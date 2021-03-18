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Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого.
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10.
Скульпторы Чарльз Ланг и Отто Фалькенбах во время работы над головой трицератопса для Филдовского музея естественной истории в Чикаго
15.
57 лет назад в шведском Мальмё...
В ходе того визита Юрий Гагарин был произведён в "почётные пожарные города". И в таком виде он стоял и отдавал честь на помосте вместе с городским главой - они принимали парад тамошних пожарных машин и расчётов...
16.
Девичья фамилия
Гарик Вайнштейн был шахматным вундеркиндом. Когда ему было 10 лет, его принял в свою школу экс-чемпион мира Михаил Ботвинник и уже через год Гарик победил гроссмейстера Авербаха. В 12 лет по понятным причинам Гарик Вайнштейн взял фамилию мамы Клары Каспаровой. В 15 лет Каспаров стал ассистентом Ботвинника, а в 17 лет получил титул гроссмейстера.
Ботвинник как-то упрекнул Каспарова, что тот поменял фамилию:
— Вот я в своё время тоже мог поменять фамилию, на фамилию матери, но я этого не сделал.
Каспаров осторожно спросил:
— Михаил Моисеевич, а какая фамилия была у Вашей мамы?
Ботвинник улыбнулся и ответил:
— Рабинович.
Ботвинник как-то упрекнул Каспарова, что тот поменял фамилию:
— Вот я в своё время тоже мог поменять фамилию, на фамилию матери, но я этого не сделал.
Каспаров осторожно спросил:
— Михаил Моисеевич, а какая фамилия была у Вашей мамы?
Ботвинник улыбнулся и ответил:
— Рабинович.
17.
Юлия Лемигова, вторая вице-мисс на конкурсе"Мисс Вселенная". 1991 год
С 2014г. в браке с Мартиной Навратиловой
20.
Немецкая и американская актриса и певица Марлен Дитрих и неповторимый мастер кинематографа Чарли Чаплин
21.
...Утёсов рассказывал, что однажды, когда он был председателем выпускной комиссии в ГИТИСе, Алла Пугачева (она была из этого выпуска) подошла с фотографом к Утёсову и попросила разрешения сняться с ним на память
Леонид Осипович с удовольствием согласился. И тут же вспомнил историю, как однажды балалаечнику Трояновскому удалось сфотографироваться со Львом Николаевичем Толстым.
Балалаечник был человек предприимчивый, он сделал с этой фотографии клише и выпустил афишу, на которой был изображен вместе с великим писателем. Его антрепренер как-то предложил концерт балалаечника какому-то хозяйственнику и показал афишу.
Тот внимательно посмотрел и сказал: «Ну, этот с балалайкой будет играть, а что будет делать этот старик с бородой?» Антрепренер обиженно ответил: «Этот старик с бородой, если услышит ваши слова, в гробу перевернется». — «Понятно, — сказал хозяйственник, — это акробат. Не надо».
— Так вот, Аллочка, — закончил Леонид Осипович, — при вашей популярности, я боюсь, будут спрашивать: «А что это за старик рядом с вами?»
(опубликовано Владимиром Зайцевым)
Балалаечник был человек предприимчивый, он сделал с этой фотографии клише и выпустил афишу, на которой был изображен вместе с великим писателем. Его антрепренер как-то предложил концерт балалаечника какому-то хозяйственнику и показал афишу.
Тот внимательно посмотрел и сказал: «Ну, этот с балалайкой будет играть, а что будет делать этот старик с бородой?» Антрепренер обиженно ответил: «Этот старик с бородой, если услышит ваши слова, в гробу перевернется». — «Понятно, — сказал хозяйственник, — это акробат. Не надо».
— Так вот, Аллочка, — закончил Леонид Осипович, — при вашей популярности, я боюсь, будут спрашивать: «А что это за старик рядом с вами?»
(опубликовано Владимиром Зайцевым)
23.
Последствия распродаж
Интересно, что одной из причин появления мотоклубов (и прежде всего «Ангелов ада» в 1948 году), стала распродажа по дешевке огромного количества армейских мотоциклов, ставших ненужными после окончания Второй Мировой войны
25.
- Вы как относитесь к бракосочетанию? - Вообще-то, положительно... - А-а, ей об этом думать ещё рано... - Об этом думать никому не рано и никогда не поздно!
26.
Вооружённый караул из солдат 1-го Украинского фронта у памятника генерал-фельдмаршалу М.И.Кутузову в городе Бунцлау
34.
Семья. Блокадный Ленинград
Это застывшее на века фотоизображение времён великой Отечественной войны кажется вполне себе мирным и совершенно беззаботным. Две женщины и маленькая девочка в яркий солнечный день гуляют по городу. В кадре, на первый взгляд, нет ничего ужасного. Но это только на самый первый взгляд, если не знать историю, которая стоит за этой фотографией. На самом деле, сквозь весеннее солнечное настроение проступает чёрное несчастье. Беда одной семьи. Трагедия огромного города.
Этот снимок сделан весной 1942 года военным корреспондентом Федосеевым где-то в районе Невского проспекта блокадного Ленинграда. На прогулке семья Опаховых. В центре кадра – мама, Вероника Александровна Опахова. Слева от неё… нет, это не старушка с палочкой… и даже не сестра… это старшая дочь Лора, которой в тот страшный год было всего лишь 13 лет.
