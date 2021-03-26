Бензин в России снова подорожал

На сайте Росстата сообщили, что за прошлую неделю средняя розничная цена бензина поднялась на 12 копеек, тогда как дизельное топливо подорожало на 4 копейки, составив 49,34 рубля. Уточняется, что стоимость Аи-92 и Аи-95 стала больше на 13 копеек и доросла до 44,64 и 48,25 рубля соответственно, тогда как Аи-98 стал дороже на 6 копеек, и сейчас его цена составляет 54,83 рубля за литр.

В источнике отметили, что такая динамика прослеживается в 67 центрах субъектов, в среднем показатель роста бензина оценивается в 0,3 процента, а для дизтоплива он составляет 0,1 процента. При этом наиболее значительно ситуация изменилась в Махачкале и Петропавловске-Камчатском — там показатель составил 1,4 и 1,1 процента. Снижение стоимости выявили в Южно-Сахалинске и Мурманске (на 0,4 и 0,1 процента). Тем временем в Москве и Санкт-Петербурге стоимость бензина подскочила на 0,3 и 0,2 процента.