Зиновий Гердт очень любил женщин, а они всегда любили его – это оказалось большой проблемой для его 4 жён, не каждая женщина сможет с этим смириться. Смогла лишь пятая, Татьяна, они прожили вместе 36 счастливых лет, а её дочь от первого брака он воспитал, как родную.
Зяма ведь не был красивым - невысокого роста, хромой. Но в нём было чрезвычайно мощное мужицкое начало - то, что называется «сексапил», - и устоять дамы могли с трудом. Мне нередко говорили: «Какой замечательный у Вас муж!» - на что я отвечала: «Я вас понимаю» - рассказывала третья официальная жена актёра, Татьяна Правдина, и это было абсолютной правдой.
Зиновий Ефимович завоёвывал симпатии всех, с кем ему когда-либо приходилось общаться, и несмотря на огромную популярность, ему никто никогда не завидовал, в Москве много лет гуляла крылатая фраза: Есть только один актёр, не имеющий завистников — это Зиновий Гердт.
Залман родился в 1916 году в уездном городке Себеже Витебской губернии в многодетной еврейской семье. Отец, Афроим Храпинович, был приказчиком в лавке тканей, мама, Рахиль Исааковна, домохозяйкой. Зяма, как ласково прозвали в семье младшего мальчика, учился в еврейской школе, увлекался поэзией, знал наизусть множество стихов Пушкина, Пастернака и Самойлова.
Ему было 16 лет, когда мать отправила младшего сына к старшему брату в Москву – парнишку приняли в фабрично-заводское училище, где он получил специальность слесаря-лекальщика, и во время обучения увлёкся театром.
Это был театр рабочей молодёжи, организованный Валентином Плучеком при заводе им. Куйбышева – именно на эту сцену впервые вышел начинающий актёр Залман Храпинович. Почти год он работал днём - слесарем, вечерами – актёром, пока в 1935 году не был введён в профессиональный состав труппы театра. в 1939 году перешёл вслед за Плучеком в организованную им совместно с драматургом Арбузовым театральную студию, ставшую известной как «Арбузовская», и проработал в ней до начала войны. Тогда же коллеги посоветовали артисту взять псевдоним, и сошлись во мнении, что неплохо звучит - Гердт.
Именно там он познакомился со своей первой женой, актрисой Марией Новиковой. Говорили, что за ней ухаживала вся мужская половина студии, но настойчивей всех оказался Зяма – весной 1941 года влюблённые сыграли свадьбу.
У Залмана была возможность с началом войны не расставаться с любимой – студия была преобразована во фронтовой театр и все актёры записаны в бригады. Однако он не воспользовался бронью и ушёл на фронт добровольцем, два года служил в сапёрных войсках, успел получить звание старшего лейтенанта.
В 1943 году был тяжело ранен осколком танкового снаряда при разминировании полей противника, перенёс 11 операций на ноге, в результате чего она стала короче на 8 сантиметров и перестала гнуться в колене. Но актёр был невероятно счастлив – ногу удалось сохранить! Позже коллеги, чтобы поддержать товарища и славного фронтовика, стали называть его «коленонепреклонённым», а Валентин Гафт сочинил эпиграмму:
О, необыкновенный Гердт,
Он сохранил с поры военной
Одну из самых лучших черт –
Колено он непреклоненный.
По два раза в день Залман писал письма с фронта любимой Машеньке, с нетерпением ждал её ответы, которые, бывало, шли месяцами, а после ранения стал писать уже по 5-7 раз, умолял приехать к нему в госпиталь в Новосибирск, но жена не поехала - не могла оставить бригаду.
«Прошу тебя, навести меня! Приезжай! Ну что тебя удерживает навестить меня? Ты мне очень, очень нужна. Я хочу видеть тебя около себя. Я хочу, чтобы именно ты мне подушку поправила. Мне это очень важно...»
Именно эта обида, то, что Маша так и не приехала к раненному, не утешила и не помогла, и стала основой их развода в дальнейшем. Он вернулся в Москву после очередной операции измотанный госпиталями, измученный сильными болями, с инвалидностью 2 степени, и началось их постоянное, выматывающее выяснение отношений.
В 1945 году родился сын Всеволод, но отношений его появление не спасло – малышу было несколько месяцев, когда супруги расстались. Но видно очень сильна была ещё в них любовь, до официального оформления развода им понадобилось 6 лет – ещё несколько раз они разъезжались и съезжались. Мария дала сыну свою фамилию, посчитав, что Храпинович – слишком неблагозвучная.
Придя с фронта на костылях, Гердт решил, что ему уже никогда не играть на сцене, и подумал о работе в кукольном театре – это могло бы решить проблему. После Победы он был принят в труппу театра С.В. Образцова, и в период «железного занавеса» объездил с труппой 48 стран.
Он стал шикарным мужчиной, изысканно одетым, пахнущим дорогим одеколоном, даже хромота стала выглядеть элегантно. С началом работы в кукольном театре актёр полностью сменил паспортные данные, взяв фамилию Гердт как настоящую, и став Зиновием Ефимовичем вместо Залмана Афроимовича.
Прожив пару лет в фактическом браке с красивой актрисой, Гердт женился второй раз, его избранницей стала скульптор Екатерина Семерджиева, очень красивая девушка. Потом ещё было несколько романов и гражданский брак – коллеги в шутку говорили, что у Зиновия была «привычка жениться».
