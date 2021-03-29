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Ему было всего 14 лет

Ему было всего 14 лет (1 фото)

Автор:
29 марта 2021 12:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: война   дети   подвиг   
807
1
Мальчишка сбежал из дома на фронт. Почему сбежал? А он сам может ответить:

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Метки: война   дети   подвиг   
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Герман 5 часов назад
Жестокость фашистов была за гранью животных!
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885
Дамир Саражаков 2 часа назад
Потом пусть рассказывают что солдат под дулами заградотрядов на фронт гнали. Даже представить описанный мрак не могу, лишнее напоминание о том, что бывает, когда взращивается чувство собственного превосходства, когда "мы" - хорошие, а все "остальные" - плохие, и "все из-за них". Тема на самом деле не самая хорошая в современных реалиях. Национальный вопрос рядом уж очень. Но надо ревностно защищать историю, чтоб потом могилы героев не попирали нацисты. Те люди победили, а не мы, и в первую очередь нацизм, а уже во вторую очередь, Германию и ее союзников. Мы можем только наследие сохранить как можно дольше, память о Советском солдате, у которого были миллионы лиц, разных национальностей. Кошмарные времена, надеюсь что никогда больше таких не будет.
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32k
Антон 4 часа назад
Это же европейцы, мы всегда для них были и будем, недочеловеками, третьим сортом. Никогда они не будут друзьями, или боятся или нападают!
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3k
Виталий 4 часа назад
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