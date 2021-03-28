Как выглядела самая первая ОС с графическим оконным интерфейсом

Первая мышь, построенная Дугласом Энгельбартом, имела в нижней своей части два вращающихся диска, управлявших перемещениями курсора. Однако при таком подходе мышь отлично перемещалась строго по горизонтали или вертикали, а вот передвинуть ее в диагональном направлении было практически невозможно. Поэтому конструкцию вскоре чуть изменили: воспользовавшись идеей Билла Инглиша, внутрь устройства поместили резиновый шарик, касающийся двух перпендикулярно расположенных валов: при движении мыши шарик вращал валы, а поворот каждого валика на определенный угол управлял смещением курсора мыши на соответствующее экранное расстояние. Для того чтобы выполнить какое-либо действие над объектом, расположенным в отмеченной курсором области экрана, Энгельбарт разместил на корпусе мыши специальную кнопку, по нажатию на которую компьютер выполнял ту или иную операцию, заложенную в него программой. Например, если пользователь перемещал мышь на определенное расстояние, указатель просто менял свое положение на экране, а если он проделывал то же действие при нажатой кнопке, на экране можно было нарисовать линию. Изобретение получилось крайне футуристичным, но теперь дело оставалось за малым: разработать ПО, которое полноценно поддерживало бы это принципиально новое устройство.



Развитие софта тормозило, прежде всего, то обстоятельство, что большинство дисплеев в те времена были алфавитно-цифровыми, и с полноценным отображением графики они не очень-то справлялись. Даже игры в 70-х строились в основном на принципе «буква «А» бегает по экрану за буквой «Б»», что уж говорить о более серьезных вещах? Все изменилось, когда в конце семидесятых годов в исследовательском центре компании Xerox в Пало-Альто (Palo Alto Research Center, PARC) был разработан персональный компьютер «Alto», оснащенный растровым дисплеем, позволявшим отображать на экране графические элементы, дисководом и разъемом, с помощью которого можно было подключать к внешнему порту ЭВМ принтер и другую периферию. Этот компьютер по своим характеристикам позволял запускать приложения с графическим интерфейсом, а главное, поддерживал изобретение Дугласа Энгельбарта — компьютерную мышь, в конструкцию которой для пущего удобства пользователя добавили еще две кнопки.