Российский боец Александр Шлеменко предложил запретить концерты молодого артиста.

«Полностью поддерживаю Шлеменко в этом вопросе! Я считаю, Моргенштерн — отброс общества. К сожалению, сегодня наша молодежь берет с него пример, подражает ему. Я не знаю, с чем это связано, но это печально», — сказал Лебедев «СЭ»

Ранее Моргенштерн стал лицом рекламной кампании одного из банков. Депутат и член Общественной палаты, известный дзюдоист и призер Олимпийских игр Дмитрий Носов возмутился решением одного из банков нанять на должность директора по работе с молодежью российского рэпера Моргенштерна. «Призываю всех, кому дорога судьба Отечества, выкинуть или сжечь карты этого банка. Это очень важно! Мы с вами — общество, должны реагировать на подобные вещи!», — написал политик 16 марта в Instagram.

(Владислав Флегонтов)