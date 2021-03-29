Тест: угадайте болезнь по симптомам

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Поставить первичный диагноз сложно? Давайте сейчас и узнаем... Смогли бы вы немного заменить терапевта на его посту? Напоминаем, что этот пост шуточный и не стоит реагировать на него слишком бурно.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.
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