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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
30 марта 2021 08:42
Метки: Юмор   картинки   приколы   
3784
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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11  комментариев
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28k
BuG 5 часов назад
Чего он в поле с топором делает?!
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17k
Anna 4 часа назад
Комментарий к фото
это теоретик, вот практик:
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168
olegga 5 часов назад
Скоро так будем везде сидеть.
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3k
4ijik olegga 5 часов назад
Зато курить можно. Хоть так.
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alertol 4ijik 54 минуты назад
курить всё равно будет запрещено, или за это будет отдельная плата...
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4k
Евгений olegga Полчаса назад
Можно, было бы, сделать отдельные заведения для курящих, но фишка в том, что некурящие, начнут вопить, что их права, на посещение всего, нарушаются.
Проблемма не в курении, а в том, что кто-то стал равнее других и теперь, всеми способами, закрепляет своё превосходство. Некурящие, сейчас, как негры в Америке или сидоры в Европе.
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348
Denis olegga 16 минут назад
Фейк, я где-то видел эту картинку среди ретро фотографий. Года 70-е и по моему Италия. Концепт мест для курящих.
Сейчас ребят хватит травить себя и кормить табачных магнатов.
Я бросил ничего не читая и тем более не принимая. Просто в один день потянулся за сигаретой и подумал "А ну нафиг". И как-то само собой быстро отвык без мифических мучительных ломок, набора веса и прочих страшилок
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36k
dima423 6 часов назад
Комментарий к фото
хосспади... тока через минуту понял что про руку разговор а не про дочку)))
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