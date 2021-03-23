30.

Снимок сделан советским аппаратом «Венера-13». Температура на поверхности около 450 градусов Цельсия. Давление в 75 раз выше, чем на Земле. Условия на Венере таковы, что ни один из космических аппаратов не проработал на планете более двух часов. После 1985 года ничего земного на Венеру больше не садилось.