среди детей, можно судить по одной детали: примут они сюжет для игры или нет. Если в 20-е годы играли в чапаевцев, в 30-е – в папанинцев, то на границе шестидесятых-семидесятых годов – в танкистов с собакой.

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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1k
Артур 2 часа назад
А вот и песни из фильма...
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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242
strepaf 53 минуты назад
Не самый значимый персонаж в танкистах, но наверно самый знаменитый у нас.
Витольд Пыркош
больше известен по роли Датчанина в фильмах Ва-банк и Ва-банк 2.
В фильмографии актера порядка 80 фильмов.
Умер в возрасте 90 лет в 2017 году

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17k
иванов дмитрий 2 часа назад
Для тех времен фильм\сериал казался фантастически долгим.
по мойму в районе 40 серий ?
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36k
Андрей 2 часа назад
В детстве разбигались по домам смотреть этот сериал. Очень нравилось. Пару лет назад решил понастольгировать. Не получилось. Уже как-то не то.
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2k
Альтер Иго Андрей 2 часа назад
Тоже самое, несколько лет назад скачал, хотел понастольгировать... хватило меня на 2.5 серии, не смог смотреть.
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3k
au3 2 часа назад
А теперь о поляках как о трупиках .... Плохого нельзя, а хорошего нечего.
Как пела Ротару: было было было - но прошло.
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561
Шурман au3 Час назад
Причем здесь Ротару или Лайма ( соседка в Юрмале ) и остальные ? ну это их выбор и похер , я раньше этот сериал пересмотрел , а в актрису был влюблен , в ней что то есть .
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
"Три поляка, грузин и собака" )))
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