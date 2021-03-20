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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
20 марта 2021 23:15
Метки: история   ретро   фото   
530
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого. Сегодня из прошлого нашей страны.
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Метки: история   ретро   фото   
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3  комментария
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12k
KOSTELLO 7 часов назад
Ты смотри, а у этого уродства, оказывается был нормальный оригинал (уродство, это я про картинку ниже)

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11k
поручик Ржевский 6 часов назад

Рисовать научитесь...
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45k
noName 7 часов назад
Комментарий к фото
АЗЛК
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