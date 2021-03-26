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Бензин в России снова подорожал

Бензин в России снова подорожал (1 фото + 2 видео)

Автор:
26 марта 2021 01:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Реакция   Россия   бензин   видео   дизтопливо   росстат   увеличение   цены   
884
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Вероятно, читатель спросит - как незаметно для населения увеличить цену бензина на 15-20% в год. Да элементарно - достаточно накручивать стоимость на 15 копеек в неделю. Итак, с 15 по 21 марта рост цен на бензин, на заправках нашей страны составил 0,25 процента, таким образом, стоимость топлива в среднем дошла до отметки в 47,31 рубля.

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Метки: Реакция   Россия   бензин   видео   дизтопливо   росстат   увеличение   цены   
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28  комментариев
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498
Колючий 4 часа назад
Бл#@*ь, в этой стране может дешеветь хоть что-нибудь ещё, кроме рубля и жизни человека?!
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17k
Нагайна 12 секунд назад
Ну никогда такого не было, и вот опять!
Опять весна, опять посевная, ну надо же!
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9k
Валерий 8 минут назад
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4k
Сергей Час назад
Я так понимаю за бугор опять подорожало,а компенсировать аппетиты от того что за бугор спихнуть не удалось,хоцца.до сих пор не понимаю ,почему не нацализировать всю нефтянку?и газянку,и полезнянку.короче природные ресурсы.залоговые аукционы не отменить?ааа тама дружбаны сидят вместе с которыми ты при развале СССР участвовал,а потом дерибанил.понятно,хули.как доили коров,так и доят.как пили кровь,так и пьют.этих клещей теперь только с плотью вырезать надо,они ни когда не насосутся.и начинать с главного клеща, энцэфалитного.иначе песец стране.убыль населения пугает.такого даже в90е не было,при повальном употребление роялом.
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29k
Azesh Сергей Час назад
вот ты наивный, кто будет национализировать? Сами у себя будут отбирать? Да хоть Ленина почитайте, что ли, ладно я не авторитет. Там ясно написано, сто с лишним лет назад. Никакими выборами свои права защитить в буржуазной демократии НЕВОЗМОЖНО. Они не для этого служат. Только борьба. Это не призыв, если товарищ майор вдруг читает. Это констатация факта. Странно, что Ленина вообще еще не запретили как эстремиста, напрямую призывающего к свержению действующего строя.
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1k
Эдуардо 2 часа назад
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1.6M
Иван Кемеров 2 часа назад
Очередное совершенно фееричное объяснение от очередного чиновника.

Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин объяснил, почему в правительстве не пожелали воспользоваться низкими ценами на нефть в минувшем году и сделать более дешевым бензин. В интервью РБК чиновник подчеркнул, что главной задачей властей было обеспечить предсказуемость стоимости топлива.

По его словам, планомерно дорожающий бензин является ожидаемым для потребителя, а неожиданное удешевление создало бы проблемы.

Но не нужно думать, что все они - полнейшие идиоты. Совсем наоборот. Это нас они считают полными идиотами, поэтому и несут такую лютую пургу, ведь народец-то все схавает. И это правда, народец все и хавает, как показывает практика.

Ранее 23 марта Независимый топливный союз предупредил, что цены на бензин в рознице до конца 2021 года, из-за роста налоговой нагрузки, могут вырасти на 14 процентов. Сорокин, комментируя обращение, призвал не верить опасениям.
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29k
Azesh Иван Кемеров Час назад
так то людям не один ли хер, из-за чего именно подорожало?)) им легче от того что из-за налогов?))
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4k
Иван 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
vikklu 3 часа назад
Та, у вас классно, вот у нас, как эта бледная спирохета к власти пришла со своей кодлой, так на 20 центов галлон подорожал. Почти сразу.
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2k
Точка 3 часа назад
Если бы массово перестали покупать топливо, возможно не росла цена. Может быть даже падала. А так как на заправках автомобилей меньше не становится, да ещё и общее количество автомобилей растёт, в скором времени к заветной соточки за литр доживём. Очень много народу использует автомобиль как развлечение, бесконечно катаясь. В небольших городах заметно как с вечера до ночи машинки кружат:) Печально всё это, но стоит признать что цена ползёт вверх сверх нагло...
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4k
Иван Точка 2 часа назад
Да да, не росла бы, а выпавшие доходы компенсировали бы пендосы, дороже нефть у нас покупая. Это же азы экономики.
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68k
Иду домой. 3 часа назад
Дело в том что цены на бензин самый легкий способ быстро латать дыры в финансах страны.. В Израиле например вообще ужас там литр бензина в переводе на рубли 120 рублей за литр..
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2k
SoulFox Иду домой. 3 часа назад
А Израиль сам много добывает нефти? А с зарплатами там тоже ужас?
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68k
Иду домой. SoulFox 3 часа назад
То есть вы обвиняете Путина и минусы ставите мне? Так ведут себя дети..
Я как раз и уехал из Израиля потому что не желаю в этом участвовать.
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68k
Иду домой. SoulFox 3 часа назад
Я просто рассказываю откуда ноги растут..
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7k
Акакий 5 часов назад
нефть дешевеет бензин дорожает, нефть дорожает бензин дорожает, рубль растет бензин дорожает, рубль падает, бензин дорожает.
рабы должны платить, за то что вроде бы и им принадлежит, по конституции, а вроде бы и обнулилось
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5k
SR 5 часов назад
Правда что ли? Блин, думал подешевеет...
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75
Имя Фамилия 5 часов назад
значит подорожает все,что связано с транспортировкой на данном виде топлива.blat' [мат]!
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1k
Шмёль 5 часов назад
Никогда такого не было, и вот опять!
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438
Салават 5 часов назад
Подставные люди на видео, на самом деле все счастливы что поднялись цены на топливо и продукты!(сарказм)
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