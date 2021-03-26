В Подмосковье в грязном доме полном котов обнаружили девочку-маугли

На днях в Талдоме Московской области была обнаружена истощенная девочка, которая передвигалась на четвереньках, ела корм для кошек и отзывалась на «кис-кис». 6‑летняя Датсе жила с матерью-неонацисткой и ее сожителем, деля кров с 19 котами. В дачном доме царила полная антисанитария, а девочка была раздетой. Узнайте, как ребенок оказался в таких ужасных обстоятельствах, из нашего материала.

0 Источник: Полицейские нашли девочку-маугли в грязном доме, где она жила вместе с матерью, 34-летней женщиной, которая называет себя Альприкой. На ее странице «ВКонтакте» нашли неонацистские лозунги и фотографии с нацистским приветствием. Причем сама женщина якобы родом из Латвии.

0 Источник: На мать детей завели уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

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0 Источник: Дачный домик находился в ужасном состоянии. Везде лежали кучи мусора и раздавался зловонный запах.

0 Источник: Датсе выглядит, как 3‑летний ребенок, несмотря на то, что ей исполнилось шесть. У девочки атрофированы мышцы ног. Она ползала на четвереньках и вела себя, как кошка.

0 Источник: Кроме малышки, в доме жила старшая дочь задержанной, 12-летняя Мишаня. Она никогда не ходила в школу. Сестер забрали в больницу, чтобы проверить состояние их здоровья.

0 Источник: У детей не было игрушек, одежды и кроватей. Полицейские не нашли в доме еды и средств гигиены.

0 Источник: Мать сказала, что оставила младшую дочь на четыре дня с мужчиной по имени Александр, который приходится девочкам крестным отцом.

0 Источник: Талдомская полиция обнаружила детей, заметив странного мужчину на улице. Он начал убегать от служителей правопорядка и скрылся в одном из домов на улице Салтыкова-Щедрина. Там полицейские и нашли девочек, их мать и ее сожителя 1955 года рождения.