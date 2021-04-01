Автор:
01 апреля 2021 23:50
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого.
2.
Анна Курникова. FHM 2001
3.
Император Хирохито посещает Диснейленд, 1975
4.
Изготовление мозаики для станции "Комсомольская" московского метрополитена, 1964 год
5.
Мадонна и Квентин Тарантино на 67-й церемонии вручения премии Оскар, 1995 год
6.
Джеки Чан и Пьер Ришар, 1985 год, Гонконг
7.
Концепт одежды для всей семьи времён холодной войны, Англия, 1963 год
8.
Арбатская площадь и проспект Калинина, 1982
9.
Цветное фото со Статуей Свободы в Париже в 1886 году (до транспортировки в Америку)
10.
На съёмках "Укрощение строптивого",1980 год
11.
Ширли Итон и Шон Коннери в х/ф "Голдфингер", 1964 год
12.
Бойцы российского ОМОН'а на улицах Грозного, февраль - март 1996 года
13.
Роскошь полета с Qantas Airways, 1971 год
14.
Крутая детская площадка, 1980–е годы, Днепропетровск
16.
Павел Дуров в детстве
17.
Арнольд и актеры за обедом на съемочной площадке Конана Варвара
18.
Проходная завода ЗиЛ. 1986 год.
19.
Роберт Дауни-младший и Сара Джессика Паркер
20.
Сальма Хайек и Пенелопа Крус, 1998 год
21.
На заводе цветных телевизоров, 1970–е годы, СССР
22.
Римский папа Иоанн Павел II во время своего визита на завод Ferrari в Маранелло. Италия, 4 июня 1988 года
23.
Гибрид поезда с реактивным двигателем и на воздушной подушке, Франция, 1965 год
24.
Супермаркет Foodland, Гавайи, 1959 год
26.
Школа вождения, 1953 год
27.
Активисты по защите прав животных из США пикетируют перед московским Макдональдсом, пытаясь доказать россиянам, что мясо для них вредно. 1992 г.
28.
Клаббер Лэнг и Рокки Бальбоа, готовые к битве в Рокки 3,1982 г.
29.
Девочка Лена — первый в мире ребенок, родители которого летали в космос. Дочь космонaвтов Андриана Николаева и Валентины Терешковой
30.
Принцесса Диана на церемонии вручения наград спасателям на воде. Сидней, Австралия, 1988 г.
31.
Джулия Робертс и Кифер Сазерленд, 1990 год
32.
Ласточкино Гнездо в начале 20 века. Фото 1905 г.
33.
Заправочная станция, Нью-Йорк, 1921 год
34.
Раньше в сердце Манхэттена было поле пшеницы. 1982 год
35.
Солистка балета 19 век
36.
Советские солдаты на улицах Берлина, май 1945 года.
38.
Советские девушки на пляже. Культурно отдыхают с вермутом. СССР, 1970-е
40.
Молодая Моника Беллуччи в рекламе бикини
Авторский пост
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Или же, это всё предназначено для показа тем кто платит, и является носителем языка?))
Не совсем так, это специально выращенное за 4 месяца поле.
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-agnes-deness-manhattan-wheatfield-grown-poignanthttps://www.artsy.net/article/artsy-editorial-agnes-deness-manhattan-wheatfield-grown-poignant
In May 1982, with the help of Public Art Fund, Denes planted around two acres of wheat in downtown Manhattan at the old Battery Park Landfill. The process required digging 285 furrows in the ground, by hand. For four months, the artist and her assistants became agriculturalists, tending their plants: ultra-American, amber waves of grain. Two blocks from Wall Street and just across the water from the Statue of Liberty, their urban garden thrived. The project’s title, Wheatfield A Confrontation, nodded at the tension between the field and the city behind it.