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Что ответил маршал Чуйков подлецу и либералу Солженицыну

Что ответил маршал Чуйков подлецу и либералу Солженицыну (1 фото)

Автор:
29 марта 2021 15:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: военноначальники   война   подвиг народа   
881
1
Я ровесник века, 1900 года рождения. Сын крестьянина села Серебряные Пруды Тульской губернии.

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Метки: военноначальники   война   подвиг народа   
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27  комментариев
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60k
Viktor 4 часа назад
Да сколько же можно!? 16 и 17 марта этого года!

https://old.fishki.net/anti/1554912-chto-skazal-marshal-chujkov-podlecu-i-liberalu-solzhenicinu.htmlhttps://old.fishki.net/anti/1554912-chto-skazal-marshal-chujkov-podlecu-i-liberalu-solzhenicinu.html
https://old.fishki.net/anti/3661997-chto-skazal-marshal-chujkov-podlecu-i-liberalu-solzhenicynu.htmlhttps://old.fishki.net/anti/3661997-chto-skazal-marshal-chujkov-podlecu-i-liberalu-solzhenicynu.html
https://old.fishki.net/3664453-pro-marshala-chujkova-i-liberala-solzhenicyna.htmlhttps://old.fishki.net/3664453-pro-marshala-chujkova-i-liberala-solzhenicyna.html
https://old.fishki.net/2200595-chto-skazal-marshal-chujkov-liberalu-solzhenicynu.htmlhttps://old.fishki.net/2200595-chto-skazal-marshal-chujkov-liberalu-solzhenicynu.html
https://old.fishki.net/anti/1774508-chto-skazal-marshal-chujkov-podlecu-i-liberalu-solzhenicynu.htmlhttps://old.fishki.net/anti/1774508-chto-skazal-marshal-chujkov-podlecu-i-liberalu-solzhenicynu.html
https://old.fishki.net/anti/3365977-marshal-sovetskogo-sojuza-chujkov-v-knige-arhipelag-gulag-solzhenicyna-byla-istoricheskaja-pravda.htmlhttps://old.fishki.net/anti/3365977-marshal-sovetskogo-sojuza-chujkov-v-knige-arhipelag-gulag-solzhenicyna-byla-istoricheskaja-pravda.html
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15k
Александр Сучков 9 минут назад
Штрафбаты первые были во времена ВОВ??? Аха-ха-ха-ха!!!! Даже не хочу открывать срач об этой чуши. В первой мировой "мяса" хватало, только называлось не так! И да- если бы не штрафбаты при том же Ржеве- было бы еще тяжелее....
Но это мало, кто поймет из ныне живущих "умников"....
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308
arioh1 Полчаса назад
Хорошая речь!
Вот только, дочитал до: "Сколько надо иметь ядовитой желчи в сердце и на устах, чтобы приписать победу штрафным ротам, которых до и во время Сталинградского сражения не было и в природе."

Сейчас все мы прекрасно знаем, что Сталинградская битва длилась с 23.08.1942 по 2.02.1943, а штрафбаты появились с осени 1942года.

Дальше читать не стал, балаболов я и сейчас послушать на центральных ТВ каналах могу.
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30k
Минчанин 59 минут назад
Целых две недели прошло с предыдущей публикации?
Ну, можно и опубликовать, что там:)

После прошлой я целую статью написал, про то, что данное письмо, скорей всего, писал не Чуйков. Слишком много нестыковок в этом "письме".

Про маршала Чуйкова и "либерала" Солженицына
Про маршала Чуйкова и "либерала" СолженицынаНа "фишках" (и не только) частенько выкладывается статья, озаглавленная примерно так: "Что сказал маршал Чуйков подлецу и либералу Солженицыну". Вот, опять несколько дней назад её вернули из...
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1k
Khamul 3 часа назад
При всем моем личном уважении к маршалу Чуйкову, как одному из лучших военачальников ВОВ хочется отметить, что никакой иной публичной позиции у него быть просто не могло по целому ряду причин:

1. Чуйков был частью политической и военной элиты СССР, пользовался (вполне заслуженно) значительным количеством льгот и привилегий. Терять которые ему совершенно было ни к чему.
2. Любые "наезды" на Сталинград - действительные или мнимые - Чуйков явно воспринимал очень болезненно (потому что 200 суток в огне). Он совершил подвиг и любую попытку бросить тень на этот подвиг он явно не стерпел бы. При этом считать, что там все было ровно так, как в агитрассказах - просто смешно. Там явно было всякое, как всегда на войне.
3. Пропаганда в СССР работала очень неплохо. И даже маршал СССР про тот же ГУЛАГ вряд ли знал так уж много.

Давно известно, что Солженицын все свои цифры брал "с потолка" - он не историк, а писатель в конце концов. То, что на "Архипелаг ГУЛАГ" ссылаются некоторые деятели как на исторический документ - это, конечно, бред.
Солженицын описывал ужас массовой карательной системы, отрицать существование которой - глупость или подлость.

Он писал правду в некотором общем смысле, весьма вольно при этом обращаясь с фактами и цифрами (он их просто не знал и знать не мог).
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3k
Едондер пуп 4 часа назад
Где Минчанин?! Тут опять Солженицына в либералы записали, десятый раз за год)) И вновь продолжается бой...(ц)
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15k
Maks Es Едондер пуп 4 часа назад
Либерал - это сторонник частной собственности при рыночной экономике.
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30k
Минчанин Едондер пуп Час назад
Здеся я.
Ну а что тут говорить?
Всё уже сказано - повторять бессмысленно.
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30k
Минчанин Maks Es 54 минуты назад
Ага. только ли частной собственности?
Может, ещё чего в либеральной идее есть?

Про свободы там, про невмешательства государства, свободный рыночек, свободу торговли и предпринимательства, отношение к традиционным ценностям и прочее, прочее...

А то так всех капиталистов и многих не совсем капиталистов автоматически в либералы записать можно.
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16k
Юрий 4 часа назад
ИИИИИИ -горь, не прошло и месяца....

18+
Что сказал маршал Чуйков подлецу и либералу Солженицыну
Что сказал маршал Чуйков подлецу и либералу СолженицынуЯ ровесник века, 1900 года рождения. Сын крестьянина села Серебряные Пруды Тульской губернии. Мои предки – землеробы. Не от сладкой жизни мне пришлось в 12 лет уехать из родительского дома в Питер...
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1k
lekha-fil 5 часов назад
Бред.
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11k
geminisf Izrin Maria 2 часа назад
Ну вот тоже документ

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16k
Юрий geminisf 2 часа назад
Так по вашему выходит, что 67 штрафной роты не было?
Держи, архивариус....
ХРОНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 67-й оашр в период ВОВ:
С 7 декабря 1942 г. по 11 января 1943 г. 67-я оашр вела боевые действия в составе 39-й гв. сд (в большей части совместно с 112-м гв. сп) в районе - ул. «Карусельная» - район завода «Красный Октябрь» г. Сталинграда (сейчас ул. «Карусельная» переименована в ул. «им. 39-й Гвардейской Дивизии»), тогда с 4 по 20 декабря 1942 г., из 67-й ошр, при 112-м гв. сп, погибло 121 человек, ранено 142 человека, «пропало без вести» – 6 человек, расстреляно на поле боя как «предателей» - 8 чел. После боевых действия, на 20.12.1942 г., из 67-й ошр осталось «в строю»– 137 человек. (см. «Фотоальбом» - «Донесение» командования 39-й гв. сд от 4 декабря 1942 г.).
22 июля 1943 г. 67-й ошр вела боевые действия в составе 82-й гв. сд в Харьковскойя обл., Изюмский р-н.
01 – 06 августа 1943 г. - Харьковская обл., Изюмский р-н, правый берег р. «Северский Донец».
С 12 августа 1943 г. по 03 сентября 1943 г. - Харьковская обл., Изюмский р-н.
09 – 20 октября 1943 г. - Запорожская обл., Красноармейский (ныне Вольнянский) р-н. 67-я оашр действовала составе 82-й гв. сд 8-й гв. Армии. В Списках погибших из 67-й ошр в районе с. Василевское (Краснармейский р-н, Запорожская обл.) – указано 112 фамилий красноармейцев (точное место захоронения их - не установлено).
14 – 17 ноября 1943 г. - Днепропетровская обл., Софиевский р-н, с. Томаковка.
09 - 27 декабря 1943 г. - Днепропетровская обл., Солонянский р-н.
10 - 14 января 1944 г. - 67-я оашр вела боевые действия на территории Днепропетровской обл., Сталиндорфский/Никопольский р-н (с. «Сов. Красное», с. «Лошкаревка». В селе есть «Памятник Воинам, павшим при освобождении села»).
С 25 мая 1944 г. по 26 июня 1944 г. – 67-я оашр в составе 5-й Ударной Армии вела боевые действия на территории Молдавии, Григориопольский р-н.
С 12.08.1944 г. - 67-я оашр была придана 1368-му сп 416-й сд. (см. «Фотоальбом» - Схема местности ведения боевых действий 67-й оашр в августе 1944 г.).
С 14 января 1945 г. - 67-я оашр вела боевые действия на территории Польши - Варшавское воеводство, Варковский уезд, с. Збышкув.
С 25 марта 1945 г. – 67-я оашр вела боевые действия на территории Германии – Бранденбург, г. Гросс-Нойендорф.
С 15 - 17 апреля 1945 г. – 67-я оашр вела боевые действия на территории Германии - Кваппендорфер, ст. Лечин, восточнее, 3 км, «Сахарный завод».
1 мая 1945 г. – 67-я оашр вела боевые действия на территории Польши, г. Кюстрин.

http://www.pobeda1945.su/division/12838http://www.pobeda1945.su/division/12838
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343
Гиперборей lekha-fil 2 часа назад
Очень емко и аргументированно... ~~~n~~~
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1k
lekha-fil Игорь Час назад
Где это было все эти годы, особенно когда Солженицин был в сильнейшей опале? Когда Солженицин вынужден был жить в Америке? Уж тогда-то опубликовать это было к месту, а не через десятки лет.
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10k
ss geminisf Час назад
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43k
Нанук Паналык 5 часов назад
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