Пивной живот оказался 12-килограммовой опухолью

Чем это у вас так пахнет?

Пробки в Суэцком канале достигли 10 из 10 баллов: обзор конфуза в...

Приплыли: во Флориде спасли женщину, которая заблудилась во время...

35 инстаграммеров, которые здорово переборщили с фотошопом

Что за штука: самые странные находки

Карточный фокус

Я люблю Украину!

"Вся жизнь - Суэцкий канал, а ты в ней капитан Эвергрина": соцсети...

И даже не начинайте убеждать меня, что они не из деревни

Полиция задержала двух лихачей, ездивших по МКАД на авто с...

Коварный глюкометр подло обманул Елену Малышеву

"Две беды России нашли друг друга": внедорожник...

15 снимков, доказывающих, что в мире существует только два типа людей

Смешные и познавательные картинки

В Оренбурге задержали лидера ОПГ, называвшего себя "Царем богов"

Толстенькая нерпа застряла в проталине

"А что здесь происходит?": кадры, в которых без объяснения не...

Федя