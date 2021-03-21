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Былое

Былое (40 фото)

Автор:
21 марта 2021 22:56
Метки: история   страна   фото   
657
40
Подборка интересных фотографий из прошлого нашей страны
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Метки: история   страна   фото   
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3k
Белый 7 часов назад
34. Начальник политотдела 18-й армии полковник Леонид Ильич Брежнев с местной жительницей у колодца на Северо-Кавказском фронте.
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Скальпы Гуронов 2 часа назад
Волга-троллейбус появилась на свет в 1982 году в Крыму. И это не случайно, ведь уже тогда в Крыму была крупнейшая троллейбусная система, протяженностью 84 км.

Именно от молодых инженеров из Крымтроллейбуса пошла инициатива на создание троллейбуса на базе легкового автомобиля. Дело в том, что после окончания курортного сезона постоянно возникала проблема, поток пассажиров спадал и троллейбусы работали наполовину пустыми. Приходилось вхолостую гонять троллейбусы, изнашивая подвижной состав. В результате возникла идея заменить большие троллейбусы на меньшей вместимости.

Первоначально была идея переоборудовать в троллейбус микроавтобус РАФ. Несколько таких машин принадлежало Крымтроллейбусу, но они были относительно новыми, всего два года от выпуска и руководство предприятия отказалось выделить даже один из них для подобного эксперимента.

Тут оказалось, что местный таксомоторный парк списывал старые автомобили Волга, которые шли на металлолом, так как у них были изношенные двигатели и их капитальный ремонт был не выгоден. В итоге одна Волга ГАЗ-24-02 с кузовом типа универсал была получена от таксопарка. Кузов находился в хорошем состоянии, а начинка была не нужна. Салон Волги имел три ряда сидений, так что в сравнении с РАФом машина по пассажировместимости была не намного меньше. С использованием запасных частей из троллейбусного депо буквально за месяц автомобиль был переоборудован в троллейбус. Электромашина получила электрический двигатель мощностью 24 кВт, а на крыше были установлены штанги. За свой необычный вид троллейбус-легковушка получил прозвище "Рогатка".
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RALEXXX 7 часов назад
"Волга" с рогами это прикол такой? Или вправду такая идея была?
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Скальпы Гуронов RALEXXX 2 часа назад
Вот тут про "Рогатку"
https://zen.yandex.ru/media/id/5e105a473d008800afe26d51/sovetskii-trolleibus-na-baze-legkovogo-avtomobilia-volga-pravda-ili-vymysel-5fbe82cd0b4af80149f0a677https://zen.yandex.ru/media/id/5e105a473d008800afe26d51/sovetskii-trolleibus-na-baze-legkovogo-avtomobilia-volga-pravda-ili-vymysel-5fbe82cd0b4af80149f0a677
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RALEXXX Скальпы Гуронов Час назад
Спасибо.
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