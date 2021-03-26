Трагическая история Берберовых

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История советской семьи, которая держала львов в качестве домашних животных в 1970-е годы
История Берберовых, семьи из Баку, Азербайджан, которая в 1970-е годы держала хищных животных в обычной советской квартире, трогает и ужасает одновременно.
У них было два льва. И если первый – Кинг – был благодарен Льву и Нине Берберовым за то, что они спасли его, и отличался приятным характером, то второй – Кинг II – оказался убийцей.
Он отправил свою хозяйку в больницу и убил её первого ребёнка, 14-летнего мальчика.
У них было два льва. И если первый – Кинг – был благодарен Льву и Нине Берберовым за то, что они спасли его, и отличался приятным характером, то второй – Кинг II – оказался убийцей.
Он отправил свою хозяйку в больницу и убил её первого ребёнка, 14-летнего мальчика.
Гуляя по зоопарку, Нина Берберова и её дочь Ева увидели больного львёнка, брошенного матерью.
С разрешения директора зоопарка семья привезла малыша в свою квартиру и назвала его Кингом.
Вскоре Кинг стал любимым членом семьи.
С разрешения директора зоопарка семья привезла малыша в свою квартиру и назвала его Кингом.
Вскоре Кинг стал любимым членом семьи.
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В скором времени Кингом заинтересовалась не только советская, но и зарубежная пресса.
О нём было написано много статей и снято столько же телепередач.
Он даже снялся в нескольких фильмах, таких как «Лев ушёл из дома», «Мальчик, девочка и лев» и «Невероятные приключения итальянцев в России». После этого Лев Берберов бросил карьеру архитектора и начал вести переговоры с киностудиями в качестве продюсера Кинга.
Нина Берберова говорила, что их соседей не устраивало соседство со львом. Они жили в постоянном страхе и тревоге.
О нём было написано много статей и снято столько же телепередач.
Он даже снялся в нескольких фильмах, таких как «Лев ушёл из дома», «Мальчик, девочка и лев» и «Невероятные приключения итальянцев в России». После этого Лев Берберов бросил карьеру архитектора и начал вести переговоры с киностудиями в качестве продюсера Кинга.
Нина Берберова говорила, что их соседей не устраивало соседство со львом. Они жили в постоянном страхе и тревоге.
Пока в Ленинграде снимали «Невероятные приключения итальянцев в России», семья Берберовых и Кинг жили какое-то время в школьном здании.
Каждое утро милиция предупреждала жителей, живущих поблизости, чтобы они не приближались к зданию школы.
Однако некоторые люди игнорировали эти предупреждения.
Одним из них был молодой человек Валентин Марков.
Когда тренер Кинга отлучился на несколько минут, чтобы попить чаю, Марков подошёл к окну спортзала и начал прыгать, чтобы привлечь внимание льва. Кинг подумал, что с ним играют.
Он разбил окно и прижал Маркова к земле.
Лейтенант милиции, услышав крики о помощи, прибежал к месту происшествия и несколько раз выстрелил в Кинга.
Так оборвалась жизнь кинозвезды.
Каждое утро милиция предупреждала жителей, живущих поблизости, чтобы они не приближались к зданию школы.
Однако некоторые люди игнорировали эти предупреждения.
Одним из них был молодой человек Валентин Марков.
Когда тренер Кинга отлучился на несколько минут, чтобы попить чаю, Марков подошёл к окну спортзала и начал прыгать, чтобы привлечь внимание льва. Кинг подумал, что с ним играют.
Он разбил окно и прижал Маркова к земле.
Лейтенант милиции, услышав крики о помощи, прибежал к месту происшествия и несколько раз выстрелил в Кинга.
Так оборвалась жизнь кинозвезды.
Смерть Кинга стала шоком для всей семьи, особенно для детей Евы и Ромы и пса Чапы, который дома повсюду искал Кинга и умер от тоски спустя несколько дней.
В 1975 году семья взяла ещё одного льва и назвала его Кингом II.
Однако трагедии следовали одна за другой. В 1978 году Лев Берберов умер от сердечного приступа.
После смерти мужа Нина Берберова столкнулась с финансовыми трудностями; она решила вернуть Кинга II обратно в зоопарк, но не смогла.
В 1975 году семья взяла ещё одного льва и назвала его Кингом II.
Однако трагедии следовали одна за другой. В 1978 году Лев Берберов умер от сердечного приступа.
После смерти мужа Нина Берберова столкнулась с финансовыми трудностями; она решила вернуть Кинга II обратно в зоопарк, но не смогла.
24 ноября 1980 года Нина Берберова вспоминала как самый трагический день в своей жизни.
Вернувшись с работы во второй половине дня, она обнаружила, что Кинг II странно себя ведёт из-за неприятного запаха.
На балконе пьяный сосед сжигал пластик и бросал его в животное, которое сильно злилось.
