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Ever Given. Как пытаются разблокировать Суэцкий канал. Драма в десяти фото

Ever Given. Как пытаются разблокировать Суэцкий канал. Драма в десяти фото (12 фото)

Автор:
26 марта 2021 22:59
Метки: Ever Given   контейнеровоз   суэцкий канал   
1462
12
Продолжаются попытки снять с мели контейнеровоз Ever Given, длиной 400 м, который со вторника блокирует Суэцкий канал в Египте.
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Источник:

Метки: Ever Given   контейнеровоз   суэцкий канал   
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17  комментариев
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39k
Андрей Бертон 6 часов назад
Плохое у вас фото со спутника.
Вот Димка Рогозин в твитере опубликовал фото с новейшего и современнейшего российского спутника "Канопус В", специализация которого - наблюдение и картографирование. (фото 1)

А вот фото со спутника частной американской компании "Maxar" из Колорадо, предназначенного для тех же целей (фото 2)
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27k
Игорь Андрей Бертон 6 часов назад
Да прям! У наших вояк снимки будут не хуже америкосов. Просто пока грифы все снимут с них - приходите лет через 20.
Щаз! Кинулись прям клоунам из СМИ реальное разрешение показывать!
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1k
Иван Полчаса назад
Похоже на провокацию, кто-то на этом много заработает, а кто-то потеряет. А спасательная операция -затягивание времени.
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−14
koltuseste 55 минут назад
дубо-ебы ! подушку под ним надуть на один бок ...
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2k
V2.Smirnov 58 минут назад
Чето как то мелко. 1 экскаватор, 1 земснаряд, 3 буксира - это точно 10% мировых перевозок морем?
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150k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Комментарий к фото
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4k
Константин Безумов 2 часа назад
Все просто
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3k
Федя Хитрый 2 часа назад
Цыган привезти. Оставить на пару часов. Быстро разгрузят. И сам кораблик на металл сдадут.
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9k
Сережа 2 часа назад
Капитан уже получил премию от Роснефти?
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8k
Клёст 3 часа назад
Клин клином вышибают.
Пусть эту ,,пробку,, что есть мочи протаранят другим большегрузом.
Чтобы совсем от души погулять, то можно и нефтетанкером)))
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17k
Vital Idol 3 часа назад
а чего его за корму не выдернут?! цеплять не за что?!
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4k
Константин Безумов Vital Idol 3 часа назад
200 тыщ тонн снять с мели это не уазик трактором из болота тянуть
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566
Колючий 3 часа назад
Как же капитан так умудрился, на смс отвлекся?
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585
Uggla 4 часа назад
Черви.
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