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Советская эпоха в фотографиях разных лет

Советская эпоха в фотографиях разных лет (43 фото)

Автор:
23 марта 2021 20:18
Метки: СССР   Фотографии.   интересно   история   люди   страна   
890
43
Просто интересные фотографии СССР.
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Метки: СССР   Фотографии.   интересно   история   люди   страна   
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3k
Hugo_RnD 4 часа назад
Туполев и Ильюшин, а у них конверт с надписью "Ан-24" - полный комплект :-)
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3k
Кистень Час назад
На 7-й у рейхсвера интересные каски. Никогда не видел такие. А на 16- й, в Вильнюсе, танк БТ едет со снятыми гусеницами, на колёсах. Очень мало фоток танков, едущих со снятыми гусеницами.
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10k
Хью́берт 4 часа назад
Блин, я чуть голову себе не сломал в какой машине сидит Баталов - это не 401-й и не 407-й.
Нашёл даже снимал более широкий.
Потом стал читать о его машинах и нашёл ответ.

"Чуть позже Баталов пересел на более современный "М-407" "бело-зеленого цвета" и, судя по воспоминаниям кинорежиссера Дмитрия Светозарова, увлекся тюнингом. Наверное, у актера был самый "навороченный" в стране "Москвич" с модными колпаками на колесах и солнцезащитными козырьками на стеклах, которые он покупал за границей. А еще в его 407-м было уникальное торпедо из красного дерева, вырезанное ему в декорационной мастерской на "Ленфильме"."

Кому нужны подробности читайте тут https://www.drive2.ru/b/488906917335270220/https://www.drive2.ru/b/488906917335270220/
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