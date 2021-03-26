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Продолжаются попытки снять с мели контейнеровоз Ever Given, длиной 400 м, который со вторника блокирует Суэцкий канал в Египте.
Контейнеровоз с названием Ever Given, который сел на мель, эксплуатируется тайваньской компанией Evergreen Marine
Земснаряды очищают носовую часть судна от песка и ила, а буксиры и судовые лебедки пытаются его подвинуть.
В четверг владелец контейнеровоза Ever Given, японская фирма Shoei Kinsen, извинилась за последствия инцидента для других судов, ожидающих прохода через канал.
Компания сообщила, что делает все возможное вместе с местными властями и операторами судна, чтобы решить проблему, но предупредила, что это очень сложно.
В четверг владелец контейнеровоза Ever Given, японская фирма Shoei Kinsen, извинилась за последствия инцидента для других судов, ожидающих прохода через канал.
Компания сообщила, что делает все возможное вместе с местными властями и операторами судна, чтобы решить проблему, но предупредила, что это очень сложно.
Контейноровоз, который эксплуатирует тайваньская транспортная компания Evergreen Marine, заблокировал проход каналом
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В среду чиновники администрации Суэцкого канала посетили заблокирован контейнеровоз, чтобы разработать план спасения
Как сдвинуть с места сухогруз:
- с помощью буксиров
- углубить дно
-разгрузить судно: топливо и груз, чтобы уменьшить вес
- с помощью буксиров
- углубить дно
-разгрузить судно: топливо и груз, чтобы уменьшить вес
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Метки: Ever Given контейнеровоз суэцкий канал
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Вот Димка Рогозин в твитере опубликовал фото с новейшего и современнейшего российского спутника "Канопус В", специализация которого - наблюдение и картографирование. (фото 1)
А вот фото со спутника частной американской компании "Maxar" из Колорадо, предназначенного для тех же целей (фото 2)
Щаз! Кинулись прям клоунам из СМИ реальное разрешение показывать!
Пусть эту ,,пробку,, что есть мочи протаранят другим большегрузом.
Чтобы совсем от души погулять, то можно и нефтетанкером)))