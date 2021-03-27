Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Некая коробка с часами. Внутри выглядит вот так. Что это такое?"
Ответ: "Это старый регистратор времени"
2. "Мой друг нашел вот такую странную штуковину. Чем это может быть?"
Ответ: "Это инфракрасный осветитель для прибора ночного видения"
3. "Что это за инструмент я нашел на работе?"
Ответ: "Это приспособление работает по принципу монтировки"
4. "Что это я нашел у себя в гараже?"
Ответ: "Это кость из тела енота. Такие используют при дистилляции"
5. "Благодаря родителям, я знаю, что эта штуковина была когда-то при дедушке в военное время. Что это такое?
Ответ: "Это кюретка - медицинский инструмент. Его используют в хирургии для удаления мертвых тканей"
6. "Это какая-то панель? Никак не могу понять, для чего эта штуковина"
Ответ: "Это доска для криббеджа - настольной игры, которая выглядит вот так:"
7. "Среди вещей своего дедушки обнаружил эти детали. От чего они?"
Ответ: "Это детали реактивной турбины"
8. "Никогда не видел таких штуковин. Зачем они здесь?"
Ответ: "Это маслопоглощающие прокладки. Масло всегда на поверхности воды и они помогают очистить ее от ненужного, загрязняющего вещества"
9. "Никак не пойму что за зеркало и почему у него такое необычное крепление"
Ответ: "Такие небольшие зеркала устанавливают в авто, чтобы будучи за рулем, можно было видеть ребенка на заднем сидении"
10. "Что это за решетчатый изгиб на окне церкви?"
Ответ: "Окно в том месте открывается, а решетка нужна для того, чтобы внутрь здания не залетали птицы"
11. "Какие-то два резных деревянных стакана. У них есть предназначение или они лишь украшение?"
Ответ: "Это два бамбуковых стакана и, как правило, такие служат для хранения кистей для рисования"
12. "Очень старый предмет, который я нашел среди вещей своей бабушки. Что это?"
Ответ: "Это определенно крышка курильницы"
13. "Не могу понять, что это за два причудливых стакана. Для чего они?"
Ответ: "Это две подставки для ручек"
14. "В коробке с инструментами своего отца нашел вот этот предмет. Что это?"
Ответ: "Судя по всему, это наконечник старого паяльника"
15. "Нашел это в гараже среди завалов старых вещей. Что это за штуковина?"
Ответ: "Это подставка для напитков сделанная своими руками"
16. "Размером с мою ладонь. Что за штуковина такая интересная?"
Ответ: "Это 3D-головоломка, называется "Вечный календарь"
17. "Что это я нашел среди старых вещей?"
Ответ: "Это ридюкль - маленькая дамская сумочка на длинном шнурке. Вы явно отыскали раритет"
18. "Мой дедушка много путешествовал и оставил после себя множество интересных предметов. Кто знает, что это за штуковина?"
Ответ: "Это вилка каннибалов с островов Фиджи. Такие можно встретить в сувенирных лавках"
19. "Я купил это сегодня на уличной распродаже вещей. Подозреваю, что музыкальный инструмент. Я прав?"
Ответ: "Это глюкофон или как его еще называют - лепестковый барабан"
20. "Странная безделушка, которую я нашел у себя дома. Что это?"
Ответ: "Это "точилка" кия, предназначенного для снукера"
Источник:
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Еще эту кость называли "алабамская зубочистка"
Пипец. Я и сам могу сказать, по какому принципу работает эта приспособа.
Интересует для чего это используется? То что им можно при случае дверь с петель снять или что-то приподнять и отодвинуть и так понятно - много ума не надо. Но эта штука для чего-то специально изготовлена и применяется ежедневно.