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Как выглядела самая первая ОС с графическим оконным интерфейсом

Как выглядела самая первая ОС с графическим оконным интерфейсом (11 фото + 1 видео)

Автор:
28 марта 2021 13:41
Сообщество : Ламповый обзор
Метки: Xerox   apple   история   компьютеры   окна   операционные системы   
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Когда мы говорим «операционная система с графическим интерфейсом», первое, что обычно приходит в голову — это macOS и Microsoft Windows (кое-кто, конечно, сразу вспоминает Linux). Причем примерно в такой последовательности наиболее распространенные сегодня платформы с GUI и развивались исторически: считается, что первой на коммерческий рынок «операционок с окнами» вышла Apple, к которой спустя некоторое время подтянулись разработчики из Редмонда

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Метки: Xerox   apple   история   компьютеры   окна   операционные системы   
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7  комментариев
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Владимир 3 часа назад
а как вы произносите Xerox?
то это не Ксерокс читается если не в курсе,
правильно это звучит Зирокс

а так..да... MacOS украло это Зирокса,
Винда украла у MacOS
и только Linux гордо заявляет, что они просто эмулируют
рабочий стол Windows (клиентам так удобнее)

ну вообщем вор у вора дубинку украл
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