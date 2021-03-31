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Полуфинал чемпионата страны по лыжным гонкам в Тюмени увенчался скандалом. Сразу после финиша начали выяснять отношения представители двух команд: Антон Быков из Татарстана и Владислав Афанасьев. Их стычка попала на камеры телевизионщиков.
Полуфинал мужского командного спринта свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам закончился скандалом. На финише Владислав Афанасьев, представляющий Удмуртскую Республику, и Антон Быков из Республики Татарстан устроили разборки. Быков предъявил претензии в неспортивном поведении Афанасьеву, да еще и ударил его ногой, тот ответил ударом палкой. Стычка сопровождалась нецензурной бранью, но до большой драки, слава богу, не дошло.
Стычка спортсменов попала в трансляцию гонки - крупным планом. В результате, как заявил член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин, команды Удмуртии и Татарстана из-за неспортивного поведения лыжников были дисквалифицированы: "Решение жюри было однозначным, такие эпизоды надо пресекать".
Этот инцидент напомнил недавнюю стычку лыжников Александра Большунова и Йони Мяки во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.
24 января на последних метрах дистанции финн подрезал российского лыжника, который в ответ толкнул его и ударил палкой. А уже после финиша Большунов сбил соперника с ног. Позднее Федерация лыжных гонок России принесла извинения финской стороне.
Берут пример с этой быдлятины Большунова, который на пресс-конференциях двух слов ни на одном языке связать не может, зато умеет толкаться с финнами и драться палками— Gynoid of Grossmünster 🇨🇭🇫🇷☕🦇 (@SPhantasma) March 31, 2021
А два года назад российская лыжница ударила шведку палкой
Очень неприятный инцидент случился в четвертьфинале по спринту на Кубке мира, который проходил в канадском Квебеке...
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