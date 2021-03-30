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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
Авторский пост
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Сейчас ребят хватит травить себя и кормить табачных магнатов.
Я бросил ничего не читая и тем более не принимая. Просто в один день потянулся за сигаретой и подумал "А ну нафиг". И как-то само собой быстро отвык без мифических мучительных ломок, набора веса и прочих страшилок