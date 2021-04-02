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"День дурака" в мире
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Тот редкий случай, когда выпивка спасла от смерти

Тот редкий случай, когда выпивка спасла от смерти (3 фото)

Автор:
02 апреля 2021 07:10
Метки: алкоголь спасает жизни   интересная история   пекарь Чарльз Джокин   титаник   
569
3
У британского пекаря Чарльза Джокина было хобби – он выпивал. Титаник, на котором вышел в плавание Джокин, был огромным плавучим фешенебельным отелем с прекрасной кухней. У Джокина, как у старшего судового пекаря, была отдельная каюта, где он даже разместил свой самогонный аппарат (с дрожжами у него проблем не было).
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Метки: алкоголь спасает жизни   интересная история   пекарь Чарльз Джокин   титаник   
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209
thefanofbeer 2 часа назад
Первый раз слышу, что выпивка это хобби.
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10k
Агент Безопасной Национальности thefanofbeer 2 часа назад
Во-во, я тоже удивился. Во всем нужно быть профессионалом
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−130
Виталий 18 минут назад
за 20 лет от информации о вашем титанике уже изрядно укачивает.

Такое ощущение что нас будут мучить пока не огласят судьбу каждого погибшего и выжившего.

Много других затонувших кораблей, почему про Вегу какую-нибудь не рассказать уже?
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8k
Васильевна 55 минут назад
Хм, но ведь алкоголь ускоряет отдачу организмом тепла.
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8k
Васильевна 51 минуту назад
Поэтому не советуют замерзающим на морозе выпивать "для сугреву", если нет возможности с ентого мороза выбраться.
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6k
Женя Час назад
Пьяному море по колено
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8k
Васильевна Женя 57 минут назад
Ага, потому и не утонул )
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80
Ольга Т Час назад
Калорийно, состояние пофигистичное, да еще недаром говорят, что был бы трезвым, то разбился бы на фиг.
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8k
Vacony 2 часа назад
откуда алкоголь стал высококалорийным ?
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60k
Viktor 2 часа назад
Трёх дней не прошло!

https://old.fishki.net/mix/3685105.htmlhttps://old.fishki.net/mix/3685105.html
https://old.fishki.net/3500900-samyj-neobychnyj-iz-vyzhivshih-pri-krushenii-titanika--istorija-sudovogo-pekarja-charlyza-dzhokina.htmlhttps://old.fishki.net/3500900-samyj-neobychnyj-iz-vyzhivshih-pri-krushenii-titanika--istorija-sudovogo-pekarja-charlyza-dzhokina.html
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13k
Patmaz 2 часа назад
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