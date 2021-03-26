Трагическая история Берберовых

Пока в Ленинграде снимали «Невероятные приключения итальянцев в России», семья Берберовых и Кинг жили какое-то время в школьном здании.

Каждое утро милиция предупреждала жителей, живущих поблизости, чтобы они не приближались к зданию школы.

Однако некоторые люди игнорировали эти предупреждения.



Одним из них был молодой человек Валентин Марков.

Когда тренер Кинга отлучился на несколько минут, чтобы попить чаю, Марков подошёл к окну спортзала и начал прыгать, чтобы привлечь внимание льва. Кинг подумал, что с ним играют.

Он разбил окно и прижал Маркова к земле.

Лейтенант милиции, услышав крики о помощи, прибежал к месту происшествия и несколько раз выстрелил в Кинга.

Так оборвалась жизнь кинозвезды.