Следственный комитет России занялся реальными преступниками

Бить детей нельзя. Тем более таких маленьких и по такому поводу: "не хотел спать". Это недопустимо. И наверное правильно будет увольнение. Хотя изначально был выговор назначен в качестве наказания. Однако дело приобрело резонанс, когда мама разместила видео в с\сетях и обратила внимание властей на произошедший инцидент.



Однако вот возбуждение уголовного дела... Смотря что там подразумевается под "избиением". Были ли ещё травмы или просто следы от пощечин. Если только они, то стоит ли по этому делу возбуждать уголовное дело?! И поднимать такую волну?!



И, дайте я угадаю, через пару лет в местной прессе появятся статьи со следующим заголовком: