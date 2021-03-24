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Денис Лебедев: «Моргенштерн&nbsp;— отброс общества»

Денис Лебедев: «Моргенштерн — отброс общества» (1 фото)

Автор:
24 марта 2021 12:41
Метки: банк   реклама   факты   
705
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Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев прокомментировал «СЭ» негативную реакцию бойцов ММА на рэпера Моргенштерна. Ранее бывший боец UFC Дмитрий Смоляков уничтожил свою карту «Альфа-Банка», после того, как исполнитель стал амбассадором банка.

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Метки: банк   реклама   факты   
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3k
Том Сойер 2 часа назад
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1k
Hallo FreeSpace 20 минут назад
Интересно сколько им заплатили за это ?
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5k
Alex 42 минуты назад
Моргенштерн полный придурок.
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12k
Dmitry Obuhov 2 часа назад
Не могу с Лебедевым не согласиться!
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3k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Снова на фишках пост про Петушера Говноштейна.
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4k
ZiDAN10 2 часа назад
Да, ему же ....

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2k
Outcast ZiDAN10 2 часа назад
Не могли более понятный его снимок поставить.
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4k
KonstantinLeirov 2 часа назад
Хоспадя....и что теперь? Всем сжечь карты банка? Даже дебетовые? Быстро снять деньги и перевести в другой банк из-за того, что банк нанял какого-то фрика на какую-то должность??
Мы вот чай пьем один в семье, лет 10 наверное уже, нравится нам чай этой марки. Недавно они начали печатать на пачках фото Бузовой, она в их рекламной компании участвует. Мне побоку на Ольку, скорее она мне не нравится, но это же не повод отказываться от чая, который пью 10 лет! Не Геринга же печатают. Так и с банком, ну да, фрик какой-то, рэпер что ли или кто, я не разбираюсь в "сортах гуано", свою аудиторию будет зазывать, так же как Олька зазывает свою пить чай.
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8k
Михаил KonstantinLeirov 8 минут назад
Ну тогда знай, что какой-то процент с каждой проданной тебе пачки чая идет ей, что стимулирует её и дальше гнать своё гавно в массы
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15k
Maks Es 2 часа назад
Чой-то!
Гражданам Шлеменко и Моргенштерна, одинаково "полезным" членам общества, я бы назначил одинаковое перевоспитание: лесоповал лет на 5.
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9k
myymoo Maks Es 2 часа назад
Не надо, лес только испоганят...лучше пусть руду добывают....урановую.
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Maks Es myymoo 2 часа назад
Урановую руду надо уметь добывать, вон, даже Ходорковский не справился.
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