Януш Пшимановский воевал в подразделениях Войска Польского, после войны стал журналистом и писателем. В его повести «Четыре танкиста и собака» не стоит искать аналоги конкретных боевых операций. Он ставил цель заинтересовать польских мальчишек темой войны. Лихо закрученный сюжет, личное мужество героев, любовь красивых девушек – типичные каноны жанра. Изюминкой книги стал необычный персонаж – пес Шарик.

В 1964 году книгой заинтересовался режиссер Конрад Наленцкий. Из нее за 2 года родилось 8 серий. Успех многосерийного фильма превзошел все ожидания не только в Польше, но и в СССР, ГДР и других соцстранах. Автору пришлось дописывать материал на второй, а затем и на третий сезон. Новые серии вышли в 1968 и 1970 годах.

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