Из-за пандемии молодые британцы потеряли работу и оказались на улице

21-летние Маколей Джонсон и его партнерша Шеннон Каллен оказались безработными в разгар пандемии коронавируса. Молодые люди не смогли найти новую работу, и владелец дома выставил их за неуплату аренды. Спустя две недели жизни на улице их спасли незнакомцы, которые предложили им остановиться у них в сарае.
Маколей, который страдает аутизмом, раньше работал на заводе. После того, как их с Шеннон выставили из их дома в Ноттингемшире, они перебрались в местную гостиницу, но уже вскоре не смогли платить и за это жилье. Шеннон до этого работала в колл-центре, но ушла с работы, когда переехала из Ирландии в Ноттингемшир к Маколею, с которым познакомилась в Grand Theft Auto Online. До пандемии они прожили в своем старом доме год.
Они бродили по улицам города с набитой одеждой тележкой и любимой Playstation, и две недели ночевали в палатках по всему району Гедлинг в надежде, что местные власти окажут им поддержку. Пара рассказала, что однажды ночью их палатку разрезал вор с ножом, собираясь обокрасть их, но Маколей спугнул его криком. Замерзшие и напуганные, молодые люди начали просить милостыню возле магазина Tesco в Булвелле, в надежде собрать достаточно денег, чтобы снять номер в гостинице. Тогда им встретились Иэн и Лиза Маршалл.
Добросердечные 43-летние супруги предложили им остановиться в сарае у них в саду, пока они ищут работу. Супруги снабдили пару электрическим обогревателем и матрасом, кормят их каждый день и разрешают им пользоваться душем, когда их нет дома. Миссис Маршалл говорит, что хотела бы сделать для них больше, но из-за Covid-19 и ее собственных проблем со здоровьем она не может позволить паре спать в доме. «Они же люди. Сейчас не осталось человечности, — говорит миссис Маршалл. — У меня нет денег, но как я могу отказать этим двоим? Они не принимают наркотики. Здесь намного безопаснее, чем на улице — вот о чем я думаю, когда ложусь спать по ночам». «Я подумала о том, что случилось бы с моим сыном, если бы что-то случилось со мной. Я надеюсь, что ему бы помогли», — добавила женщина.
Все четверо общаются с советом района Гедлинг, но, поскольку пара не имеет связи с этим районом, им не могут предоставить приют. Они остаются в подвешенном состоянии, и у них нет близких родственников, к которым они могли бы обратиться за поддержкой. «Мы изо всех сил пытались найти работу во время пандемии. — говорит Маколей. — Я просил милостыню у пункта самовывоза, чтобы мы могли оплатить номер в гостинице. Мы пытались все делать по правилам».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Также государство компенсирует 80% зарплаты до 2.5 тыс фунтов в месяц любому кто рискует потерять работу - furlough scheme называется. Что-то тут не чисто. Хотя конечно же и лендлорд мог не знать на что он/она имеет права, а чего не может делать. Я полагаю им сказали - сьезжайте они и сьехали, хотя вполне могли оставаться и жить в своей сьемной квартире.
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У негра спрашивают:
- А как вы бананы с пальм срываете?
- А мы не срываем. Ветер подует и они сами падают.
- А если ветра не будет?
- Тогда неурожай.
им временное жильё
Вот статья.
https://www.google.com/amp/s/www.nottinghampost.com/news/nottingham-news/couple-end-up-living-nottinghamshire-5240923.amphttps://www.google.com/amp/s/www.nottinghampost.com/news/nottingham-news/couple-end-up-living-nottinghamshire-5240923.amp
Несчастные европейцы отменяются.
"партнёрша" - это как?
Согласно учебникам Истории, когда то, в Средние века, бродяжничество и безработица в Британском королевстве было уголовным преступлением. Таких ловили, судили и отправляли на виселицу. Потом нравы смягчились и бродяг отправляли на каторгу, в Австралию. А может, Британии стоит возродить свои славные традиции? Таких вот бедняг отправлять в Китай. Там они будут херачить на заводе 12 часов в день за чашку риса, спать в общежитии и производить шмотки для Британии. И всем будет хорошо.
их повесят на городской площади если поймают?
-Василиваныч что такое НЮАНС
Василивааныч и говорит
-снимай Петька штаны
Петька снял ....
Василиваныч достает х.й и сует Петьке в жопу...
Вот смотри Петька у тебя х.й в жопе ..... и у меня х.й в жопе . Но есть один нюанс!
Так вот про нюанс...
Если ты оказался на улице по причине того, что тебя выгнали из квартиры, то нихера ты не получаешь от государства, так как, в таком случае считается, что ты сам покинул помещение. А раз так, то тебе помощь не нужна. А потому хер, тебе в жопу, а не помощь. Помощь нужна толькот в том случае, если тебе негде жить. А доказательством будет служить принудительное выселение с полицейскими и судом. (И об этом никто нигде не рассказывает.) Большинство людей не знают о таком нюансе и тоже думают как ты. А потом живут на улице, так как с юридической точки зрения им было где жить, раз они покинули жильё.
"Международная панорама"...