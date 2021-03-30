Solaris, новейшая суперъяхта за 430 миллионов фунтов стерлингов (44,8 миллиарда рублей), построенная якобы специально для владельца «Челси» Романа Абрамовича, впервые вышла в море для ходовых испытаний.
На видеозаписи, опубликованной YouTube-каналом inselvideo, видно, как гигантскую яхту с 48 каютами осторожно буксируют два других судна и выводят ее с верфи Lloyd Werft в городе Бремерхафен в воды порта Кайзерхафен. Solaris пробыла в глубоких водах совсем недолго, но первые ходовые испытания оказались успешными, и два судна благополучно отбуксировали суперъяхту обратно на верфь.
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140-метровая Solaris — не самая большая и даже не самая дорогая яхта во флоте Абрамовича, сообщает Daily Mail, но это самая дорогая в мире яхта, построенная на заказ, и, возможно, самая продвинутая. Так что же миллиардер получит за эти деньги, и зачем ему вообще яхта меньшего размера, когда у него уже есть суперъяхта Eclipse за 500 миллионов фунтов стерлингов?
Хотя детали держат в секрете, Daily Mail утверждает, что в яхте будет 48 кают, экипаж из 60 человек и места для 36 гостей. Последние разместятся в роскошных отдельных каютах и будут перемещаться между восемью палубами лодки на лифте. Яхта также оснащена двумя высокотехнологичными электрическими двигателями Azipods, которые приводят в действие мощные винты, способные поворачиваться на 360 градусов.
В стандартную комплектацию подобных лодок обычно входит тренажерный зал, сауна, джакузи и как минимум один бассейн. А если основываться на Eclipse, то в Solaris также будет салон красоты с косметологом и парикмахером. На борту Eclipse есть ночной клуб с танцполом, но у Solaris вместо него будет открытый «пляжный клуб» в кормовой части верхней палубы. Естественно, такая суперъяхта должна включать и несколько морских игрушек для скучающих миллиардеров. Например, флотилию из как минимум 20 скоростных водных мотоциклов и как минимум один вертолет для перевозки гостей с лодки на берег. Ну, и сложно поверить, что такой человек, как Абрамович, не потратится на новый тренд — личную подводную лодку.
Возможно, что Solaris окажется одной из суперъяхт нового класса «Explorer», которые строят для более рисковых экспедиций, чем те круизы, которые обычно предпочитают олигархи. Абрамовичу, как суперъяхтсмену со стажем, вполне уже мог наскучить Сен-Бартс и Антиба, а с Solaris миллиардер сможет отправиться в гораздо дальнее путешествие, возможно, даже до Северного полярного круга, если окажется, что в носу лодки действительно скрывается ледокольный форштевень, как утверждает Daily Mail.
Издание также утверждает, что миллиардер снабдил яхту системой защиты от дронов, которая блокирует их сигналы, если летательные аппараты входят в 500-метровую «запретную зону» вокруг лодки. Solaris также будет оснащена системой обнаружения ракет с радиолокационным управлением, пуленепробиваемыми окнами и броневой защитой вокруг рулевой рубки и главной каюты — для защиты от пиратов, похитителей или спецназа враждебных государств.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Но на)(уя ему это надо?! Тварь жидовская!
Очень надеюсь что совсем скоро подобные Путинские псы будут висеть на столбах!
Таки да. Большая яхта - чтобы катать жену, а маленькая - для любовницы. Ну ви как маленькие, ей богу.
я вот собирал собирал и сорвался ...