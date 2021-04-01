FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Из простушки – в «утку-робота». Что не так с женщинами Тимати (19 фото) Из простушки – в «утку-робота». Что не так с женщинами Тимати (19... "Вот же свиньи!": люди, которые плевать хотели на приличия "Вот же свиньи!": люди, которые плевать хотели на приличия 16 любопытных фотографий из серии "что будет, если..." 16 любопытных фотографий из серии "что будет, если..." Генпрокуратуру попросят внимательней прислушаться к тому, что извергает Моргенштерн Генпрокуратуру попросят внимательней прислушаться к тому, что... Турист отправился в Абхазию, чтобы развеять стереотипы о хапугах и обманщиках, и оказался в дураках Турист отправился в Абхазию, чтобы развеять стереотипы о хапугах и... Что тут происходит: 20 занимательных исторических снимков, которые не понять без объяснения Что тут происходит: 20 занимательных исторических снимков, которые... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Взгляд на одни и те же вещи глазами мужчин и женщин Взгляд на одни и те же вещи глазами мужчин и женщин Горе-реставраторы изуродовали стелу красноармейцам в Курганской области Горе-реставраторы изуродовали стелу красноармейцам в Курганской... Санкт-Петербург в 90-е Санкт-Петербург в 90-е Как двое школьников навсегда изменили современную музыку Как двое школьников навсегда изменили современную музыку Они явно что-то знали Они явно что-то знали Ретро фотографии Ретро фотографии Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Лувр оцифровал и бесплатно показал полмиллиона произведений искусства Лувр оцифровал и бесплатно показал полмиллиона произведений искусства Красивые и колоритные котики Красивые и колоритные котики Провинциального уюта пост Провинциального уюта пост История Терри Джо Дюперро — 11-летней девочки, выжившей в открытом океане История Терри Джо Дюперро — 11-летней девочки, выжившей в открытом... 20 тысяч миль под водой 20 тысяч миль под водой
Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
01 апреля 2021 08:45
Метки: Юмор   картинки   приколы   
2324
25
Свернуть все комментарии под фото
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: Юмор   картинки   приколы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
49
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
49  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Юрий Николаевич 5 часов назад
Комментарий к фото
Счастливый человек. Есть время "втыкать" с утра пол часа. Тут посрать некогда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
381
The Graff 4 минуты назад
Комментарий к фото
Срок никак не зависит от номинала хранящихся у них купюр
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Corvus Corax 15 минут назад
Комментарий к фото
Охренели?
Пасха 2-го мая! Страстная неделя с 26-го апреля!
Католики - да, сейчас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
yahaomsk Час назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Роберт Шекли 2 часа назад
Комментарий к фото
Ага, медицина должна быть бесплатной, причем не только в отношении пациентов, но и врачей.
А еще лучше дотационной, чтобы за лечение больного доктор должен платить
Поскольку доктора платить не захотят, то все население объявляется здоровым от рождения до глубокой старости в 34 года
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Роберт Шекли 2 часа назад
Комментарий к фото
На метро быстрее, чем в пробках на такси
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Андрей 3 часа назад
Комментарий к фото
страстная неделя в этом году с 26 апреля по 1 мая , так что юморить 1 апреля не возбраняется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Андрей 3 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Владимир 3 часа назад
Комментарий к фото
Столько нытья в интернете, что кажется последние не вымерли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Snork Snorkoff 3 часа назад
Комментарий к фото
Пост из серии - мы за всё хорошее против всего плохого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Пумба 4 часа назад
Комментарий к фото
Кто это на последней фотке?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Snork Snorkoff Пумба 4 часа назад
Комментарий к фото
Эмочка )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Snork Snorkoff Пумба 4 часа назад
Комментарий к фото
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эмо_(субкультура)https://ru.wikipedia.org/wiki/Эмо_(субкультура)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Пумба Snork Snorkoff 3 часа назад
Комментарий к фото
Угу. Вырос над собой. Спасибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
414
Лучший Друг Пумба 4 минуты назад
Комментарий к фото
Хомо сапиенс
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Пумба 4 часа назад
Комментарий к фото
Вообще пох! В первую очередь тараканам. Всё перепробовал уже - дольше, чем на пару дней не помогает ничего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Пумба 4 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Пумба 4 часа назад
Комментарий к фото
Только бесплатный доктор заинтересован вылечить больного побыстрее: количество больных на зарплату не влияет, а ничего не делать и получать зарплату приятнее, чем за те же деньги вести прием от звонка до звонка. Отлично помню советские поликлиники: в сезон гриппа - завал, полные корридоры. Зайди в середине лета или зимы - по 2-3 человека в очередях сидят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
dima423 4 часа назад
Комментарий к фото
должна быть и та и другая)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
dima423 4 часа назад
Комментарий к фото
...изменяет)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Пумба 4 часа назад
Комментарий к фото
Сотый раз вижу эту картинку - сотый раз поражаюсь: хосспадя, да тут же фиттингов угроблено на бюджет Молдавии!!! Неужели нельзя было сразу купить обычный волтэковский латунный коллектор и не городить этот армагеддец?!! Есть же на любые потребности и кошелек!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
dima423 4 часа назад
Комментарий к фото
какая то небылица... разве эскортница будет жить с рабочим завода?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
414
Лучший Друг dima423 51 минуту назад
Комментарий к фото
Может он директор. В 2 смены
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
DjnZ 4 часа назад
Комментарий к фото
Мне платная медицина всегда напоминает автосервис:
Пришел с насморком - ушел без аппендицита. И трех зубов. И в очках. И с осознанием что завтра будет язва желудка.
Хорошо вылечил, больного потерял до сдедующего техосмотра (диспанцеризации). Подлечил как надо, через неделю опять с чем то прибежит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Константин Безумов 4 часа назад
Комментарий к фото
Атомную может и способны но нынешний ритм жизни не переживают.
Я уже лет 20 не видел тараканов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Ыукп Константин Безумов 49 минут назад
Комментарий к фото
ты не там ходишь.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
DjnZ 4 часа назад
Комментарий к фото
Кот всегда заходит первым. Теперь придется покупать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 21 комментарий
Показать ещё
2 способа отправить подарок в другой город или страну (8 фото + 1 видео) 2 способа отправить подарок в другой город или страну (8 фото + 1 видео) Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных наблюдений Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных наблюдений