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Тест: угадайте болезнь по симптомам

Тест: угадайте болезнь по симптомам

Автор:
29 марта 2021 10:02
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Тесты   врачи   диагностика   медицина   терапия   тест   
1023
1
Поставить первичный диагноз сложно? Давайте сейчас и узнаем... Смогли бы вы немного заменить терапевта на его посту? Напоминаем, что этот пост шуточный и не стоит реагировать на него слишком бурно.
Кашель, боль в груди, потеря веса, потливость по ночам. Это типичные симптомы следующей болезни:
Лактостаз
Бубонная чума
Туберкулёз
Лихорадка, интоксикация, болезненное воспаление лимфатических узлов. Это типичные симптомы следующей болезни:
Бубонная чума
Лактостаз
Сахарный диабет 1-го типа
Появление пузырьков на коже и слизистых оболочках. Это типичные симптомы следующей болезни:
Болезнь Альцгеймера
Герпес
Боковой амиотрофический склероз
Тяжелое свистящее дыхание, непрекращающийся кашель, боль в груди. Это типичные симптомы следующей болезни:
Бронхиальная астма
Геморрой
Гепатит C
Острая боль в ухе, высокая температура, гнойные выделения из уха. Это типичные симптомы следующей болезни:
Лямблиоз
Гайморит
Отит
Повышение температуры тела, сухой кашель, утомляемость. Это типичные симптомы следующей болезни:
Коронавирусная инфекция
Цирроз печени
Пиелонефрит
Рвота, головная боль, бессвязность речи, припадки. Это типичные симптомы следующей болезни:
Белая горячка
Тонзиллит
Гепатит B
Резкая слабость в лице, ноге или руке; помутнение сознания; проблемы со зрением. Это типичные симптомы следующей болезни:
Морская болезнь
Инсульт
Радикулит

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.

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Метки: Тесты   врачи   диагностика   медицина   терапия   тест   
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19  комментариев
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8k
Вася 44 минуты назад
всё ради короны ? ну да ладно, раз всё угадал, пойду земским дохтором работать, диагнозы ставить про белую горячку
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3k
Serj81 12 минут назад
8 из 8
Можно идти на работу в поликлинику
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9k
lon 14 минут назад
Из 8 вопросов вы ответили верно на 8. Каким образом вы стали хорошо разбираться в симптомах? Богатый жизненный опыт? Необходимость? Безысходность?
Тест детский какой-то :)))
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6k
Garpia121 16 минут назад
Хорошее предположение после похвалы, безысходность, луче всяких университетов.
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8k
Клёст 22 минуты назад
,,..Вы медицинские вузы кончали?!..,,
Нет.
Просто я взрослый))
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700
Gayrat Полчаса назад
Если бы вся диагностика была такой очевидной. На один диагноз только три варианта, один правильный, два совершенно с иными симптомами. 100% с первого раза, а ведь только Хауса смотрел, а поликлинику годами стороной обхожу.
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1k
bosayk Полчаса назад
оканчивал ли я мед.вуз? да по моей детской медкарте диссертации писать можно)) а сколько интересных и удивительных людей можно встретить в хирургии и терапии.. но лучше туда не попадать)
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10k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
В процессе чтения нашел у себя всё...
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5k
Bjornsson Агент Безопасной Национальности 19 минут назад
кроме "родильной горячки"?
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10k
Агент Безопасной Национальности Bjornsson 14 минут назад
Там в списке из горячек только белая. Ее нашел, естессно. По симптомам...
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5k
Bjornsson Агент Безопасной Национальности 10 минут назад
просто все болезни у себя, кроме родильной горячки, нашел у себя Джи (трое в лодке, не считая собаки)
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10k
Олегbl4 Bjornsson 8 минут назад
Главное, чтобы рецепт тот же самый выписали
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11k
Eltiftel Полчаса назад
есть такой анекдот:
- Причина смерти больного?
- Короновирус
- Какой короновирус?! У него 4 пулевых ранения!!!
- Короновирус с осложнениями...
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1k
вася васильев Eltiftel 16 минут назад
Да какой это анекдот? Так статистику и рисуют!
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4k
tamin Полчаса назад
Вот сейчас планируют внедрить роботов в чаты, которые будут по симптомами ставить предварительный диагноз. А ведь найдутся дебилы, которые поверят и не тем отлечатся и сдохнут. Неужели не понятно, что ставить без врача диагноз нельзя. Никакой. Эх
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18k
Андрей Иванов 37 минут назад
А чего в вариантах переломов нет?
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23k
Е-Лена 41 минуту назад
О, да тут все свои! ))) (кто помнит этот анекдот, интересно?)
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10k
Олегbl4 46 минут назад
Я, ска, врач, оказывается!
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