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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (22 фото)

Автор:
27 марта 2021 15:37
Метки: вопросы   находки   ответы   
1693
22

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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6  комментариев
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4k
Petr Chernyshev 3 часа назад
Поразила кость енота. И возможность её использования в дистилляции.
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3k
au3 Petr Chernyshev 3 часа назад
Оказывается действительно правда, использовалась и кость эта присутствует в члене енота. Использование не высоко технологичное, а как на картинке. Использовали именно ее потому что у охотников (а муншайн делали подальше от полиции) их было дофига.
Еще эту кость называли "алабамская зубочистка"
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31k
Mamin Sibiriak 8 минут назад
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7k
Прохожий3 Полчаса назад
Ответ: "Это приспособление работает по принципу монтировки"
Пипец. Я и сам могу сказать, по какому принципу работает эта приспособа.
Интересует для чего это используется? То что им можно при случае дверь с петель снять или что-то приподнять и отодвинуть и так понятно - много ума не надо. Но эта штука для чего-то специально изготовлена и применяется ежедневно.
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14k
Дмитрий Прохожий3 10 минут назад
Это такелажный лом, в простонародье именуемый "яйцами". Используется для подъёма и точного перемещения тяжёлых предметов (оборудования, станков и т.д.) или же для их приподнятия и установки под них такелажных катков "танков".
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