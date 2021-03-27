Залман родился в 1916 году в уездном городке Себеже Витебской губернии в многодетной еврейской семье. Отец, Афроим Храпинович, был приказчиком в лавке тканей, мама, Рахиль Исааковна, домохозяйкой. Зяма, как ласково прозвали в семье младшего мальчика, учился в еврейской школе, увлекался поэзией, знал наизусть множество стихов Пушкина, Пастернака и Самойлова.

Ему было 16 лет, когда мать отправила младшего сына к старшему брату в Москву – парнишку приняли в фабрично-заводское училище, где он получил специальность слесаря-лекальщика, и во время обучения увлёкся театром.

Это был театр рабочей молодёжи, организованный Валентином Плучеком при заводе им. Куйбышева – именно на эту сцену впервые вышел начинающий актёр Залман Храпинович. Почти год он работал днём - слесарем, вечерами – актёром, пока в 1935 году не был введён в профессиональный состав труппы театра. в 1939 году перешёл вслед за Плучеком в организованную им совместно с драматургом Арбузовым театральную студию, ставшую известной как «Арбузовская», и проработал в ней до начала войны. Тогда же коллеги посоветовали артисту взять псевдоним, и сошлись во мнении, что неплохо звучит - Гердт.