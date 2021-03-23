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Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого.
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3.
Наталья Негода c наградой гран-при «Золотой Хьюго» за лучший фильм на международном кинофестивале в Чикаго, 1989 г.
15.
C Алиссы Милано мультипликаторы Диснея рисовали русалочку Ариэль для мультфильма Русалочка, 1988 г.
23.
Масако Овада (нынешняя императрица Японии) с подружками в детском саду. Москва, Советский Союз, 1967
26.
Начало Эпохи Аналоговых Лазерных Дисков — DiscoVision. C 1981 года — Laser Disc / LD.
Стефан и Катерина Напиер смотрят мультфильм с DiscoVison с помощью Magnavision видеопроигрывателя фирмы Philips, 1978 г.
30.
Поверхность Венеры. 1982
Снимок сделан советским аппаратом «Венера-13». Температура на поверхности около 450 градусов Цельсия. Давление в 75 раз выше, чем на Земле. Условия на Венере таковы, что ни один из космических аппаратов не проработал на планете более двух часов. После 1985 года ничего земного на Венеру больше не садилось.
Авторский пост
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