На Мосфильмовской наркополицейские при силовой поддержке Отряда "Гром" накрыли БДСМ-вечеринку. В квартире находилась барная стойка, диджейский пульт и несколько стриптизёрш. Антураж завершал неоновый свет. В полутьме молодые люди танцевали, развлекались, курили кальян и употребляли спиртное.

Также сотрудники полиции обнаружили свёрнутые в трубочку купюры разного номинала, а также свёртки с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета. При личном досмотре у одного из гостей изъяли ещё и марихуану.