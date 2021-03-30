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Новая суперъяхта Абрамовича за 45 миллиардов рублей провела ходовые испытания

Новая суперъяхта Абрамовича за 45 миллиардов рублей провела ходовые испытания (10 фото + 1 видео)

Автор:
30 марта 2021 18:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: миллиардеры   новости   роман абрамович   яхта   
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Solaris, новейшая суперъяхта за 430 миллионов фунтов стерлингов (44,8 миллиарда рублей), построенная якобы специально для владельца «Челси» Романа Абрамовича, впервые вышла в море для ходовых испытаний.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: миллиардеры   новости   роман абрамович   яхта   
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22  комментария
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4k
Sanar 2 часа назад
Праздник то какой, побегу за тортом и шампанским.
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1k
Bogdan Krasota 2 минуты назад
Мы все за него рады
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34
Bhaal 3 минуты назад
Яхта по цене крейсера.
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1k
patrik1313 15 минут назад
Следующая его яхта будет называться Vesta.
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39k
Элек Мек 19 минут назад
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8k
Караганда Полчаса назад
пора уж давно ,начиная с чубайса спрашивать-а откуда всё это.в списке русских милиардеров нет ни одного токаря.
это приватизация рыжего создала их и либеральную опозицию в правительстве-они уж корни пустили и выкорчёвывать трудно.
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593
zeros68 Полчаса назад
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5k
TirAn 40 минут назад
яхта может и хорошая, а вот хозяин ....
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332
Алексей Попов 43 минуты назад
Мля.... Вот не спал, ждал, "Ну как она Михалыч...". Ф.у.у.у теперь спать буду спокойно. Главное чтоб пенсионную реформу не отменили. А то глядишь и "новичков" из сибири выпустят. Но теперь... ежели че яхта то не зря дорогущая... Как вдарит по врагам....
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3k
Tuskub Час назад
Надеюсь, что когда-нибудь абрамовича со-товарищи протянут под килем какой-то из этих яхт еще до кренгования...
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4k
banga911 Tuskub Полчаса назад
Не прячьте правильную мысль за сложными терминами, и хотелось бы, что бы ваша надежда воплотилась действием не когда-нибудь, а скоро. Они уничтожают нас сейчас, каждодневно и ежеминутно, хотелось бы отдать им долг быстрее...
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3k
Tuskub banga911 10 минут назад
Месть за зло - блюдо холодное. То, что это рано или поздно случится - это однозначно. А вот сколько это "холодное" блюдо будет готовиться - сие пока точно неизвестно...
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1k
Владимир Фримэн 5 минут назад
Надеешься на кого то?)Сам то что либо предпринимаешь для этого,или тупо в коментах пердиш?
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1k
GUSAR Час назад
На эти деньги можно было купить 10.000 квартир по 4.5 млн. И осчастливить 10.000 семей в России.
Но на)(уя ему это надо?! Тварь жидовская!
Очень надеюсь что совсем скоро подобные Путинские псы будут висеть на столбах!
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1k
Denkk GUSAR 51 минуту назад
Лучше на мыло, как завещал Адик,
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6k
dikijjim GUSAR 19 минут назад
у него их еще порядка 18ти...ворюги ,суки жиды поганые.
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10k
[email protected] Час назад
Пусть сожрёт корнавирус жуликов и воров...
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2k
Frank Borman Час назад
Так что же миллиардер получит за эти деньги, и зачем ему вообще яхта меньшего размера, когда у него уже есть суперъяхта Eclipse за 500 миллионов фунтов стерлингов?

Таки да. Большая яхта - чтобы катать жену, а маленькая - для любовницы. Ну ви как маленькие, ей богу.
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4k
Fishki_surfer Час назад
Встаем с колен! Так держать!
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15k
Егор Час назад
Я тоже на Солярис собираю...
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19k
Виталий Кот Егор 46 минут назад
на беляшике ,не сорвись )))
я вот собирал собирал и сорвался ...
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1k
DrKlizmi Час назад
Абрамович пересел на Солярис! Как патриотично.
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