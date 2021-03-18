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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
18 марта 2021 23:50
Метки: история   ретро   фото   
696
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого.
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Метки: история   ретро   фото   
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7  комментариев
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3k
alex 5 часов назад
Семья из блокадного Ленинграда заслуживало отдельного поста, всё остальное блекнет на фоне.
Историю фотографии не знал, благодарю
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100
阿鋒 4 часа назад
Обеденный стол для обвиняемых. Сильно!
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10k
Bill 6 часов назад
"В 12 лет по понятным причинам Гарик Вайнштейн взял фамилию мамы Клары Каспаровой."
Афтор, ты хоть думай что публикуешь! Чтобы поменять фамилию - вначале нужно паспорт получить.
Второе. Что значит "по понятным причинам"? Намек на антисемитизм, якобы существовавший в СССР в 1975 году? А что, после смены фамилии Каспаров стал выглядеть как коренной славянин?
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89
Ольга Bill 6 часов назад
В 12 лет достаточно родителям сходить в ЗАГС и просто было написать заявление на внесение изменения в свидетельство о рождении сына. Паспорт только родителям требовался.
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Bill Ольга 6 часов назад
Ну так я об этом и говорю. В 12 лет ребенок не мог сам поменять фамилию. Фамилию поменяла мама.
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3k
RALEXXX Bill Час назад
Фамилия Каспаров не так резала слух некоторым "товарищам", как фамилия Вайнштейн.
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3k
au3 7 часов назад
Ну вот как ты можешь выкладывать в одом посте "34. Семья. Блокадный Ленинград" и заканчивать лайкодрочерским "40.Моника Беллуччи" ? Сдохни, тварь.
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