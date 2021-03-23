Советская эпоха в фотографиях разных лет

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Просто интересные фотографии СССР.
2.
Молодые рабочие, мобилизованные в ряды Красной Армии, отправляются в расположение своей части. Московская область, Сентябрь 1941 года.
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3.
Завтра была война. Артек 1941 г.
На обратной стороны фотографии надпись "Девочки 8-го отряда. Лагерь "Суук-Су" Июнь 1941 г."
На обратной стороны фотографии надпись "Девочки 8-го отряда. Лагерь "Суук-Су" Июнь 1941 г."
4.
Владимир Ленин в своем кабинете в Кремле беседует с английским писателем Гербертом Уэллсом. Москва, Октябрь 1920 года.
5.
Старший лейтенант Гапса Джумалиевич Исказиев.Г со своим экипажем во время прорыва из окружения летом 1941 года уничтожил 9 немецких танков.
Исказиев узбек 1915 года рождения. Кадровый командир РККА. Член ВКПб. Командир танкового батальона 121 танковой бригады. Пропал без вести 19 ноября 1941 года в районе города Ефремов.
Исказиев узбек 1915 года рождения. Кадровый командир РККА. Член ВКПб. Командир танкового батальона 121 танковой бригады. Пропал без вести 19 ноября 1941 года в районе города Ефремов.
6.
Парад пионеров. В центре Клара Цеткин, с правого края Иосиф Сталин. Красная площадь.Москва, СССР. 1925 год.
7.
Командиры РККА комкор и военный атташе Михаил Калмыков Крайний слева Венцов-Кранц. У третьего петлицы кажется черные, выходит либо Федотов А.В., либо Розынко А.Ф. на учениях рейхсвера в Германии. 1929 год.
9.
Обед пленных немецких офицеров в Красногорском особом оперативно-пересыльном лагере №27.
Лагерь создан 7 марта 1942 года. За 8 лет его существования c 1942 по 1950 годы через лагерь прошло около 50 тысяч военнопленных 23 национальностей.
В этом лагере находились практически все представители руководства государств, воевавших против Советского Союза.
Из 625-ти генералов, взятых в плен Красной Армией в 1941—1945 годах, через Красногорск прошли 530 человек, из них 174 немецких генерала.
Лагерь создан 7 марта 1942 года. За 8 лет его существования c 1942 по 1950 годы через лагерь прошло около 50 тысяч военнопленных 23 национальностей.
В этом лагере находились практически все представители руководства государств, воевавших против Советского Союза.
Из 625-ти генералов, взятых в плен Красной Армией в 1941—1945 годах, через Красногорск прошли 530 человек, из них 174 немецких генерала.
10.
Колонна тракторов направляется на площадь Урицкого (Дворцовая площадь). 1 мая 1929 года. Фото С. Магазинера
11.
Прибытие отдыхающих на курорт "Горячинск". Село Горячинск, Бурятия, СССР. 1939 г.
Село расположено на берегу озера Байкал в 188 км к северо-востоку от города Улан-Удэ, с которым связано автомобильным сообщением.
Село названо в честь целебных горячих источников.
Здесь располагается первый на Байкале бальнеологический курорт с одноименным названием.
Песчаные пляжи, живописная бухта, озонированный морской воздух и горячие источники прекрасно подходят для отдыха и лечения. В районе села сложился особый микроклимат, несколько более теплый зимой и прохладный летом.
Село расположено на берегу озера Байкал в 188 км к северо-востоку от города Улан-Удэ, с которым связано автомобильным сообщением.
Село названо в честь целебных горячих источников.
Здесь располагается первый на Байкале бальнеологический курорт с одноименным названием.
Песчаные пляжи, живописная бухта, озонированный морской воздух и горячие источники прекрасно подходят для отдыха и лечения. В районе села сложился особый микроклимат, несколько более теплый зимой и прохладный летом.
12.
Первомайская демонстрация в разрушенном Сталинграде. На переднем плане хвост сбитого немецкого бомбардировщика Хейнкель He-111. 1 мая 1943 года.
