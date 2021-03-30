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Шел казак куда-то вдаль

Шел казак куда-то вдаль (11 фото)

Автор:
30 марта 2021 13:54
Метки: интересно   казаки   магазин   
1119
11
Собственно, дожил до 40 с лишним лет, а знать не знал, что в моём городе уже как 10 лет существует магазин с товарами для казаков.
Давайте заглянем!
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Метки: интересно   казаки   магазин   
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12k
Yasen_Perec 2 часа назад
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10k
Борис Азачемвам 10 минут назад
Богата, все таки, Россия-Матушка ибланами. Вряд ли во Франции мушкетёры кучкуются, в а Испании конкистадоры.
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5k
TirAn 13 минут назад
казаиммитация
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33k
Игорь 14 минут назад
Одеть чужие награды можно в 3-х случаях:
1. У тебя были честно заработанные такие-же награды, которые оказались утрачены по какой-то причине (касается значков без номеров).
2. Ты артист и собрался играть соответствушую роль.
3. У тебя с головой не всё впорядке.
4. Ты мошенник, и надев чужие награды пытаешься что-то поиметь.

Купить георгиевский бант... Даже если у предков он был, то новодел-то видно, а носить чужие награды?...
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2k
Виталий Касандров Полчаса назад
Был как то на фестивале казначей песни, выступало много ансамблей и хоров, в том числе из Воронежа . На открытой площадке, как обычно принято .Но какой то местный гопник ,может и Нанук П вдруг забыл что он не в сети ,и начал [мат] на артистов . Казаки конечно сначала не обращали внимание мало ли уродов, чего мероприятие омрачать но кажется ауешник перегнул палку и получил таки знатных люлей .
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2k
Carex 42 минуты назад
Шел казак куда-то вдаль.
На груди была медаль:

«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из гогна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-едарас»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.

Поскользнулся вдруг казак...
И медальками хеpак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.

Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:

Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды

хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
©Л.Каганов
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80k
Taras Kozalupko Час назад
Овес там продают, в мешках?
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34k
jonnyD Час назад
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150k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
А что ерничить-то, есть целые клубы, по реконструкции этой "казачей" тематики, может у них киношники затариваются такой продукцией.
Хреновый ты гражданин своего города, дожил до 40 лет в южном городе, а не знаешь что в нем есть, а чего в нем нет)
В общем, либиройд, ненавидящий Россию.
У тебя все посты почти, поливающие дерьмом свою страну.
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14k
Alex ☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Не надо путать Героев с клоунами.
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33k
Игорь ☭Cheкаво☭ 24 минуты назад
Серьёзно, без приколов, просто несколько вопросов:
- Что требуется от современного человека, который записался в казаки?
- Какие у него обязанности, как это сочетается с работой?
- Если есть обязанности, то должны быть и права. Какие?
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150k
☭Cheкаво☭ Sanar 23 минуты назад
Вообще, Сибирь.
9 МАЯ, всегда кадеты у нас маршируют, на ровне с военными.
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4k
Sanar ☭Cheкаво☭ 22 минуты назад
Я сам с Юга, никто не вымарывает подвиги казачества, некоторые сами всё это дискриминируют, есть нормальные организации, а есть клоуны ряженые.
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4k
Sanar ☭Cheкаво☭ 17 минут назад
У нас на ДВ командир запрещал казачьи коробки, рассказываю почему, ноль работы с ветеранами, ноль работы с молодёжью, одни ряженые, командор задал вопросов два, сколько ветеранов ВОВ в районе и сколько дет домов, ряженые забулькали и были посланы нахер.
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26k
Антон 2 часа назад
3.14доры ряженые
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2k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 2 часа назад
За взятие Бастилии и Куликово поле не хватает.
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1k
Максим 2 часа назад
Знаете, я прекрасно понимаю отношение к современному казачеству. Но если они и опошлили его, не надо забывать историю. Хотите рассказать про них? Назовите ряженными, люди поймут. Я слышал даже "ряженка". Мне кажется довольно мило звучит.
А казаки, поймите, они охраняли границы со времен Империи. Жили там, где и военные появляться боялись. Не марайте память воинов. Да и пост про этот магазин уже был.
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1k
Максим Антон Час назад
Юноша, остыньте. Восстания рабочих чаще подавляла регулярная армия. Полиция и армия участвовала в расстреле в "кровавое воскресенье". У Вас к ним такое же отношение?
Или всё что не от СССР абсолютное зло?)
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20k
BillyBonzz Максим Час назад
казаки были тогда в царские времена, как росгвардия сегодня, цепные псы государевы, их как раз и посылали на подавления народных восстаний
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20k
BillyBonzz Час назад
но надо отдать должное, они и одними из первых пограничников были, охраняли заставы на границах государства
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1k
Максим BillyBonzz Час назад
Да кто же Вам такую чушь в уши засунул? Мединский?)
Казачьи поселения были в Чечне, например. Изначально казак - искатель воли.
Что-то бомбит комментаторов сегодня. Почитайте про Ермака. А то сегодня день дурака, в уши нассали самим, теперь пытаетесь показать "знания".
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1k
Максим Garpia121 Час назад
Если оспариваете чей-то комментарий, то не будьте голословной.
Ермаком не гордиться? Или Вами гордиться, что нет даже базовых знаний на уровне школьной программы?)
Ох, и тупые же дети пошли. Ужас.
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6k
Михаил Филиппов 2 часа назад
реклама прям.
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33
Alex 2 часа назад
Клоуны ссаные)
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