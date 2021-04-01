В одной из квартир в элитном ЖК на Мосфильмовской улице полицейские прикрыли БДСМ-вечеринку с полуголыми дамами в латексе и в красных париках. На вечеринке молодые люди распивали алкоголь, курили кальян и вещества покрепче.
На Мосфильмовской наркополицейские при силовой поддержке Отряда "Гром" накрыли БДСМ-вечеринку. В квартире находилась барная стойка, диджейский пульт и несколько стриптизёрш. Антураж завершал неоновый свет. В полутьме молодые люди танцевали, развлекались, курили кальян и употребляли спиртное.
Также сотрудники полиции обнаружили свёрнутые в трубочку купюры разного номинала, а также свёртки с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета. При личном досмотре у одного из гостей изъяли ещё и марихуану.
Судя по всему, весёлая компания отмечала чей-то день рождения. На видео можно заметить торт со свечками и числом 28. К счастью (а может и по случайности) на вечеринке не находились несовершеннолетние, сотрудники обнаружили 50 человек в возрасте от 19 до 30 лет.
"Присутствовавшие граждане досмотрены, проверены по базам специального учета на подтверждение личности и причастности к ранее совершенным правонарушениям. Лица, предположительно находившиеся в состоянии наркотического опьянения, направлены на медицинское освидетельствование", - сообщается на сайте городского управления МВД,
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Поверьте мне, не всякий выдержит зрелище, когда мясо превращается в фарш, а уж про лук и вовсе молчу, без слёз не взглянешь.
Полуголые девчонки заказаны для придания пикантности вечеринке, как go-go girls в клубах
Гости в деловых костюмах
Все в адекватном состоянии
Кто мог пожаловаться
1. Соседи
2. Сам арендодатель
3. Тот, кого не пригласили
Чего "правоохранителям"от них надо было?Обиделись, что на вечеринку не пригласили?
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Ну а дальше видимо штрафы по три копейки и по домам. Папы позвонят нужным людям и все забудется как сон.