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Следственный комитет России занялся реальными преступниками

Следственный комитет России занялся реальными преступниками (4 фото + 2 видео)

Автор:
28 марта 2021 06:10
Метки: воспитанник   детский   пощечины   сад   уволена   
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Воспитательница детского сада № 40 в Георгиевске Ставропольского края дала пощечину пятилетнему ребенку. Мальчик не хотел спать после обеда, за это его наказали. Мама малыша пришла за ним в садик и увидела на щеке сына красный отпечаток. Ребенок рассказал, что его побила воспитательница.

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Метки: воспитанник   детский   пощечины   сад   уволена   
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41k
doker 2 часа назад
И все дела...
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Том Сойер Полчаса назад
Ваня, а у тебя есть дети? (Если бы такая вот воспитательница сделала подобное с моим ребенком(сейчас у меня уже внуки, но тем не менее) - я бы ей лично такого леща влепил бы, что она его на всю жизнь запомнила бы...)
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13k
куджо Час назад
Автор, ты как всегда [мат]о бо
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19k
сёмик патрик Час назад
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1k
Палыч 2 часа назад
Каждому пиз.дюку по "Компоту"
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2k
Виталий Касандров 2 часа назад
Обычная бюрократия ,СК возбуждает пропала кошка у мадам Грицацуевой Прокуратура прекращает в связи с незначительностью или по иным обстоятельствам, таких дел 10к каждый день даже в маленьком городке.Если по каждому такому случаю пост на фишках делать то ....
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1.6M
Иван Кемеров Автор поста Виталий Касандров Полчаса назад
Дело есть - будет суд. Будет судимость - прощай владение оружием, кредит в банке и ипотека. Последствия усмирения одного маленького неадеквата для взрослого человека.

Если малолетний ребенок не в состоянии понять, что мешать другим детям это плохо - то это плохо для его будущих одноклассников в школе и плохо для сокамерников в будущем. Неадекват - это всегда проблемы.

Проблемы и с родителями - они не в состоянии донести до своего ребенка нормы поведения в обществе. И первым, кому по щам может прилететь - престарелые родители маленького дурачка, не способного вести себя тихо во время "тихого часа".

Такие буйные никогда не способны учиться и усваивать материал. Далее не могут работать, всегда начинают склоки и скандалы в коллективе, а особо склочные зовут хомячков на баррикады и пошатать режим.
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188
Вано 3 часа назад
Я уж было подумал на кого-то дело завели за коррупцию. А тут всего-лишь...
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