Но в 44 года актёру посчастливилось встретить женщину, с которой он забыл об этой привычке – ею оказалась переводчик-арабист Татьяна Правдина. Она должна была сопровождать артистов на гастролях по арабским странам, а для начала приехала в театр познакомиться.
Едва её увидев, Герд подумал: Эта женщина станет моей женой. И подойдя к ней, поинтересовался – замужем ли она, есть ли дети, сколько лет? И, услышав все ответы, сказал: Подходит! А когда на гастролях в Египте стал ухаживать за переводчицей, она восприняла это в штыки – терпеть не могла таких вот «служебных романов». Но, оказалось, что у Гердта всё было более чем серьёзно, и вернувшись в Москву, он объявил жене, что полюбил другую.
Татьяна тоже уже около года не жила с мужем, ей ничего не мешало вступить в новые отношения, и забрав двухлетнюю дочь Катюшу, она переехала к Зиновию. Он дал девочке свою фамилию, удочерил её, и воспитывал, как родную. Катерина тоже считала отцом только его, очень любила и гордилась.
Между тем, Гердт был уже по-настоящему знаменит, его карьера сложилась не только в театре, а и в кинематографе, а благодаря уникальному тембру голоса он стал Королём озвучивания и дубляжа, особенно любили задействовать актёра в качестве закадрового рассказчика. Кроме того, голосом Зиновия Ефимовича говорят многие зарубежные актёры, а также персонажи мультфильмов.
Благодаря своей популярности Гердт имел возможность помогать друзьям, близким, коллегам, любил это делать, и не упускал ни малейшей возможности сделать всё, что в его силах. В таких случаях он обычно с самоиронией говорил: Пошёл торговать мордой. И отправлялся решать чужие проблемы. Но и когда ему самому требовалась помощь, друзья и коллеги готовы были в лепёшку разбиться, лишь бы помочь любимому Зяме.
Зиновий Ефимович работал очень много, буквально на износ, и последствия не замедлили сказаться – ему не было и 50-ти, когда случился инфаркт. Татьяна с ног сбилась, пытаясь обеспечить мужу лучших врачей и лечение, вот как вспоминал об этом Александр Ширвиндт:
«Я страшно перепугался, когда узнал, что у Зямы инфаркт. Таня тогда сказала, что для врачей срочно нужен ящик хорошего коньяка. По тем временам - не самое простое задание. Технические подробности операции раскрывать не буду. Но пришлось немножко продать себя, немного – родину. Однако коньяк я достал!»
Едва встав на ноги, Гердт вновь с головой ушёл в работу. Он совсем не мог спокойно сидеть не месте, не умел отдыхать, и если между съёмками-гастролями-озвучиванием образовывался хоть один свободный день, Зиновий Ефимович тут же организовывал творческие встречи, мог часами рассказывать со сцены о русской поэзии и читать стихи.
Стихи были самой большой его страстью, он знал их тысячи, и сам писал, а когда друзья восторгались и интересовались, почему он не печатается, скромно отвечал, что слишком серьёзно относится к поэзии и не считает себя поэтом. Лишь после смерти актёра были опубликованы некоторые его труды, как автобиографические, мемуары, так и небольшие сборники стихов. Особое внимание заслуживает книга «Рыцарь совести», наиболее точно отражающая характер и суть этого замечательного человека:
«Муки совести не будут давать мне покоя до конца дней, как и понимание своего несовершенства, хотя, с другой стороны, это залог того, что я что-то ещё в себе преодолеваю. И в этом мне помогают моя семья и мои друзья..»
В 1990 году у актёра обнаружили онкологию, но, чтобы не подорвать его жизненные силы, жена и дочь решили до последнего скрывать от него эту страшную новость. Он прожил ещё 6 лет, а когда уже боли стали невыносимыми, Татьяна решилась рассказать о болезни. Узнав правду, Гердт сразу сник, как она и опасалась, но на людях продолжал улыбаться и «держать лицо».
21 сентября 1996 года был устроен торжественный вечер в честь юбиляра – Зиновию Гердту исполнялось 80 лет. Ему нездоровилось, и жена уже хотела всё отменить, но он не разрешил, сказал, что просто обязан проститься с поклонниками. Он, улыбаясь, сидел за столом на сцене, принимал поздравления и цветы, а в конце вечера вновь стоя читал свои стихи. Актёр уходил со сцены под бурные овации, а за кулисами буквально рухнул на руки жене и дочери. Через два месяца его не стало..
Татьяна прожила ещё 25 лет, помогла дочери вырастить внуков и правнуков. Екатерина Зиновьевна была замужем за актёром и режиссёром Валерием Фокиным, родила сына Ореста, который стал юристом, сейчас состоит в браке с Денисом Евстигнеевым, есть общий сын Кирилл. Сын Гердта, Всеволод Зиновьевич Новиков, стал теплофизиком, кандидатом технических наук, имеет двух внуков от дочери Ксении.
Источник:
- Киты произошли от зверьков размером с лисицу
- Неудачный способ знакомиться с девушками привел японца в тюрьму
- Аты-баты, шли солдаты: 20 увлекательных и познавательных инфографик из армейской жизни
- Пенсионер захотел стать артистом - и ему это удалось!
- 20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны
Понравилось32