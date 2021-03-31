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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
31 марта 2021 08:41
Метки: Юмор   картинки   приколы   
4098
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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44  комментария
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17k
SolomonA 4 часа назад
Комментарий к фото
Человек не может быть умным в одной области и тупым - в другой. Он может обладать знаниями в одной и не обладать - в другой. Умный человек - он просто умный. Поэтому вопрос - тупой.
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0
Дмитрий 15 минут назад
Комментарий к фото
из этого списка мне было бы достаточно пятого пункта
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976
АлексЮстасу Полчаса назад
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Я сегодня в пробке застрЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕл!!!
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976
АлексЮстасу Полчаса назад
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Откуда! Как фамилия! Вы чё, братья шоли! Что это за язык, в котором такой знак вопроса! Б@я, совсем плохо стало... ????
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976
АлексЮстасу 38 минут назад
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Паучок в центре попы прикольный.
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4k
yahaomsk 39 минут назад
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406
Лучший Друг Час назад
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Я просто ццусь!
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12k
Сергей Час назад
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У нас пишут. И номер маршрута и какие остановки, а также
время, температуру за бортом и в салоне. И ещё есть USB-порты для зарядки гаджетов.
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976
АлексЮстасу Сергей 41 минуту назад
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А у нас в России в автобусах нет портов для гаджетов, они только там, где плитку тротуарную меняют два раза в год.
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4k
yahaomsk Сергей 37 минут назад
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это у вас.... а за мкадом жизни нет...
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3k
vorkuta-72 Час назад
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В детстве мечтал, когда вырасту-куплю Урал, а лучше Яву с коляской. Не сложилось...
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543
Сергей vorkuta-72 Час назад
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Урал с коляской, сейчас стоит от 880.000 руб. И выше.
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976
АлексЮстасу vorkuta-72 45 минут назад
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Ну, коляску-то хоть купил, или всё о моциках мечтаешь?
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11k
Святослав 2 часа назад
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адрес можно?))
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90
Evgenij 2 часа назад
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Кто не скачет - тот каджит!
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1k
Che 2 часа назад
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Что такое цисгендер?
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12k
Сергей Che Час назад
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Циститный пол. Отмороженный мочевой пузырь, если проще))))
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13k
Габит Калыков 2 часа назад
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Такая стрижка была у всех мальчиков СССР в 60х годах.
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1k
lekha-fil 3 часа назад
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А может кондиционер сломался и самое прохладное место на полу.
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2k
Brataxe lekha-fil 4 минуты назад
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Тогда на полу был бы кот.
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3k
DyadyaSasha 3 часа назад
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Как удачно плакат завернулся.
"стоящую" - значит не даром и хз сколько ещё в обслуживании обойдётся.
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6k
Фельдъегерь DyadyaSasha 24 минуты назад
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может стоЯщую, она же стоит...
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9k
Голос Вселенной 3 часа назад
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Ага... существуют....
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9k
Голос Вселенной 3 часа назад
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А были и такие, кто мечтал, чтобы его за плинтусом похоронили...
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3k
rutt 3 часа назад
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Там же написанно одежда для спортзала. Что её заставило надеть их до посещения этого места. Жопы нет, бока висят. Мазохистка.
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15k
Lelik 3 часа назад
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И чем ты там будешь питаться? Корешками?
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19k
Добрый Алабай Lelik 3 часа назад
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Корешами.
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15k
Lelik Добрый Алабай 2 часа назад
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Злой ты)))
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632
НЕПАРАбеллум 4 часа назад
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Во времена моего детства дырка от пододеяльника была дверью в Нарнию
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5k
Алексей Васильев 4 часа назад
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Поглядел на леггинсы и понял: черная дыра все засасывает.
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