Не мог не спросить у продавца, много ли в магазине китайских товаров? Он ответил, что только две шашки.

Держат их в наличии специально для танцоров, которым вполне хватит и бутафории.



Внизу три деревянные учебные шашки, потом две made in China по 4000 рублей, а далее уже боевые шашки по цене от 17900 до 25500 руб.