Поставить первичный диагноз сложно? Давайте сейчас и узнаем... Смогли бы вы немного заменить терапевта на его посту? Напоминаем, что этот пост шуточный и не стоит реагировать на него слишком бурно.

Тест: угадайте болезнь по симптомам 0