Справа – вся такая светлая девочка с бантиком на голове, которая собирается запрыгнуть на высокий тротуар – это младшая 4-летняя дочка с экзотическим именем Долорес. Папы рядом с ними нет – он погиб при переправе через Ладогу. Посмотрите на ножки девочек. Ведь это не ноги, а спички! Обратите внимание на их распухшие коленки. Особенно у младшей... Они ведь налиты водой. Это от голода.
В самую трагическую для ленинградцев зиму 1941-42 годов старшая дочка Лора лежала в параличе от голода, у неё отнялась левая половина туловища. Врач велел побольше гулять. И они старались гулять как можно чаще. Вот поэтому истощённая девочка, похожая на старушку, шагает с палочкой. То был традиционный маршрут мамы с девочками: по улице Майорова, по Герцена, потом на Невский проспект. А затем обратно.
Мама водила своих деток на прогулку также для того, чтобы отвлечь их от мыслей о еде. Вероника Александровна всякий раз обещала дочкам: вот погуляем, придём домой, сходим в столовую, возьмём по карточке обед, придём домой и будем кушать. А ведь слово «кушать» – это было самое магическое слово в то время. У девочек была огромная сила воли, а ещё, слава богу, у них была очень заботливая мама. Они втроём пережили Блокаду.
После войны Вера Александровна Опахова работала в Академической Капелле на набережной реки Мойки. Там же её старшая дочь Лора пела в хоре. Долгое время Опаховы не знали, что фотография с их блокадной прогулкой стала знаменитой, что снимок попал во всевозможные издания мира, в книги и альбомы, посвящённые Блокаде.
И вот однажды они зашли в Музей Обороны Ленинграда. И там увидели на фото себя. Взрослой дочери Лоре стало плохо. Спустя много лет она увидела себя, юную, в том самом жутком состоянии. Она вспомнила все подробности блокадного выживания. Лора за какой-то короткий момент снова пережила весь тот страх и ужас. И зарыдала. К ней подошёл мужчина, работник музея, и стал успокаивать: «Что вы плачете? В этот год – сорок первый и сорок второй – погибла такая масса народу. Не плачьте! Их уже нету. А вам жить надо»…
Находившаяся рядом сотрудница узнала героев снимка, всё поняла и сказала коллеге: «Вы видите, это же она сама!»… Мужчина ужасно смутился, и отошёл от Лоры с извинениями.
Вот что стоит за одним солнечным и, казалось бы, безмятежным снимком.
Этот снимок сделан весной 1942 года военным корреспондентом Федосеевым где-то в районе Невского проспекта блокадного Ленинграда. На прогулке семья Опаховых. В центре кадра – мама, Вероника Александровна Опахова. Слева от неё… нет, это не старушка с палочкой… и даже не сестра… это старшая дочь Лора, которой в тот страшный год было всего лишь 13 лет.
Справа – вся такая светлая девочка с бантиком на голове, которая собирается запрыгнуть на высокий тротуар – это младшая 4-летняя дочка с экзотическим именем Долорес. Папы рядом с ними нет – он погиб при переправе через Ладогу. Посмотрите на ножки девочек. Ведь это не ноги, а спички! Обратите внимание на их распухшие коленки. Особенно у младшей... Они ведь налиты водой. Это от голода.
В самую трагическую для ленинградцев зиму 1941-42 годов старшая дочка Лора лежала в параличе от голода, у неё отнялась левая половина туловища. Врач велел побольше гулять. И они старались гулять как можно чаще. Вот поэтому истощённая девочка, похожая на старушку, шагает с палочкой. То был традиционный маршрут мамы с девочками: по улице Майорова, по Герцена, потом на Невский проспект. А затем обратно.
Мама водила своих деток на прогулку также для того, чтобы отвлечь их от мыслей о еде. Вероника Александровна всякий раз обещала дочкам: вот погуляем, придём домой, сходим в столовую, возьмём по карточке обед, придём домой и будем кушать. А ведь слово «кушать» – это было самое магическое слово в то время. У девочек была огромная сила воли, а ещё, слава богу, у них была очень заботливая мама. Они втроём пережили Блокаду.
После войны Вера Александровна Опахова работала в Академической Капелле на набережной реки Мойки. Там же её старшая дочь Лора пела в хоре. Долгое время Опаховы не знали, что фотография с их блокадной прогулкой стала знаменитой, что снимок попал во всевозможные издания мира, в книги и альбомы, посвящённые Блокаде.
И вот однажды они зашли в Музей Обороны Ленинграда. И там увидели на фото себя. Взрослой дочери Лоре стало плохо. Спустя много лет она увидела себя, юную, в том самом жутком состоянии. Она вспомнила все подробности блокадного выживания. Лора за какой-то короткий момент снова пережила весь тот страх и ужас. И зарыдала. К ней подошёл мужчина, работник музея, и стал успокаивать: «Что вы плачете? В этот год – сорок первый и сорок второй – погибла такая масса народу. Не плачьте! Их уже нету. А вам жить надо»…
Находившаяся рядом сотрудница узнала героев снимка, всё поняла и сказала коллеге: «Вы видите, это же она сама!»… Мужчина ужасно смутился, и отошёл от Лоры с извинениями.
Вот что стоит за одним солнечным и, казалось бы, безмятежным снимком.
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Историю фотографии не знал, благодарю
Афтор, ты хоть думай что публикуешь! Чтобы поменять фамилию - вначале нужно паспорт получить.
Второе. Что значит "по понятным причинам"? Намек на антисемитизм, якобы существовавший в СССР в 1975 году? А что, после смены фамилии Каспаров стал выглядеть как коренной славянин?