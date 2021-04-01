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Девушки в париках и в латексе: полицейские нагрянули на странную элитную вечеринку в Москве

Девушки в париках и в латексе: полицейские нагрянули на странную элитную вечеринку в Москве (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 апреля 2021 12:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Вечеринка   Москва   видео   интересное   полиция   фото   элитная вечеринка   
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В одной из квартир в элитном ЖК на Мосфильмовской улице полицейские прикрыли БДСМ-вечеринку с полуголыми дамами в латексе и в красных париках. На вечеринке молодые люди распивали алкоголь, курили кальян и вещества покрепче.

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Метки: Вечеринка   Москва   видео   интересное   полиция   фото   элитная вечеринка   
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27  комментариев
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3k
le4t 2 часа назад
"Москва, БДСМ, запрещённые вещества"... - Сочетание слов не вызывающее никакого когнитивного диссонанса. И это печально.
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1k
Максим le4t 2 часа назад
Как у порядочного москвича, у меня сегодня тоже запланирована вечеринка БДСМ. Вчера купил мясо, сегодня буду делать котлеты.
Поверьте мне, не всякий выдержит зрелище, когда мясо превращается в фарш, а уж про лук и вовсе молчу, без слёз не взглянешь.
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16k
nobody® Полминуты назад
Диджей, кальян, денежные трубочки, женщины? БДСМ - это нечто другое.
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16k
nobody® 2 минуты назад
"Братан! Снимают, как ты снимаешь..." (вертикально)...одни ушлёпки
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10k
Павел 5 минут назад
И не пригласили даже...
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12k
Роберт Шекли 18 минут назад
Ну, если бы не отдельные идиоты с наркотой, то вечеринка вполне себе в рамках нормального, ничего вызывающего
Полуголые девчонки заказаны для придания пикантности вечеринке, как go-go girls в клубах
Гости в деловых костюмах
Все в адекватном состоянии

Кто мог пожаловаться
1. Соседи
2. Сам арендодатель
3. Тот, кого не пригласили
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20k
SerGProS 21 минуту назад
А могли и так встретить
Ссылка coub.com
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20k
SerGProS Полчаса назад
А чего нагрянули-то?Они кому-то мешали громкой музыкой?Приносили в жертву девственниц?Призывали аЦкого сОтону?
Чего "правоохранителям"от них надо было?Обиделись, что на вечеринку не пригласили?
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380
да пох Полчаса назад
Уже с бабами и водкой нельзя? .....При личном досмотре у одного из гостей изъяли ещё и марихуану...... Этот наверно самый крутой был.


.
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303
Sergo Sz Полчаса назад
В заголовке ошибка "элитную" - должно быть в кавычках
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3k
Rubiroid_47 39 минут назад
Работа/ работа/ дом/ сон... Работа/ работа/ дом/ сон. А где то там "люби меня люби, жарким огнем..."
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3k
Shtoppi Час назад
<<Присутствовавшие граждане досмотрены, проверены по базам специального учета на подтверждение личности и причастности к ранее совершенным правонарушениям. Лица, предположительно находившиеся в состоянии наркотического опьянения, направлены на медицинское освидетельствование>>
Ну а дальше видимо штрафы по три копейки и по домам. Папы позвонят нужным людям и все забудется как сон.
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1k
lekha-fil Час назад
А в Москве по-прежнему нельзя собираться больше 2-х человек?
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27k
Fat Lynx 2 часа назад
Сука! Как же скучно я живу...
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12k
U55R 2 часа назад
Порядок в стране навели, все проблемы решили, преступность полностью искоренили, исламских террористов всех уничтожили, пора и за извращенцев взяться. Дел-то поважнее в стране больше не осталось. Извращуги угрожают национальной безопасности.
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12k
Сергей 2 часа назад
Я так понимаю бить дубинками не очень хорошая идея для наказания))))
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20k
SerGProS Сергей 24 минуты назад
Даже трахать бутылками бесполезно
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36k
dima423 2 часа назад
блин нафига в квартире то, тусили бы загородом в коттедже и все норм было бы)
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98k
HomMiss Автор поста dima423 2 часа назад
Да 100% их кто-то сдал, может те же жители ЖК
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20k
SerGProS dima423 24 минуты назад
Так и ам бы накрыли, просто обиделись что их не пригласили..А может это часть программы
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1k
Matrix 2 часа назад
мой друг хотел бы посмотреть немного больше фоток с этой вечеринки
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98k
HomMiss Автор поста Matrix 2 часа назад
Только видос есть) Там многие можно увидеть)
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21k
Батончик с маком Matrix 42 минуты назад
А мой друг очень хочет узнать адрес этого заведения
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12k
Роберт Шекли Батончик с маком 17 минут назад
и когда следующая встреча
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