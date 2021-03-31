FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Спорт 2087 постов • 383 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Полный финиш: на чемпионате России устроили потасовку с ногами и палками

Полный финиш: на чемпионате России устроили потасовку с ногами и палками (6 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2021 20:54
Сообщество : Спорт
Метки: Удмуртия   гонки   дисквалификация   команда   лыжи   лыжник   палки   татарстан   
1396
6
1
Полуфинал чемпионата страны по лыжным гонкам в Тюмени увенчался скандалом. Сразу после финиша начали выяснять отношения представители двух команд: Антон Быков из Татарстана и Владислав Афанасьев. Их стычка попала на камеры телевизионщиков.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Удмуртия   гонки   дисквалификация   команда   лыжи   лыжник   палки   татарстан   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Matrosskin Час назад
Ну а чё, братухам-борцухам можно, а лыжники что, не спортсмены что ли ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
Andrei 8 минут назад
Да уж, это вам не это.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
121
Племянник Путина 10 минут назад
в биатлон им надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Rest Tremor 12 минут назад
Быдло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
328
Yuri 41 минуту назад
А как дерутся метатели ядра? )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Евгений 51 минуту назад
Фу как отвратительно. Люблю наблюдать как после гонок спортсмены поздравляют своих соперников с хорошей гонкой. И в биатлоне, и в лыжах, и в северной комбинации - приятные и позитивные человеческие эмоции. А тут натуральная бычка. Шпана подзаборная, а не спортсмены.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Kharun Akhbajeff 55 минут назад
Передоз мельдония в крови.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−58
владимир Час назад
чуть не сказал советский спорт уже не тот
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vadims Час назад
Churki, objezjani s gor spustilis ! Oj.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
200k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Vadims 36 минут назад
Ты их вёл за собой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дети попросили у президента школу, и теперь их родителями занимается прокуратура Дети попросили у президента школу, и теперь их родителями занимается прокуратура Опять виноваты финны: Россия не вышла в финал Кубка мира по лыжным гонкам из-за падения Глеба Ретивых Опять виноваты финны: Россия не вышла в финал Кубка мира по лыжным гонкам из-за падения Глеба... "Карлсон" на лыжах: в сочинских горах заметили туриста, который нашел способ не платить за подъемник "Карлсон" на лыжах: в сочинских горах заметили туриста, который нашел способ не платить за подъемник Футболиста дисквалифицировали на 8 матчей за демонстрацию пениса соперникам Футболиста дисквалифицировали на 8 матчей за демонстрацию пениса соперникам Лидер, но не капитан: почему вратарю запрещено быть капитаном хоккейной команды? Лидер, но не капитан: почему вратарю запрещено быть капитаном хоккейной команды?
Belka_16

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

178226



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Кое-что об "авианосце", закопанном в крымскую землю
9
59
Кое-что об "авианосце", закопанном в крымскую землю
Закулисные фотографии со съемочных площадок популярных фильмов
0
34
Закулисные фотографии со съемочных площадок популярных фильмов
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Язык как лакмусовая бумажка: почему краснеет его кончик?
0
2
Язык как лакмусовая бумажка: почему краснеет его кончик?
Правда, что TrollFace придумал какой-то маньяк-педофил? Откуда вообще пошёл этот мем?
0
0
Правда, что TrollFace придумал какой-то маньяк-педофил? Откуда вообще пошёл этот мем?
2 способа отправить подарок в другой город или страну (8 фото + 1 видео)
2 способа отправить подарок в другой город или страну (8 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#картинки#кино#интересное#прикол#СССР#эстетика#прикольные#красота
#фото#животные#приколы#позитив#люди#подборка#ситуации#забавно#Фотографии.#90-е
#интересно#Россия#дтп#факты#авто аварии#аварии#дикие животные#настроение#фильм#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться