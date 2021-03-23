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Почему индейцы не использовали колесо

Почему индейцы не использовали колесо (5 фото)

Автор:
23 марта 2021 18:58
Сообщество : Исторические факты
Метки: древний мир   индейцы   инки   интересено   история   колесо   майя   познаватально   
1588
5
Несмотря на то, что принцип колеса был известен людям как на территории Южной, так и Северной Америки, оно не получило такого распространения, как в культурах Старого света. На первый взгляд это выглядит странным, но на то были свои причины...
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Метки: древний мир   индейцы   инки   интересено   история   колесо   майя   познаватально   
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15  комментариев
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20k
Седой Бегемот 10 часов назад
Ну да. Европейцам в Северной Америке рельеф и все прочее не помешало использовать колесо, а индейцам помешало. Прямо как байка про плохого танцора.
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25k
turyst 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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1k
Vovan Petroff 7 часов назад
Cейчас уже и вовсе трудно представить, что чуть более чем пятьсот лет назад на американском континенте не было ни одной лошади.
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1k
Карагандинская Полиграфия 9 часов назад
Первый раз о таком казусе услышал еще в СССР на уроке истории. Учитель четко рассказал, что колесо как таковое на обоих американских континентах было известно, но в обычной жизни и быту совершенно не использовалось. Почему так произошло никто так и не узнал - на момент открытия нового света местные цивилизации уже почти исчезли, а оставшиеся крохи добивали колонисты.
Может кто и расшифровал древние письмена и узелки, но о таком прорыве даже не слышал.
А без серьезных фактов, все выводы не более чем личные умозаключения.
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75
AGallery Автор поста Карагандинская Полиграфия 7 часов назад
Письменность майя вполне себе расшифрована. Частично расшифрована письменность ацтеков, и даже отдельные глифы ольмеков.
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5k
Divergent?!? AGallery 2 часа назад
Письменность майя вполне себе расшифрована Кнорозовым в подвале Ленинградского университета. Он с решением пошел защищать свою кандидатскую, а получил сразу доктора :) В сети есть очень интересный фильм на эту тему.
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2k
Литоффчег 9 часов назад
Сначала изобрели колесо, а потом уже рабство. У майя сначала появилось рабство и нужда в колесе отпало.
Всё просто - рабство тормоз в развитие страны. Любой страны.
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273
Сергей 9 часов назад
может дело в религии? Майа поклонялись солнцу, если ничего не путаю. Колесо имеет форму круга, а круг это символ солнца. Может быть по этому?
И да, ручная тачка удобная штука. В нее животных не запрягают. Но даже ее не использовали. Даже гончарные круги не использовали. Дело ясное, что дело темное.
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https://www.a-gallery.ru/blog История, искусство и легенды доколумбовой Америки
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