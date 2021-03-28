Следственный комитет России занялся реальными преступниками

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Воспитательница детского сада № 40 в Георгиевске Ставропольского края дала пощечину пятилетнему ребенку. Мальчик не хотел спать после обеда, за это его наказали. Мама малыша пришла за ним в садик и увидела на щеке сына красный отпечаток. Ребенок рассказал, что его побила воспитательница.
К удивленной женщине подошла воспитательница и отвела ее в сторону.
"...Извините, я не рассчитала силы и ударила его за то, что не хотел спать в обед, - объяснила она матери."
По словам мамы она была в шоке от состояния маленького сына. Он был очень напуган.
"...Извините, я не рассчитала силы и ударила его за то, что не хотел спать в обед, - объяснила она матери."
По словам мамы она была в шоке от состояния маленького сына. Он был очень напуган.
Уволена из-за пощечины воспитаннику детского сада...
Первым делом я обратилась к заведующей дошкольного учреждения. Она мне сказала, что вынесет воспитателю выговор. Слишком мягкое наказание, подумала я, глядя на избитого сына. В этот же день я сняла ребенка на видео и стала этот ролик публиковать в местных пабликах. После этого мне позвонила заведующая детсада и сказала, что эту воспитательницу уже уволили.
В публикации она отметила аккаунт губернатора Ставропольского края, чтобы привлечь его внимание к ситуации.
И власти отреагировали:
Официальный представитель администрации Георгиевска в комментариях написал, что власти проводят проверку. Воспитательницу уже уволили, сообщила заместитель министра образования Ставрополья Наталья Лаврова.
В краевом управлении СКР рассказали, что по факту избиения возбудили уголовное дело.
Официальный представитель администрации Георгиевска в комментариях написал, что власти проводят проверку. Воспитательницу уже уволили, сообщила заместитель министра образования Ставрополья Наталья Лаврова.
В краевом управлении СКР рассказали, что по факту избиения возбудили уголовное дело.
Бить детей нельзя. Тем более таких маленьких и по такому поводу: "не хотел спать". Это недопустимо. И наверное правильно будет увольнение. Хотя изначально был выговор назначен в качестве наказания. Однако дело приобрело резонанс, когда мама разместила видео в с\сетях и обратила внимание властей на произошедший инцидент.
Однако вот возбуждение уголовного дела... Смотря что там подразумевается под "избиением". Были ли ещё травмы или просто следы от пощечин. Если только они, то стоит ли по этому делу возбуждать уголовное дело?! И поднимать такую волну?!
И, дайте я угадаю, через пару лет в местной прессе появятся статьи со следующим заголовком:
Однако вот возбуждение уголовного дела... Смотря что там подразумевается под "избиением". Были ли ещё травмы или просто следы от пощечин. Если только они, то стоит ли по этому делу возбуждать уголовное дело?! И поднимать такую волну?!
И, дайте я угадаю, через пару лет в местной прессе появятся статьи со следующим заголовком:
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Метки: воспитанник детский пощечины сад уволена
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Если малолетний ребенок не в состоянии понять, что мешать другим детям это плохо - то это плохо для его будущих одноклассников в школе и плохо для сокамерников в будущем. Неадекват - это всегда проблемы.
Проблемы и с родителями - они не в состоянии донести до своего ребенка нормы поведения в обществе. И первым, кому по щам может прилететь - престарелые родители маленького дурачка, не способного вести себя тихо во время "тихого часа".
Такие буйные никогда не способны учиться и усваивать материал. Далее не могут работать, всегда начинают склоки и скандалы в коллективе, а особо склочные зовут хомячков на баррикады и пошатать режим.