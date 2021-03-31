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Из-за пандемии молодые британцы потеряли работу и оказались на улице

Из-за пандемии молодые британцы потеряли работу и оказались на улице (4 фото)

Автор:
31 марта 2021 18:43
Сообщество : Истории из жизни
Метки: бездомность   великобритания   истории   пандемия   
1844
4

21-летние Маколей Джонсон и его партнерша Шеннон Каллен оказались безработными в разгар пандемии коронавируса. Молодые люди не смогли найти новую работу, и владелец дома выставил их за неуплату аренды. Спустя две недели жизни на улице их спасли незнакомцы, которые предложили им остановиться у них в сарае.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бездомность   великобритания   истории   пандемия   
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38  комментариев
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12k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Хреновы "фишкянские" программисты, какого собачьего вы насильно впариваете рекламу ?
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8k
costa 8 минут назад
С начала пандемии в Великобритании мораторий на выселение из-за неуплаты аренды, суд просто не будет рассматривать такие дела.
Также государство компенсирует 80% зарплаты до 2.5 тыс фунтов в месяц любому кто рискует потерять работу - furlough scheme называется. Что-то тут не чисто. Хотя конечно же и лендлорд мог не знать на что он/она имеет права, а чего не может делать. Я полагаю им сказали - сьезжайте они и сьехали, хотя вполне могли оставаться и жить в своей сьемной квартире.
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270
Nane First NameLast 10 минут назад
две недели ночевали в палатках по всему району Гедлинг в надежде, что местные власти окажут им поддержку
==========
У негра спрашивают:
- А как вы бананы с пальм срываете?
- А мы не срываем. Ветер подует и они сами падают.
- А если ветра не будет?
- Тогда неурожай.
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211
Mr White Man 11 минут назад
звериный облик империализьма !
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1k
niva_alex 16 минут назад
Всё дело в том, что он без маски!
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7
Александр Николаевич Полчаса назад
Однако, какая нынешняя английская молодь ранимая и беспомощная (несмотря, что постелька то перепахана изрядно), ручки приспособлены только для «кликания», посему и мерзнут… Вот отключится на «не быстро» свет, и нет UK! Впрочем, пока ещё можно попроситься на стажировку к Агафье Карповне Лыковой – она добрая и правильная – поможет!
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7k
alex9845 Полчаса назад
Я конечно не живу в том королевстве ,а всего лишь в самой счастливой стране мира, но если всё по уму, то бояться безработицы нечего,везде и вокруг страховки и профсоюзы.А тут прочитав про любимую вещь в виде плейстейшна, что у них с собой,как то и вопросы отпадают.Таких и без пандемии всегда хватало.
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1k
Herr Mannelig Полчаса назад
Поржать над аутистом это наше всë, то Грета была, теперь он. .. что до конца то не скопировал, пропадëт изюминка или переводить устал? Там в конце написано, что власти, когда узнали о их положении, предоставили
им временное жильё
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1k
Herr Mannelig Полчаса назад
A spokesman for Gedling Borough Council said: "Following Nottinghamshire Live contacting the council and making us aware of the situation we have contacted the couple and put them in temporary accommodation until we find a longterm solution."
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4k
RomaXz Полчаса назад
Что то мне подсказывает, что пруфов, как всегда, нет.
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4k
RomaXz 11 минут назад
Окей, пришлось самому нагуглить. Паре предоставили временное жилье.
Вот статья.
https://www.google.com/amp/s/www.nottinghampost.com/news/nottingham-news/couple-end-up-living-nottinghamshire-5240923.amphttps://www.google.com/amp/s/www.nottinghampost.com/news/nottingham-news/couple-end-up-living-nottinghamshire-5240923.amp
Несчастные европейцы отменяются.
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980
АлексЮстасу 37 минут назад
Путин придумал это относительное обращение "наши партнеры", под которым понимается, конечно же, что они нам вообще никакие не партнеры. Поэтому думаю, какая она ему партнерша? По бизнесу, что-ли? Нельзя написать "подружка"? Или это уже что-то гендерно-гейропейское?
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19k
Альберт 37 минут назад
"...Джонсон и его партнерша Шеннон..."

"партнёрша" - это как?
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38k
Прораб Альберт Полчаса назад
Пердолит он её
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3k
Julia 49 минут назад
На рекламу я вообще не обратила внимания, а вот что молодые люди потеряли работу и вместе с тем лишились страховки. И это в разгар пандемии! Случись сними что, и они будут умирать на улице или в холодном сарае! Слава капитализму и фонду Гейтса!
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2k
Frank Borman Час назад
Как жалко то бриташек.
Согласно учебникам Истории, когда то, в Средние века, бродяжничество и безработица в Британском королевстве было уголовным преступлением. Таких ловили, судили и отправляли на виселицу. Потом нравы смягчились и бродяг отправляли на каторгу, в Австралию. А может, Британии стоит возродить свои славные традиции? Таких вот бедняг отправлять в Китай. Там они будут херачить на заводе 12 часов в день за чашку риса, спать в общежитии и производить шмотки для Британии. И всем будет хорошо.
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119k
arek14 Час назад
Поменять имена на Мехмет и Айша, "потерять" документы, записаться беженцами и проблемы решены.
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−54
владимир Час назад
в британии все еще действует закон о бродяжничестве?
их повесят на городской площади если поймают?
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851
Андрей 2 часа назад
В обуви и на спальном месте - менталитет, мля...
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10k
[email protected] Андрей Час назад
Там же тротуары с мылом моют...
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1k
Herr Mannelig Андрей 52 минуты назад
Холодно однако
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980
АлексЮстасу [email protected] 40 минут назад
Тоже так думаю, подошва у кроссов белоснежная.
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3k
Igor Pan Андрей 15 минут назад
Дык это у них кроссовки для сна, ночнушки )
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31k
Alex 2 часа назад
Вообще по хер
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81
Ольга Т 2 часа назад
Весело. Скоро и у нас это будет, только еще с долгами и на улице.
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4k
КремлеКот Ольга Т 2 часа назад
Уже готовишься ?
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79
ДИМА 2 часа назад
[мат]ёж, если выселяет арендодатель и есть доказательства потери работы автоматически становишься в перед очереди на жильё , на "временное жильё " , так у них называется, этап жилья перед получением социального жилья , которое имеешь право выкупить через 5 лет.
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1k
Псина Сутулая ДИМА 17 минут назад
Подходит Петька к Василиванычу и спрашивает
-Василиваныч что такое НЮАНС
Василивааныч и говорит
-снимай Петька штаны
Петька снял ....
Василиваныч достает х.й и сует Петьке в жопу...
Вот смотри Петька у тебя х.й в жопе ..... и у меня х.й в жопе . Но есть один нюанс!

Так вот про нюанс...
Если ты оказался на улице по причине того, что тебя выгнали из квартиры, то нихера ты не получаешь от государства, так как, в таком случае считается, что ты сам покинул помещение. А раз так, то тебе помощь не нужна. А потому хер, тебе в жопу, а не помощь. Помощь нужна толькот в том случае, если тебе негде жить. А доказательством будет служить принудительное выселение с полицейскими и судом. (И об этом никто нигде не рассказывает.) Большинство людей не знают о таком нюансе и тоже думают как ты. А потом живут на улице, так как с юридической точки зрения им было где жить, раз они покинули жильё.
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20k
hebpat 2 часа назад
обычная жизнь англичан
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3k
Sunny11 hebpat 2 часа назад
Улицы Лондона в праздничном убранстве, но невеселы лица простых англичан.
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19k
Альберт Sunny11 39 минут назад
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