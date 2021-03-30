В стандартную комплектацию подобных лодок обычно входит тренажерный зал, сауна, джакузи и как минимум один бассейн. А если основываться на Eclipse, то в Solaris также будет салон красоты с косметологом и парикмахером. На борту Eclipse есть ночной клуб с танцполом, но у Solaris вместо него будет открытый «пляжный клуб» в кормовой части верхней палубы. Естественно, такая суперъяхта должна включать и несколько морских игрушек для скучающих миллиардеров. Например, флотилию из как минимум 20 скоростных водных мотоциклов и как минимум один вертолет для перевозки гостей с лодки на берег. Ну, и сложно поверить, что такой человек, как Абрамович, не потратится на новый тренд — личную подводную лодку.