13.
Советский автодизайнер Юрий Долматовский на испытаниях разработанного им авто НАМИ-013, 1949 год.
Спустя годы этот автомобиль, так и оставшийся прототипом, исчез неизвестно где, но через 20 лет его скопировали итальянцы под названием Ghia Selene.
Позже компания Ghia подарила единственный образец «Селены» советским автоконструкторам в знак признательности, после чего следы этого проекта окончательно затерялись...
По крайней мере, так были уверены специалисты. Однако спустя полвека, в 2010 г, пыльную и заброшенную «Селену» нашли в одном из подвалов НАМИ, извлекли на свет и отреставрировали.
Спустя годы этот автомобиль, так и оставшийся прототипом, исчез неизвестно где, но через 20 лет его скопировали итальянцы под названием Ghia Selene.
Позже компания Ghia подарила единственный образец «Селены» советским автоконструкторам в знак признательности, после чего следы этого проекта окончательно затерялись...
По крайней мере, так были уверены специалисты. Однако спустя полвека, в 2010 г, пыльную и заброшенную «Селену» нашли в одном из подвалов НАМИ, извлекли на свет и отреставрировали.
14.
Розыгрыш тиража 3% выигрышного займа
1948 год. Москва,
Официальное объявление выигрыша в 50 тыс. руб.
1948 год. Москва,
Официальное объявление выигрыша в 50 тыс. руб.
17.
На этой фотографии два автомобиля "Москвич-408" советской команды "Автоэкспорт" проходят через афганскую деревню во время ралли Лондон-Сидней в 1968 году.
В советской команде ехало 4 "Москвича". В абсолютном зачете позиции были невысоки - наши гонщики заняли 20,22,28 и 33 места, но в командном зачете советский экипаж занял 4 место за счет того, что команда АЗЛК была единственной добравшейся до финиша без потерь.
В советской команде ехало 4 "Москвича". В абсолютном зачете позиции были невысоки - наши гонщики заняли 20,22,28 и 33 места, но в командном зачете советский экипаж занял 4 место за счет того, что команда АЗЛК была единственной добравшейся до финиша без потерь.
18.
Владимир Высоцкий подписывает плакаты после выступления в МВТУ им.Баумана. Москва, Март 1979 года.
19.
Летчик-космонавт СССР Алексей Архипович Леонов за написанием своей, наверное, самой известной картины "Над Черным морем", которая была впервые опубликована в майском номере журнала "Техника-молодежи" за 1966 год.
21.
Постовой ОРУД. Зубовский бульвар,Москва, РСФСР, СССР. 1930-1935 гг.
ОРУД - структура в системе МВД СССР (Отдел по регулированию уличного движения). В 1967 году ОРУД и ГАИ были объединены в одну структуру.
ОРУД - структура в системе МВД СССР (Отдел по регулированию уличного движения). В 1967 году ОРУД и ГАИ были объединены в одну структуру.
22.
Церемония торжественного захоронения останков Неизвестного солдата в Александровский сад из братской могилы на Ленинградском шоссе. Траурный кортеж. А. Поликашин, 1966
31.
Волнующий момент в жизни Владислава Яцименко (слева), молодого человека принимают в партию, 1966 г.
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Нашёл даже снимал более широкий.
Потом стал читать о его машинах и нашёл ответ.
"Чуть позже Баталов пересел на более современный "М-407" "бело-зеленого цвета" и, судя по воспоминаниям кинорежиссера Дмитрия Светозарова, увлекся тюнингом. Наверное, у актера был самый "навороченный" в стране "Москвич" с модными колпаками на колесах и солнцезащитными козырьками на стеклах, которые он покупал за границей. А еще в его 407-м было уникальное торпедо из красного дерева, вырезанное ему в декорационной мастерской на "Ленфильме"."
Кому нужны подробности читайте тут https://www.drive2.ru/b/488906917335270220/https://www.drive2.ru/b/488906917335270220/