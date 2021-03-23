Советская эпоха в фотографиях разных лет

13.

Советский автодизайнер Юрий Долматовский на испытаниях разработанного им авто НАМИ-013, 1949 год.

Спустя годы этот автомобиль, так и оставшийся прототипом, исчез неизвестно где, но через 20 лет его скопировали итальянцы под названием Ghia Selene.

Позже компания Ghia подарила единственный образец «Селены» советским автоконструкторам в знак признательности, после чего следы этого проекта окончательно затерялись...

По крайней мере, так были уверены специалисты. Однако спустя полвека, в 2010 г, пыльную и заброшенную «Селену» нашли в одном из подвалов НАМИ, извлекли на свет и отреставрировали.