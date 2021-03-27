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Замечательный советский актёр Зиновий Гердт – маленький и хромой Зяма Храпинович, любимец зрителей и женщин

Замечательный советский актёр Зиновий Гердт – маленький и хромой Зяма Храпинович, любимец зрителей и женщин (14 фото)

Автор:
27 марта 2021 21:32
Метки: актер   история   роли   
353
14

Зиновий Гердт очень любил женщин, а они всегда любили его – это оказалось большой проблемой для его 4 жён, не каждая женщина сможет с этим смириться. Смогла лишь пятая, Татьяна, они прожили вместе 36 счастливых лет, а её дочь от первого брака он воспитал, как родную.

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6  комментариев
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189
Resns 2 часа назад
Ну а причём здесь Пётр Тодоровский, потому что он тоже Ефимович?
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16k
Robin Hood 8 минут назад
Просто посмотреть ...
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16k
Robin Hood 6 минут назад
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49k
smakido 2 часа назад
Актёр замечательный, непревзойденный, "штучный" - таких сегодня не делают!
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