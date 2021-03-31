Из-за пандемии молодые британцы потеряли работу и оказались на улице

Маколей, который страдает аутизмом, раньше работал на заводе. После того, как их с Шеннон выставили из их дома в Ноттингемшире, они перебрались в местную гостиницу, но уже вскоре не смогли платить и за это жилье. Шеннон до этого работала в колл-центре, но ушла с работы, когда переехала из Ирландии в Ноттингемшир к Маколею, с которым познакомилась в Grand Theft Auto Online. До пандемии они прожили в своем старом доме год.

Они бродили по улицам города с набитой одеждой тележкой и любимой Playstation, и две недели ночевали в палатках по всему району Гедлинг в надежде, что местные власти окажут им поддержку. Пара рассказала, что однажды ночью их палатку разрезал вор с ножом, собираясь обокрасть их, но Маколей спугнул его криком. Замерзшие и напуганные, молодые люди начали просить милостыню возле магазина Tesco в Булвелле, в надежде собрать достаточно денег, чтобы снять номер в гостинице. Тогда им встретились Иэн и Лиза Маршалл.