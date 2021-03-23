Почему индейцы не использовали колесо

Действительно, ни одного приспособления, имеющего принцип европейского гончарного круга и использовавшегося до прихода европейцев, пока не найдено.



Существовали аналоги в виде круглой рабочей поверхности, устанавливаемой на плоскую или выпуклую основу. Гончар мог достаточно свободно поворачивать рабочую поверхность ногами. Однако эти приспособления скорее облегчали доступ к любой из сторон изделия. Силу инерции для создания формы мастер использовать не мог, а, значит, и гончарным кругом в нашем понимании эти приспособления не являлись.



И все-таки принцип гончарного круга был знаком индейцам. При раскопках памятников культуры Пашаш были найдены керамические сосуды с явными следами использования механизмов вращения при их изготовлении. Число таких сосудов совсем невелико (в пределах одной-двух сотен). Интересно, что гончарный круг не использовался для массового производства посуды на каждый день. Таким способом создавали только ритуальные сосуды для подношений.