Как только Нина вошла в комнату, Кинг II набросился на неё.
Сын попытался остановить его, но не смог.
Хищный зверь ранил Нину и убил Рому прямо у неё на глазах.
Милиция, вызванная соседями, застрелила Кинга II.
Вернувшись с работы во второй половине дня, она обнаружила, что Кинг II странно себя ведёт из-за неприятного запаха.
На балконе пьяный сосед сжигал пластик и бросал его в животное, которое сильно злилось.
Как только Нина вошла в комнату, Кинг II набросился на неё.
Сын попытался остановить его, но не смог.
Хищный зверь ранил Нину и убил Рому прямо у неё на глазах.
Милиция, вызванная соседями, застрелила Кинга II.
Нина Петровна узнала о смерти сына только после того, как её выписали из больницы.
Её сердце не выдержало, и она снова оказалась в больнице на три месяца. Ей не хотелось жить, она подумывала о самоубийстве.
Дочь Ева, а также друг, актёр Кязым Абдуллаев, ставший впоследствии её мужем, помогли ей преодолеть депрессию.
Её сердце не выдержало, и она снова оказалась в больнице на три месяца. Ей не хотелось жить, она подумывала о самоубийстве.
Дочь Ева, а также друг, актёр Кязым Абдуллаев, ставший впоследствии её мужем, помогли ей преодолеть депрессию.
У Кязыма и Нины родились двое детей.
У женщины больше нет желания держать диких животных дома.
У них живут только попугаи, кошки и собаки.
На видном месте в их доме стоят фотографии львов и Ромы в объятиях Кинга. Женщина не держит зла на Кинга II, поскольку понимает, что он был хищником. Тем не менее, она до си пор винит себя за смерть сына.
У женщины больше нет желания держать диких животных дома.
У них живут только попугаи, кошки и собаки.
На видном месте в их доме стоят фотографии львов и Ромы в объятиях Кинга. Женщина не держит зла на Кинга II, поскольку понимает, что он был хищником. Тем не менее, она до си пор винит себя за смерть сына.
Авторский пост
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А вот, что пишет другой источник -
Трагедия произошла в будничный вторник, 24 июля.
В тот роковой день 18-летний студент МВТУ Владимир Марков, проживавший неподалеку от места обитания льва на Мосфильмовской улице, вместе со своей девушкой и собакой вышел погулять во двор.
Пока парочка мирно беседовала, собака пролезла сквозь дыру в заборе и оказалась на территории школы № 74. Студент, заметив пропажу собаки, стал звать ее, а когда это не помогло, отправился за ней сам, перемахнув через школьный забор. Поймав собаку, парень передал ее девушке и уже собрался было перелезть обратно через забор, как вдруг сзади... на него набросился Кинг, который выбрался из спортзала через незакрытое окно (в это время Нина Берберова готовила обед, а ее муж ушел в магазин за мясом для Кинга).
Девушка, увидев друга в объятиях хищника, начала кричать. Кто-то позвонил в местный Гагаринский райотдел милиции, где в тот день дежурил младший лейтенант Александр Гуров. Суть дела Гурову изложил кто-то из коллег: "Лев загрыз человека!"
Гуров побежал до места происшествия. Там ему открылась картина: лев, как потом выяснилось, весом 240 килограммов, сидел на задних лапах боком к милиционеру, передними лапищами прижимал к земле человека.
Увидев это, Гуров начал стрелять в льва.
Теперь про пьяного соседа -
Жизнь Кинга Второго оказалась такой же трагичной. Решив, что лев стал вполне домашним зверем, Берберовы взяли на воспитание еще и пуму. Двум хищникам, решили они, в тесной городской квартире будет повеселее.
Какое-то время звери действительно жили душа в душу. Но однажды они повздорили. Огромный Кинг набросился на сравнительно небольшую пуму. Рома кинулся их разнимать. Разъяренный лев ударил мальчика лапой. Удар оказался смертельным. Сильно пострадала и Нина Берберова, Дочери Евы в этот момент не было дома. Cоседи, услышав шум и рёв, вызвали милицию. Кинга II также застрелил милиционер. Заодно пристрелил и пуму.
Есть и еще (одна из многих) версия -
http://berberov.narod.ru/http://berberov.narod.ru/
А кто делал участковый интересно?..
Это когда вы детям дали поиграться с гранатой а сами пошли в магазин..
Похищение чужого ребенка или подмен ребенка, совершенные с
корыстной целью или из иных низменных побуждений,- наказываются
лишением свободы на срок до семи лет.
Те же действия, совершенные без признаков, указанных в части
первой настоящей статьи,- наказываются лишением свободы на срок до
одного года или исправительными работами на тот же срок.
з.ы Не подходит
А животные "виноваты" лишь в том,что они хищники.
Т.е. чтобы это понять, нужно было пожертвовать жизнью самого близкого человека?