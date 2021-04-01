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"День дурака" в мире
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Главный первоапрельский пост интернета, или избранные шутки «Дня дурака 2021» Всем привет! В этом посте мы решили собрать все самое веселое, креативное и необычное, что появляется сегодня в интернете на тему 1 апреля. Будем весь день искать новые приколы, обновляя данный... Читать дальше
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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
01 апреля 2021 23:50
Метки: история   ретро   фото   
727
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого.
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Метки: история   ретро   фото   
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4k
ZmeyUA 5 часов назад
Львов. Завод "Электрон". Просрано
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8k
Клёст Час назад
А активисты здесь, с плакатами на английском, точно россиянам что-то доказывают?
Или же, это всё предназначено для показа тем кто платит, и является носителем языка?))
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8k
Владимир 4 часа назад
>> Раньше в сердце Манхэттена было поле пшеницы. 1982 год
Не совсем так, это специально выращенное за 4 месяца поле.

https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-agnes-deness-manhattan-wheatfield-grown-poignanthttps://www.artsy.net/article/artsy-editorial-agnes-deness-manhattan-wheatfield-grown-poignant

In May 1982, with the help of Public Art Fund, Denes planted around two acres of wheat in downtown Manhattan at the old Battery Park Landfill. The process required digging 285 furrows in the ground, by hand. For four months, the artist and her assistants became agriculturalists, tending their plants: ultra-American, amber waves of grain. Two blocks from Wall Street and just across the water from the Statue of Liberty, their urban garden thrived. The project’s title, Wheatfield A Confrontation, nodded at the tension between the field and the city behind it.
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8k
Владимир 4 часа назад
>> Гибрид поезда с реактивным двигателем и на воздушной подушке, Франция, 1965 год

Ссылка youtu.be
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