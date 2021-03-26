В Подмосковье в грязном доме полном котов обнаружили девочку-маугли

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На днях в Талдоме Московской области была обнаружена истощенная девочка, которая передвигалась на четвереньках, ела корм для кошек и отзывалась на «кис-кис». 6‑летняя Датсе жила с матерью-неонацисткой и ее сожителем, деля кров с 19 котами. В дачном доме царила полная антисанитария, а девочка была раздетой. Узнайте, как ребенок оказался в таких ужасных обстоятельствах, из нашего материала.
Полицейские нашли девочку-маугли в грязном доме, где она жила вместе с матерью, 34-летней женщиной, которая называет себя Альприкой. На ее странице «ВКонтакте» нашли неонацистские лозунги и фотографии с нацистским приветствием. Причем сама женщина якобы родом из Латвии.
На мать детей завели уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию детей.
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Дачный домик находился в ужасном состоянии. Везде лежали кучи мусора и раздавался зловонный запах.
Датсе выглядит, как 3‑летний ребенок, несмотря на то, что ей исполнилось шесть. У девочки атрофированы мышцы ног. Она ползала на четвереньках и вела себя, как кошка.
Кроме малышки, в доме жила старшая дочь задержанной, 12-летняя Мишаня. Она никогда не ходила в школу. Сестер забрали в больницу, чтобы проверить состояние их здоровья.
У детей не было игрушек, одежды и кроватей. Полицейские не нашли в доме еды и средств гигиены.
Мать сказала, что оставила младшую дочь на четыре дня с мужчиной по имени Александр, который приходится девочкам крестным отцом.
Талдомская полиция обнаружила детей, заметив странного мужчину на улице. Он начал убегать от служителей правопорядка и скрылся в одном из домов на улице Салтыкова-Щедрина. Там полицейские и нашли девочек, их мать и ее сожителя 1955 года рождения.
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Метки: интересное история маугли новости
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Одно дело всяческие нацисты и прочее говно, выдвигающие всяческие идеи превосходства. Другое дело простые граждане разных национальностей. Вы вот просто по национальному признаку угнетать предлагаете, чем вы лучше?
Ну как так-то? Организации, которые продвигают верховенство своей расы/национальности, состоят из подобных дегенератов? И так везде. Что не нацист/националист-так или дебил или наркоман/алкаш. Может надо к себе присмотреться и понять что не так?
Данная прибалтка вон зиги кидает, а она в курсе что немцы прибалтийские племена считали недолюдьми задолго до Гитлера и даже в свои города их не пускали, в ту же Ригу, немецкий город, кстати?
Если вникнуть в вопрос и программы националистических движений-то она такой же националист, как Зюганов-коммунист.
Впрочем может я не прав и это истинное лицо настоящего нациста. Ведь если размножаться только со своими, без притока свежей крови то вот он, результат.
Недаром самые красивые -это метисы и их потомки.
и КСТАТИ, этот пост вчера был раза 2.