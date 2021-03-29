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Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Мемы и смешные картинки, понедельник продолжается

Мемы и смешные картинки, понедельник продолжается (29 фото)

Автор:
29 марта 2021 12:56
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   мемы   сатира   
2020
29
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Метки: Юмор   картинки   мемы   сатира   
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37  комментариев
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40k
Raush 2 часа назад
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Ну Вассерман так и понял эту мудрость...
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82
cucumber 21 минуту назад
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Что на максималках? Кольцо?
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955
АлексЮстасу Полчаса назад
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Один раз уже попала по носу Леону.
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15k
E Not Полчаса назад
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Из серии: "А можно всех посмотреть?"
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23k
Dobry vojak Svejk Час назад
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Ну, за буксиры!
)))
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1k
Тимур Экгардт Час назад
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А кто-то против нормальных девчонок топлесс?
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1k
Тимур Экгардт Час назад
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Блин, да как собрать такую газовую турбину на плите?
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8k
Ден Час назад
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Не надо ноги брить станком
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222
Витюшка 2 часа назад
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после 3-ёх детей в разводе,кунька в такие стринги не поместится !!!
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12k
Serg2001 2 часа назад
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48k
alertol 2 часа назад
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Как они друг друга не поубивали

(3 бабы в одинаковом наряде)
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12k
Serg2001 2 часа назад
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Чет она в целом выглядит как-то уныло. Как Людмила Прокофьевна до преображения...
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48k
alertol 2 часа назад
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На самом деле зависит от многих факторов, но чаще всего больше 8-ми не нужно, меньше 7-ми тоже нежелательно.
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20k
SerGProS alertol Час назад
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думаю, что сколько организм требует столько и нужно
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2k
дед Сергей 2 часа назад
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А браслет из бабкиного сервиза?
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63k
Максим дед Сергей Час назад
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ага у сахарницы дно отбила)
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200k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Ты прошёлся по чужим постам, надёргал из них картинок и считаешь себя ХЕРоем?
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1k
Dj ZXC Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
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40k
Raush 2 часа назад
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Вот это роспись, а то что на документе пишут называется подпись...

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40k
Raush Игорь 2 часа назад
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Мне твоя фамилия ни к чему... Не стоило представляться.
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6k
Игорь Raush 2 часа назад
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точно - туповат
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40k
Raush Игорь 2 часа назад
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У тебя двойная что ли?
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23k
Vazari Raush Час назад
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Она имела ввиду татуировки на руке, которые иногда называют "роспись", а татуированных-расписными.
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1k
lekha-fil Vazari 41 секунду назад
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Долго до Raush доходило.
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75k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
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Дублерши по интересней будут
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955
АлексЮстасу Броненосец Потелкам Полчаса назад
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Карен - в центре.
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955
АлексЮстасу Броненосец Потелкам Полчаса назад
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Эдгара По?
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75k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
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КАК ХОРОШО БЫТЬ МУЖИКОМ !!!!!
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200k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Броненосец Потелкам 2 часа назад
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Хорошо быть кошкою, хорошо собакою...
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518
Добрыня Броненосец Потелкам 2 часа назад
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Одни труселяна всю жизнь?
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20k
SerGProS Добрыня Час назад
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и носочухи
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518
Добрыня SerGProS 50 минут назад
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Носочухи чаще рвутся
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4k
schmubu 2 часа назад

белочку зажарили вместе с орешками, изверги...
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1k
Bart_S schmubu 2 часа назад
Боюсь, что эта "белочка" никогда по деревьям не лазила.))
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