В Подмосковье в грязном доме полном котов обнаружили девочку-маугли

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
"Совсем что ли кукушка съехала?" - полное безумие на дороге "Совсем что ли кукушка съехала?" - полное безумие на дороге 15 шокированных любимцев, которые не ждали человека так рано 15 шокированных любимцев, которые не ждали человека так рано Это Челябинск, детка! Это Челябинск, детка! Бензин в России снова подорожал Бензин в России снова подорожал Занимательные картинки Занимательные картинки Неожиданный финал уличного ограбления Неожиданный финал уличного ограбления Фотосравнения, которые покажут мир с новой любопытной стороны Фотосравнения, которые покажут мир с новой любопытной стороны Сварщик устроил пожар, когда варил бак с топливом Сварщик устроил пожар, когда варил бак с топливом Постоянный клиент, которому всегда рады Постоянный клиент, которому всегда рады Бесценная реакция пса на жезл регулировщика Бесценная реакция пса на жезл регулировщика Гигантское судно застряло в Суэцком канале: в море пробки, нефть взлетела Гигантское судно застряло в Суэцком канале: в море пробки, нефть... Агрессора с молотком вмяли в ворота автомобилем Агрессора с молотком вмяли в ворота автомобилем Как понять, кто тебя покусал: 15 укусов которые следует знать Как понять, кто тебя покусал: 15 укусов которые следует знать Невозможно сдержать улыбку: Убойные переписки фрилансеров с их заказчиками Невозможно сдержать улыбку: Убойные переписки фрилансеров с их... "Это хулиганство, а не пение!": критик Соседов высказался о песне Манижи на Евровидении "Это хулиганство, а не пение!": критик Соседов высказался о песне... Хитрость Сергея Бондарчука, с помощью которой удалось снять самую пронзительную сцену в фильме «Судьба человека» Хитрость Сергея Бондарчука, с помощью которой удалось снять самую... Президент Туркменистана обрадовался рождению жеребенка и написал новый хит Президент Туркменистана обрадовался рождению жеребенка и написал... Гифки Гифки Грациозна, как раненая лань Грациозна, как раненая лань
В Подмосковье в грязном доме полном котов обнаружили девочку-маугли

В Подмосковье в грязном доме полном котов обнаружили девочку-маугли (9 фото)

Автор:
26 марта 2021 06:03
Метки: интересное   история   маугли   новости   
761
9
На днях в Талдоме Московской области была обнаружена истощенная девочка, которая передвигалась на четвереньках, ела корм для кошек и отзывалась на «кис-кис». 6‑летняя Датсе жила с матерью-неонацисткой и ее сожителем, деля кров с 19 котами. В дачном доме царила полная антисанитария, а девочка была раздетой. Узнайте, как ребенок оказался в таких ужасных обстоятельствах, из нашего материала.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: интересное   история   маугли   новости   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
22
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Батончик с маком 2 часа назад
Ну а хули её не посадили за пропаганду вконтакте? Вообще надо всех укров,шпротников, чуркабесов и прочую погань ставить на учёт и выгонять из страны даже за плевок на улице
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
harlamov 3 секунды назад
В принципе ничего нового. Всегда знал, что вся эта уе#ищная фашня с фишек примерно в таких условиях и живет. Неонацист это и есть вонючий бомж-неудачник из пердяевки, который даже мусор убрать за собой не в состоянии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Максим Гольдман 19 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Еркен 56 минут назад
"Причем сама женщина якобы родом из Латвии." - не удивлен, что неонацист она.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Опиум для народа Еркен 18 минут назад
А что,в Латвии одни нацисты живут? Вот вы где живёте и какой национальности? Я тоже смогу привести пару примеров и сделать вывод что у вас одни нацисты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Опиум для народа Час назад
Ну у неё на "блище написано- настоящий, бл" дь, ариец...
Ну как так-то? Организации, которые продвигают верховенство своей расы/национальности, состоят из подобных дегенератов? И так везде. Что не нацист/националист-так или дебил или наркоман/алкаш. Может надо к себе присмотреться и понять что не так?
Данная прибалтка вон зиги кидает, а она в курсе что немцы прибалтийские племена считали недолюдьми задолго до Гитлера и даже в свои города их не пускали, в ту же Ригу, немецкий город, кстати?
Если вникнуть в вопрос и программы националистических движений-то она такой же националист, как Зюганов-коммунист.
Впрочем может я не прав и это истинное лицо настоящего нациста. Ведь если размножаться только со своими, без притока свежей крови то вот он, результат.
Недаром самые красивые -это метисы и их потомки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
150k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
В Латвию накуй и выселить, а потом эти фото пропагандоны западные будут использовать что в России везде так....а особенно чубатые.
и КСТАТИ, этот пост вчера был раза 2.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Еркен ☭Cheкаво☭ 54 минуты назад
Судя по тому что "замазано" похоже ещё и электричество ворует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87
bobobo 2 часа назад
При всей моей ненависти к неонацистам, они тут не причём. Они не проводили опыты дома над своими собственными детьми. Мать явно больная. Где вот органы опеки, когда они реально нужны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
87
bobobo Габит Калыков Час назад
Информирован в пределах кругозора среднестатистического человека.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Габит Калыков bobobo Час назад
Я, как среднестатистический человек, не могу утверждать, чем они не занимаются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87
bobobo Габит Калыков 58 минут назад
Вас никто не заставляет ничего утверждать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
419
Константин ****** Габит Калыков 22 минуты назад
Значит ваш кругозор уже среднестатистического.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сибирячка bobobo 8 минут назад
Если никто не сообщил об этой семье, они могли и не знать. Значит, соседей, все устраивало. Сейчас достаточно позвонить даже не называть себя и все. Поверьте, опека бы с стороне не осталась. Сужу по нашему городу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Беспрецедентная технология Oclean возглавляет новое направление инноваций Беспрецедентная технология Oclean возглавляет новое направление инноваций 20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны 20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны В Польше нашли 6000 воронок от бомб времен Второй мировой войны В Польше нашли 6000 воронок от бомб времен Второй мировой войны Женщина наглядно показала, как выглядит ошибка косметолога после инъекции ботокса Женщина наглядно показала, как выглядит ошибка косметолога после инъекции ботокса Аты-баты, шли солдаты: 20 увлекательных и познавательных инфографик из армейской жизни Аты-баты, шли солдаты: 20 увлекательных и познавательных инфографик из армейской жизни 10 неожиданных фактов о Николе Тесле 10 неожиданных фактов о Николе Тесле
Чеширри

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

382355



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
О религии с юмором
6
168
О религии с юмором
В цыганском таборе полицейские обнаружили оружие, плантацию конопли и угнанные машины
2
208
В цыганском таборе полицейские обнаружили оружие, плантацию конопли и угнанные машины
﻿
Набирающие популярность
Лишний вес у женщин может спасти их от ранней смерти
0
37
Лишний вес у женщин может спасти их от ранней смерти
Долго не заживает прокол уха: причины отека и воспаления и способы ускорения заживления
0
26
Долго не заживает прокол уха: причины отека и воспаления и способы ускорения заживления
"Совсем что ли кукушка съехала?" - полное безумие на дороге
"Совсем что ли кукушка съехала?" - полное безумие на дороге
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Владелец BMW приехал к своему парню
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#интересно#люди#кино#факты#природа#позитив#криминал#шоу бизнес
#фото#прикол#Россия#интересное#автомобили#аварии#приколы#авария дня#ретро авто#деньги
#животные#подборка#автомир#дтп#картинки#авто аварии#забавно#истории#смешно#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться