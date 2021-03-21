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Смешные комментарии и картинки из соцсетей

Смешные комментарии и картинки из соцсетей (13 фото)

Автор:
21 марта 2021 16:07
Метки: картинка   комментарии   прикол   смешное   соцсети   
609
13
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Смешные комментарии и картинки из соцсетей

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Метки: картинка   комментарии   прикол   смешное   соцсети   
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6  комментариев
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39k
Андрей Бертон 40 минут назад
Комментарий к фото
Один и четыре из аула.
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4k
Tatyana 12 минут назад
Комментарий к фото
Да, мне тоже привиделось не то. Весна!
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2k
Frank Borman 23 минуты назад
Комментарий к фото
У нас в Казани
девушки с глазами.
Их @@@т
а они глядят.
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39k
Андрей Бертон 37 минут назад
Комментарий к фото
Да тут фиг угадаешь.
В неё, не факт, на неё тоже неё всегда, то одежда, то косметика. В другую, 100 процентов нет.
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46k
Albert GER 40 минут назад
За Папу - жиза!!!
Сейчас еду от Папы. Праздновали его 84 ДР. Он ещё в полном порядке, решил бухнуть.
Просидели с ним всю ночь на кухне....

ПС: это хорошо, когда у детей есть вод.удостоверение))))
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61k
Доктор Джонс Albert GER Полчаса назад
У папы хорошая закалка... Аусзидлеры поймут, да и шпетаусзидлеры тоже...
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