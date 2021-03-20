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Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого. Сегодня из прошлого нашей страны.
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10.
Морской пехотинец устанавливает военно-морской флаг в освобождённом Севастополе. Крым. СССР. Май 1944 год
11.
Парад на Красной площади, 1927 год
На фоне стоит еще деревянный мавзолей. Каменным он станет только спустя 3 года, в 1930-м.
Кстати, дизайн этой формы разработал Васнецов ещё до революции, она была пошита и лежала на складах.
Кстати, дизайн этой формы разработал Васнецов ещё до революции, она была пошита и лежала на складах.
19.
Борис Василенко, победитель первого Всесоюзного конкурса роботов. Прогулка «железных людей» по улицам Калининграда, 1967-1968 гг.
24.
Стоматолог Гурбангулы Бердымухамедов с коллегами, Туркменистан, 1980-е годы
Будущий "Лидер нации", "Цвет нации", "Милосердный Аркадаг", "Многоуважаемый президент", "Славный сын своего народа", "Спаситель", "Почетный старейшина народа", "Народный коневод Туркменистана", "Заслуженный архитектор Туркменистана" и даже DJ
Авторский пост
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