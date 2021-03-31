Полуфинал мужского командного спринта свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам закончился скандалом. На финише Владислав Афанасьев, представляющий Удмуртскую Республику, и Антон Быков из Республики Татарстан устроили разборки. Быков предъявил претензии в неспортивном поведении Афанасьеву, да еще и ударил его ногой, тот ответил ударом палкой. Стычка сопровождалась нецензурной бранью, но до большой драки, слава богу, не дошло.