Пивной живот оказался 12-килограммовой опухолью

1598
2
1
64-летний мужчина с жалобой на тянущую боль в области поясницы. Он привык каждый вечер выпивать пару бутылок пива и считал, что он обладатель характерного «пивного живота».
Кроме болевого синдрома, у пациента наблюдалась асимметрия живота, он жаловался на работу кишечника и проблемы с мочеиспусканием. Врачи больницы им. Виноградова провели осмотр и компьютерную томографию, в результате чего обнаружили 30-сантиметровую опухоль левой почки.
×
По срочным показаниям хирурги решили проводить операцию открытым способом. Врачи выполнили разрез по реберной дуге и удалили измененную левую почку и саму опухоль. Общий объем удаленной ткани составил 12 кг.
Проведенная операция позволяет говорить о радикальном излечении — пациент не нуждается в химиотерапии! Мужчина был удивлен диагнозом, но очень рад тому, как решилась. Уже на 4 день после операции его выписали домой.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- 5 врачебных рекомендаций, которые мы чаще всего игнорируем, чем и гробим своё здоровье
- Подростку из Африки удалили гигантскую лицевую опухоль
- Долго лечат: житель Новосибирска напал на врача и проломил им стену
- Что делают врачи во время перерывов
- Детей, страдающих депрессией, пробуют лечить кетамином
28
Понравилось28
Новости партнёров
Загрузка...