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Трагическая история Берберовых

Трагическая история Берберовых (8 фото)

Автор:
26 марта 2021 15:35
Метки: берберовы   история   лев   
1387
8
История советской семьи, которая держала львов в качестве домашних животных в 1970-е годы
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Метки: берберовы   история   лев   
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27k
АнтонПолднев 3 часа назад
А можно изменить название статьи на "Трагедия семьи Дебиловых"? Не понимать, что дикий зверь всегда останется диким, это какое умственное развитие нужно иметь?
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1k
Bosk 4 минуты назад
Моему котяре лет десять уже будит и за это время он меня с плохого настроения пар-тройку раз хорошо так царапнул, это я к тому что если он был бы в двадцать раз больше, мне бы и одного этого "царапнул" хватило бы!
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3
Иван Драго 9 минут назад
Идиоты
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
история про семью дебилоидов понятна, а вот жизнь пса, интригует диагнозом: умер от тоски
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16k
Юрий 2 часа назад
"Когда тренер Кинга отлучился на несколько минут, чтобы попить чаю, Марков подошёл к окну спортзала и начал прыгать, чтобы привлечь внимание льва."
А вот, что пишет другой источник -
Трагедия произошла в будничный вторник, 24 июля.
В тот роковой день 18-летний студент МВТУ Владимир Марков, проживавший неподалеку от места обитания льва на Мосфильмовской улице, вместе со своей девушкой и собакой вышел погулять во двор.
Пока парочка мирно беседовала, собака пролезла сквозь дыру в заборе и оказалась на территории школы № 74. Студент, заметив пропажу собаки, стал звать ее, а когда это не помогло, отправился за ней сам, перемахнув через школьный забор. Поймав собаку, парень передал ее девушке и уже собрался было перелезть обратно через забор, как вдруг сзади... на него набросился Кинг, который выбрался из спортзала через незакрытое окно (в это время Нина Берберова готовила обед, а ее муж ушел в магазин за мясом для Кинга).
Девушка, увидев друга в объятиях хищника, начала кричать. Кто-то позвонил в местный Гагаринский райотдел милиции, где в тот день дежурил младший лейтенант Александр Гуров. Суть дела Гурову изложил кто-то из коллег: "Лев загрыз человека!"
Гуров побежал до места происшествия. Там ему открылась картина: лев, как потом выяснилось, весом 240 килограммов, сидел на задних лапах боком к милиционеру, передними лапищами прижимал к земле человека.
Увидев это, Гуров начал стрелять в льва.

Теперь про пьяного соседа -
Жизнь Кинга Второго оказалась такой же трагичной. Решив, что лев стал вполне домашним зверем, Берберовы взяли на воспитание еще и пуму. Двум хищникам, решили они, в тесной городской квартире будет повеселее.
Какое-то время звери действительно жили душа в душу. Но однажды они повздорили. Огромный Кинг набросился на сравнительно небольшую пуму. Рома кинулся их разнимать. Разъяренный лев ударил мальчика лапой. Удар оказался смертельным. Сильно пострадала и Нина Берберова, Дочери Евы в этот момент не было дома. Cоседи, услышав шум и рёв, вызвали милицию. Кинга II также застрелил милиционер. Заодно пристрелил и пуму.

Есть и еще (одна из многих) версия -
http://berberov.narod.ru/http://berberov.narod.ru/
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2k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Довольно логическая концовка истории со львами в квартире. Еб///ые///ые родители...
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4k
RomaXz 3 часа назад
Интересно, наказали ли как нибудь соседа.
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68k
Иду домой. 3 часа назад
Держать в квартире где трое детей льва - это не помещается в моей голове..
А кто делал участковый интересно?..
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6k
klop Иду домой. Час назад
Для меня это ненормально я просто пытаюсь выяснить мог ли участковый законно повлиять на эту ситуацию.
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68k
Иду домой. klop Час назад
Это его прямая обязанность!..
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6k
klop Иду домой. 58 минут назад
Я ещё раз повторяю у него должен быть закон, типа статья такая-то часть такая Запрешено держать диких зверей в жилом помещение и.т.д. Неизвестно был такой закон или нет, без него на участкового накотали бы за превышение.
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68k
Иду домой. klop 45 минут назад
Статья называется - умышленное оставление детей в опасности. 125 УК РФ («Оставление в опасности»)
Это когда вы детям дали поиграться с гранатой а сами пошли в магазин..
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6k
klop Иду домой. Полчаса назад
Статья 125. УК РСФСР Похищение или подмен ребенка

Похищение чужого ребенка или подмен ребенка, совершенные с
корыстной целью или из иных низменных побуждений,- наказываются
лишением свободы на срок до семи лет.
Те же действия, совершенные без признаков, указанных в части
первой настоящей статьи,- наказываются лишением свободы на срок до
одного года или исправительными работами на тот же срок.

з.ы Не подходит
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1k
Йожык 3 часа назад
Страшная трагедия. Жаль Рому, жаль Еву, пережившую потерю брата. Но! В голове не укладывается о чем думали родители, заводя хищника? Если на себя наплевать, то как же дети, они о них подумали?
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58k
Опиум для народа 3 часа назад
Эта история прямо кишит долбо"бами. Начиная с тех, кто разрешил держать хищников( бл"дь, эта дебильная семейка выгуливала их на улице...) до соседа-дебила.
А животные "виноваты" лишь в том,что они хищники.
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16k
Ego sum qui sum 3 часа назад
правильно винит себя
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11k
Антон Семёныч 3 часа назад
"У женщины больше нет желания держать диких животных дома"
Т.е. чтобы это понять, нужно было пожертвовать жизнью самого близкого человека?
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