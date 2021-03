Как выглядела самая первая ОС с графическим оконным интерфейсом

Прежде всего, в ОС Xerox Star впервые в мире стали использоваться значки файлов и папок — практически в том самом виде, в которым мы позже увидели их в macOS и Microsoft Windows. Причем для разных типов документов использовались разные значки. Окна получили иное, более «продвинутое» оформление с «псевдотрехмерными» рамками, в заголовках окон программ появились инструментальные панели. Основной парадигмой ОС Xerox Star стал принцип WYSIWYG — What you see is what you get. Интерфейс операционной системы по задумке архитекторов должен быть интуитивно понятен любому пользователю, в противовес сложным для изучения платформам с командной строкой, в которых могли разобраться только яйцеголовые инженеры в белых халатах. Количество действий, которые можно было выполнять над экранными объектами при помощи мыши, значительно возросло: помимо выделения и перетаскивания у пользователя появилась возможность воздействовать на значки и кнопки двойным щелчком. Кроме того, именно в Xerox Star пользователь впервые смог загромождать Рабочий стол произвольным содержимым, а не только теми значками, которые изначально поместили туда разработчики — как это было в Alto.