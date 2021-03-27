FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Чем это у вас так пахнет? Чем это у вас так пахнет? Пробки в Суэцком канале достигли 10 из 10 баллов: обзор конфуза в мемах Пробки в Суэцком канале достигли 10 из 10 баллов: обзор конфуза в... Приплыли: во Флориде спасли женщину, которая заблудилась во время заплыва голышом по городским каналам Приплыли: во Флориде спасли женщину, которая заблудилась во время... 35 инстаграммеров, которые здорово переборщили с фотошопом 35 инстаграммеров, которые здорово переборщили с фотошопом Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Карточный фокус Карточный фокус Я люблю Украину! Я люблю Украину! "Вся жизнь - Суэцкий канал, а ты в ней капитан Эвергрина": соцсети - о застрявшем траулере "Вся жизнь - Суэцкий канал, а ты в ней капитан Эвергрина": соцсети... И даже не начинайте убеждать меня, что они не из деревни И даже не начинайте убеждать меня, что они не из деревни Полиция задержала двух лихачей, ездивших по МКАД на авто с открытыми дверями Полиция задержала двух лихачей, ездивших по МКАД на авто с... Коварный глюкометр подло обманул Елену Малышеву Коварный глюкометр подло обманул Елену Малышеву "Две беды России нашли друг друга": внедорожник депутата-единоросса провалился в яму в Ульяновске "Две беды России нашли друг друга": внедорожник... 15 снимков, доказывающих, что в мире существует только два типа людей 15 снимков, доказывающих, что в мире существует только два типа людей Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки В Оренбурге задержали лидера ОПГ, называвшего себя "Царем богов" В Оренбурге задержали лидера ОПГ, называвшего себя "Царем богов" Толстенькая нерпа застряла в проталине Толстенькая нерпа застряла в проталине "А что здесь происходит?": кадры, в которых без объяснения не разберешься "А что здесь происходит?": кадры, в которых без объяснения не... Федя Федя Десять новых чудес света Десять новых чудес света
Пивной живот оказался 12-килограммовой опухолью

Пивной живот оказался 12-килограммовой опухолью (2 фото + 1 тянучка)

Автор:
27 марта 2021 14:45
Метки: врачи   здоровые   медицина   операция   опухоль   
1598
2
1
64-летний мужчина с жалобой на тянущую боль в области поясницы. Он привык каждый вечер выпивать пару бутылок пива и считал, что он обладатель характерного «пивного живота».
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: врачи   здоровые   медицина   операция   опухоль   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
19
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18
Indi 12 часов назад
Вот смотрю я на свой пивной живот и как-то стремно становится...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
parallax 11 часов назад
Видимо опухоль доброкачественная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Viktor 12 часов назад
Бля, такие вещи в АДок совать надо, а не на сайт хорошего настроения!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Snork Snorkoff 12 часов назад
Ну.. пивасик теперь с одной почкой ему не светит ((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Schandmaul Snork Snorkoff 12 часов назад
да ладно, если без фанатизма, то можно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Snork Snorkoff Schandmaul 12 часов назад
Был бы молодой - да. Но дядька в возрасте, тут с текущими бы нагрузками справлялась нормально, уже хорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Schandmaul Snork Snorkoff 11 часов назад
может быт и так, но у меня 64 года и "в возрасте" как то не стыкуются. В моей стране мне только в 67 на пенсию идти
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Timka Snork Snorkoff 11 часов назад
Придется переходить на крепкие...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Snork Snorkoff Schandmaul 6 часов назад
Здоровьичко оно не в курсе пенсионных реформ.) Мне 45, и организьм уже толсто намекает, что пора вынуть пионерскую зорьку из одного места
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
68k
Иду домой. 12 часов назад
И похудел заодно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Головасыр коричнештанник 12 часов назад
угораю над названием "пивной живот". ВЫ, ГОСПОДА, ЖРИТЕ МЕНЬШЕ И ДВИГАЙТЕСЬ БОЛЬШЕ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
29k
Головасыр коричнештанник Snork Snorkoff 12 часов назад
да, с этим повезло. но в отличии от всех моих знакомых, я ем куда меньше )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей Головасыр коричнештанник 7 часов назад
Этш пока))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Anatoly Shestakov Головасыр коричнештанник 5 часов назад
Пиво не едят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Головасыр коричнештанник Сергей 2 часа назад
в 45 это не пока, а уже )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Головасыр коричнештанник Anatoly Shestakov 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Чем это у вас так пахнет? Чем это у вас так пахнет? Детей, страдающих депрессией, пробуют лечить кетамином Детей, страдающих депрессией, пробуют лечить кетамином Долго лечат: житель Новосибирска напал на врача и проломил им стену Долго лечат: житель Новосибирска напал на врача и проломил им стену Подростку из Африки удалили гигантскую лицевую опухоль Подростку из Африки удалили гигантскую лицевую опухоль 5 врачебных рекомендаций, которые мы чаще всего игнорируем, чем и гробим своё здоровье 5 врачебных рекомендаций, которые мы чаще всего игнорируем, чем и гробим своё здоровье Видео из операционной: изо рта россиянки медики извлекли огромную змею Видео из операционной: изо рта россиянки медики извлекли огромную змею
Вероника

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

56



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
В Москве задержали лихача, сбившего насмерть двух женщин
2
175
В Москве задержали лихача, сбившего насмерть двух женщин
Обвиняемый в убийстве из-за ссоры в родительском чате наговорил в суде на новое дело
4
382
Обвиняемый в убийстве из-за ссоры в родительском чате наговорил в суде на новое дело
﻿
Набирающие популярность
Пестрый мир пернатых
0
2
Пестрый мир пернатых
Весна идет: самые ожидаемые кинопремьеры 2021 года
0
10
Весна идет: самые ожидаемые кинопремьеры 2021 года
Поп-звезды 90-х, которых сегодня не узнать (18 фото)
Поп-звезды 90-х, которых сегодня не узнать (18 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#люди#суэцкий канал#автомобили#позитив#автомир#дтп#своими руками#спорт
#фото#история#факты#подборка#животные#приколы#природа#забавно#авто аварии#интересное
#интересно#Россия#картинки#красота#кино#сша#аварии#настроение#прикольные#музыка

На что жалуетесь?

Вернуться