Бензин в России снова подорожал

Вероятно, читатель спросит - как незаметно для населения увеличить цену бензина на 15-20% в год. Да элементарно - достаточно накручивать стоимость на 15 копеек в неделю. Итак, с 15 по 21 марта рост цен на бензин, на заправках нашей страны составил 0,25 процента, таким образом, стоимость топлива в среднем дошла до отметки в 47,31 рубля.
На сайте Росстата сообщили, что за прошлую неделю средняя розничная цена бензина поднялась на 12 копеек, тогда как дизельное топливо подорожало на 4 копейки, составив 49,34 рубля. Уточняется, что стоимость Аи-92 и Аи-95 стала больше на 13 копеек и доросла до 44,64 и 48,25 рубля соответственно, тогда как Аи-98 стал дороже на 6 копеек, и сейчас его цена составляет 54,83 рубля за литр.
В источнике отметили, что такая динамика прослеживается в 67 центрах субъектов, в среднем показатель роста бензина оценивается в 0,3 процента, а для дизтоплива он составляет 0,1 процента. При этом наиболее значительно ситуация изменилась в Махачкале и Петропавловске-Камчатском — там показатель составил 1,4 и 1,1 процента. Снижение стоимости выявили в Южно-Сахалинске и Мурманске (на 0,4 и 0,1 процента). Тем временем в Москве и Санкт-Петербурге стоимость бензина подскочила на 0,3 и 0,2 процента.
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В период с 5 по 21 марта производство бензина в стране в сравнении с прошлой неделей сократилось на 0,4 процента — до 795,1 тысячи тонн, а дизтоплива — на 0,8 процента. Таким образом, показатель составил 1,592 миллиона тонн, дополнили в Росстате.
Примерно месяц назад инициативная группа вышла на улицы российского города Уссурийска и опросила горожан на предмет того, что они думают по поводу ползущего увеличения цен на автомобильное топливо, с ответами соотечественников уважаемые читатели могут ознакомиться ниже:
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Опять весна, опять посевная, ну надо же!
Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин объяснил, почему в правительстве не пожелали воспользоваться низкими ценами на нефть в минувшем году и сделать более дешевым бензин. В интервью РБК чиновник подчеркнул, что главной задачей властей было обеспечить предсказуемость стоимости топлива.
По его словам, планомерно дорожающий бензин является ожидаемым для потребителя, а неожиданное удешевление создало бы проблемы.
Но не нужно думать, что все они - полнейшие идиоты. Совсем наоборот. Это нас они считают полными идиотами, поэтому и несут такую лютую пургу, ведь народец-то все схавает. И это правда, народец все и хавает, как показывает практика.
Ранее 23 марта Независимый топливный союз предупредил, что цены на бензин в рознице до конца 2021 года, из-за роста налоговой нагрузки, могут вырасти на 14 процентов. Сорокин, комментируя обращение, призвал не верить опасениям.
Я как раз и уехал из Израиля потому что не желаю в этом участвовать.
рабы должны платить, за то что вроде бы и им принадлежит, по конституции, а вроде бы и обнулилось