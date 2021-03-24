Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев прокомментировал «СЭ» негативную реакцию бойцов ММА на рэпера Моргенштерна. Ранее бывший боец UFC Дмитрий Смоляков уничтожил свою карту «Альфа-Банка», после того, как исполнитель стал амбассадором банка.
Российский боец Александр Шлеменко предложил запретить концерты молодого артиста.
«Полностью поддерживаю Шлеменко в этом вопросе! Я считаю, Моргенштерн — отброс общества. К сожалению, сегодня наша молодежь берет с него пример, подражает ему. Я не знаю, с чем это связано, но это печально», — сказал Лебедев «СЭ»
Ранее Моргенштерн стал лицом рекламной кампании одного из банков. Депутат и член Общественной палаты, известный дзюдоист и призер Олимпийских игр Дмитрий Носов возмутился решением одного из банков нанять на должность директора по работе с молодежью российского рэпера Моргенштерна. «Призываю всех, кому дорога судьба Отечества, выкинуть или сжечь карты этого банка. Это очень важно! Мы с вами — общество, должны реагировать на подобные вещи!», — написал политик 16 марта в Instagram.
(Владислав Флегонтов)
Источник:
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Мы вот чай пьем один в семье, лет 10 наверное уже, нравится нам чай этой марки. Недавно они начали печатать на пачках фото Бузовой, она в их рекламной компании участвует. Мне побоку на Ольку, скорее она мне не нравится, но это же не повод отказываться от чая, который пью 10 лет! Не Геринга же печатают. Так и с банком, ну да, фрик какой-то, рэпер что ли или кто, я не разбираюсь в "сортах гуано", свою аудиторию будет зазывать, так же как Олька зазывает свою пить чай.
Гражданам Шлеменко и Моргенштерна, одинаково "полезным" членам общества, я бы назначил одинаковое перевоспитание: лесоповал лет на 5.