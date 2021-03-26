Земснаряды очищают носовую часть судна от песка и ила, а буксиры и судовые лебедки пытаются его подвинуть.

В четверг владелец контейнеровоза Ever Given, японская фирма Shoei Kinsen, извинилась за последствия инцидента для других судов, ожидающих прохода через канал.

Компания сообщила, что делает все возможное вместе с местными властями и операторами судна, чтобы решить проблему, но предупредила, что это очень сложно.