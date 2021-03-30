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Собственно, дожил до 40 с лишним лет, а знать не знал, что в моём городе уже как 10 лет существует магазин с товарами для казаков.
Давайте заглянем!
Давайте заглянем!
Чтобы вы понимали, я живу Воронеже, а не, например, в Ростове-на-Дону, где казаки, в общем, могут вам встретиться на улице.
А тут вдруг целый магазин.
А тут вдруг целый магазин.
В общем, я не удержался и зашёл полюбопытствовать.
Ассортимент приличный, два торговых зала и оба плотно завалены товарами народного казачьего потребления.
Покажу вам самое интересное.
Ассортимент приличный, два торговых зала и оба плотно завалены товарами народного казачьего потребления.
Покажу вам самое интересное.
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На некоторые популярные товары не мог не посмотреть цены.
За белую бурку, например, просят 5500 руб., за черкеску - 3200 руб.
За белую бурку, например, просят 5500 руб., за черкеску - 3200 руб.
Спросил у продавца-консультанта, кто это всё покупает и для чего.
Говорит, что магазин один на все Центральное Черноземье, поэтому приезжают закупаться с разных городов.
Впрочем, на полках можно заметить не только традиционные костюмы казаков. Есть отдел, похожий на микро вариант обычного Военторга.
Говорит, что магазин один на все Центральное Черноземье, поэтому приезжают закупаться с разных городов.
Впрочем, на полках можно заметить не только традиционные костюмы казаков. Есть отдел, похожий на микро вариант обычного Военторга.
Заканчивая с обзором модельного ряда, покажу только еще один стеллаж с современной молодежной одеждой.
Футболки с принтами по 600, за синюю толстовку с вышивкой просят 2700 руб.
Футболки с принтами по 600, за синюю толстовку с вышивкой просят 2700 руб.
Окей, возвращаемся к, так сказать, казачьей "классике".
Фуражки тоже в наличии, но меня больше заинтересовали различные кубанки и папахи.
Цены варьируются от 1000 до 4000 руб. в зависимости от "натуральности" меха.
Была одна за 10000!
Наверно мама норка а папа бобёр!
Фуражки тоже в наличии, но меня больше заинтересовали различные кубанки и папахи.
Цены варьируются от 1000 до 4000 руб. в зависимости от "натуральности" меха.
Была одна за 10000!
Наверно мама норка а папа бобёр!
Не мог не спросить у продавца, много ли в магазине китайских товаров? Он ответил, что только две шашки.
Держат их в наличии специально для танцоров, которым вполне хватит и бутафории.
Внизу три деревянные учебные шашки, потом две made in China по 4000 рублей, а далее уже боевые шашки по цене от 17900 до 25500 руб.
Держат их в наличии специально для танцоров, которым вполне хватит и бутафории.
Внизу три деревянные учебные шашки, потом две made in China по 4000 рублей, а далее уже боевые шашки по цене от 17900 до 25500 руб.
Количество медалей и их недорогая стоимость, честно говоря, вызвали двоякие чувства. Теперь стало ясно, откуда такие иконостасы у ряженных.
За храбрость, За отличие, За веру и труд, За возрождение казачества, Слава женщинам-казачкам и др. 700 рублей в кассу и носи!
Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
За храбрость, За отличие, За веру и труд, За возрождение казачества, Слава женщинам-казачкам и др. 700 рублей в кассу и носи!
Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
Авторский пост
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1. У тебя были честно заработанные такие-же награды, которые оказались утрачены по какой-то причине (касается значков без номеров).
2. Ты артист и собрался играть соответствушую роль.
3. У тебя с головой не всё впорядке.
4. Ты мошенник, и надев чужие награды пытаешься что-то поиметь.
Купить георгиевский бант... Даже если у предков он был, то новодел-то видно, а носить чужие награды?...
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из гогна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-едарас»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками хеpак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
©Л.Каганов
Хреновый ты гражданин своего города, дожил до 40 лет в южном городе, а не знаешь что в нем есть, а чего в нем нет)
В общем, либиройд, ненавидящий Россию.
У тебя все посты почти, поливающие дерьмом свою страну.
- Что требуется от современного человека, который записался в казаки?
- Какие у него обязанности, как это сочетается с работой?
- Если есть обязанности, то должны быть и права. Какие?
9 МАЯ, всегда кадеты у нас маршируют, на ровне с военными.
А казаки, поймите, они охраняли границы со времен Империи. Жили там, где и военные появляться боялись. Не марайте память воинов. Да и пост про этот магазин уже был.
Или всё что не от СССР абсолютное зло?)
Казачьи поселения были в Чечне, например. Изначально казак - искатель воли.
Что-то бомбит комментаторов сегодня. Почитайте про Ермака. А то сегодня день дурака, в уши нассали самим, теперь пытаетесь показать "знания".
Ермаком не гордиться? Или Вами гордиться, что нет даже базовых знаний на уровне школьной программы?)
Ох, и тупые же дети пошли. Ужас.