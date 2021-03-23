Почему индейцы не использовали колесо

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Несмотря на то, что принцип колеса был известен людям как на территории Южной, так и Северной Америки, оно не получило такого распространения, как в культурах Старого света. На первый взгляд это выглядит странным, но на то были свои причины...
Фигура оленя на колесах, Веракрус (?), Мексика, 300-900 гг. н.э. Коллекция The Museum of Fine Arts, Houston.
Принцип колеса был известен людям как на территории Южной, так и Северной Америки
Найдены игрушки на колесах, подобные современным детским игрушкам. Индейцы Майя при укладке дорог использовали массивные каменные цилиндры подобно современным каткам. При плетении хлопковой нити в качестве веретена использовали палочки, к нижнему концу которых крепили круглые керамические диски. При производстве керамики применяли аналоги гончарного круга.
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Почему же колесо не получило такого распространения, как в культурах Старого света?
Вероятно основной причиной, по которой колесо не использовалось в транспорте, являлось отсутствие тягловых животных. Бизона чрезвычайно сложно приручить. Одомашнить его у индейцев не получилось. Лошадей не было. Ламы для этих целей не подходят, т.к. они скорее вьючные, чем тягловые.
Дополнительной немаловажной причиной являлось то, что горные районы и густые леса не позволяли прокладывать дороги достаточно хорошего качества для использования колесных транспортных средств. Несмотря на то, что те же Майя и Инки активно развивали дорожную сеть, их понимание «дороги» сильно отличалось от европейского. Да, у них были и очень качественные дороги, покрытые известковым цементом с применением своеобразных «катков», о которых мы говорили ранее, для уплотнения полотна. Но длина самой длинной такой дороги составляет примерно 100 км. Большая часть таких качественных дорог небольшой длины. Основу дорожной сети составляли тропы.
Дополнительной немаловажной причиной являлось то, что горные районы и густые леса не позволяли прокладывать дороги достаточно хорошего качества для использования колесных транспортных средств. Несмотря на то, что те же Майя и Инки активно развивали дорожную сеть, их понимание «дороги» сильно отличалось от европейского. Да, у них были и очень качественные дороги, покрытые известковым цементом с применением своеобразных «катков», о которых мы говорили ранее, для уплотнения полотна. Но длина самой длинной такой дороги составляет примерно 100 км. Большая часть таких качественных дорог небольшой длины. Основу дорожной сети составляли тропы.
Собака на платформе с колесами, 450-650 гг. н.э., культура Веракрус. Коллекция Los Angeles County Museum of Art.
Также стоит учитывать и большие перепады высот, затрудняющие использование колесных транспортных средств того времени. Даже в наше время передвижение автотранспорта по проселочным дорогам на территориях Майя сильно затруднено.
Почему же индейцы не использовали принцип колеса при производстве керамики?
Действительно, ни одного приспособления, имеющего принцип европейского гончарного круга и использовавшегося до прихода европейцев, пока не найдено.
Существовали аналоги в виде круглой рабочей поверхности, устанавливаемой на плоскую или выпуклую основу. Гончар мог достаточно свободно поворачивать рабочую поверхность ногами. Однако эти приспособления скорее облегчали доступ к любой из сторон изделия. Силу инерции для создания формы мастер использовать не мог, а, значит, и гончарным кругом в нашем понимании эти приспособления не являлись.
И все-таки принцип гончарного круга был знаком индейцам. При раскопках памятников культуры Пашаш были найдены керамические сосуды с явными следами использования механизмов вращения при их изготовлении. Число таких сосудов совсем невелико (в пределах одной-двух сотен). Интересно, что гончарный круг не использовался для массового производства посуды на каждый день. Таким способом создавали только ритуальные сосуды для подношений.
Существовали аналоги в виде круглой рабочей поверхности, устанавливаемой на плоскую или выпуклую основу. Гончар мог достаточно свободно поворачивать рабочую поверхность ногами. Однако эти приспособления скорее облегчали доступ к любой из сторон изделия. Силу инерции для создания формы мастер использовать не мог, а, значит, и гончарным кругом в нашем понимании эти приспособления не являлись.
И все-таки принцип гончарного круга был знаком индейцам. При раскопках памятников культуры Пашаш были найдены керамические сосуды с явными следами использования механизмов вращения при их изготовлении. Число таких сосудов совсем невелико (в пределах одной-двух сотен). Интересно, что гончарный круг не использовался для массового производства посуды на каждый день. Таким способом создавали только ритуальные сосуды для подношений.
Следы использования гончарного круга на фрагменте керамики Пашаш. The Art and Archaeology of Pashash, Terence Grieder (стр. 97, илл. 72).
Небольшое количество такой керамики говорит о том, что практика использования гончарного круга не прижилась. Вероятно, это произошло по причине того, что культурные традиции Доколумбовой Америки предполагали производство фигурных керамических изделий. Гончарный круг для этих целей не подходит.
Следы использования гончарного круга на фрагменте керамики Пашаш. The Art and Archaeology of Pashash, Terence Grieder (стр. 98, илл. 75)
Интересно, что люди Пашаш, по все видимости, не ограничились гончарным кругом. Они создавали также и другие механизмы, использующие принцип вращения. Так, например, найдены каменные предметы со следами машинной обработки. Однако их изобретения так и не были распространены за пределы территории этой культуры. Также не найдено следов использования подобных механизмов и в более позднее время.
Учитывая все выше сказанное, очевидно, что принцип колеса был отлично знаком людям Нового света еще до прихода европейцев, но использование в практических целях было ограничено объективными (рельеф, климат, фауна) и субъективными факторами (культура, вкусовые предпочтения).
Учитывая все выше сказанное, очевидно, что принцип колеса был отлично знаком людям Нового света еще до прихода европейцев, но использование в практических целях было ограничено объективными (рельеф, климат, фауна) и субъективными факторами (культура, вкусовые предпочтения).
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Может кто и расшифровал древние письмена и узелки, но о таком прорыве даже не слышал.
А без серьезных фактов, все выводы не более чем личные умозаключения.
Всё просто - рабство тормоз в развитие страны. Любой страны.
И да, ручная тачка удобная штука. В нее животных не запрягают. Но даже ее не использовали. Даже гончарные круги не использовали. Дело ясное, что дело темное.