Снежана Владленовна включила свет.

Никто не шелохнулся.

Вот так же выглядит кот на кухне, застигнутый врасплох над куском надкушенной колбасы.

"Ну, и как вам кино?" - спросила Снежана Владленовна.

"Познавательно!" - не сговариваясь, одновременно выкрикнули гости правильное слово.

Ботаник неожиданно поднял руку, как на уроке.

Он был весь красный, с помидором вместо головы.



"Он нас всех запалит", - прошептала непростая девочка Костику.

"Да, пожалуйста", - учительским тоном сказала Снежана Владленовна.

Ботаник открыл было рот, но Костик успел показать ему кулак.

Ботаник сидел лицом к дверям, в которых стояла Снежана Владленовна, а Костик - спиной к ним, так что женщина ничего не заметила.

Пудовый кулак Костика по размеру как раз совпадал с головой ботаника: одного неловкого движения хватило бы, чтобы помидор потек.

Но рот у ботаника был уже открыт, и помидороголовый юнец не мог не продолжить.



"Калигула...Калигула... - бормотал он, как заклинание, уставившись на Костика, - Калигула...неуважительно относится к женщинам".

"Надо же, - ответила Снежана Владленовна, - как интересно.

А в чем это выражается?"

"Он...он...он закрывал одной женщине рот рукой!" - выпалил ботаник.

И, действительно, есть в фильме Тинто Брасса такая сцена, где Калигула закрывает женщине рот рукой.

Но только, как бы это сказать, он делает это не изолированно, а в процессе.

То есть закрывание рта рукой было самым невинным из того, что герой Малкольма Макдауэлла делал с той женщиной в упомянутой сцене.

"Надо же, надо же.

А как та женщина выглядела?

Во что она была одета?" - поинтересовалась Снежана Владленовна.

"Да ни во что..." - выпалил ботаник и втянул голову в плечи.



Непростая девочка незаметно пнула Костика ногой.

"Да ни во что особенное, - выкрикнул Костик, - в белые такие одежды".

"И у нее еще весы были в руке", - неожиданно добавил сын трудовика, который оказался вполне сообразительным малым.

Впрочем, это было понятно уже по его афере с бутылками.

"И повязка на глазах", - подыграла непростая девочка.

"А! Ну, теперь все понятно, - воскликнула Снежана Владленовна так, будто ей и правда было что-то понятно, - та женщина - Фемида, древнеримская богиня правосудия.

Калигула закрывал ей рот рукой, как бы заставляя правосудие замолчать.

Это такой художественный образ".



Все облегченно вздохнули, а ботаник окончательно сник.

"Какой прекрасный фильм! - резюмировала Снежана Владленовна, - дети, вам надо обязательно написать по нему сочинение!

Я поговорю с вашим учителем истории.

Это будет бомба!"

На этих словах сын трудовика, под шумок решивший снова приложиться к трофейной бутылке, подавился и страшно закашлялся.



Эпилог.

По словам Костика, Снежана Владленовна ни с каким учителем истории о сочинении по фильму "Калигула", конечно, говорить не стала.

Это было очередное дипломатическое заявление в воздух от светской львицы. А вот помидороголовый ботаник потом поступил-таки на исторический факультет.

Очевидно, что Тинто Брассу со свойственным ему размахом удалось привить любознательному юноше любовь к этой науке.





(Олег Батлук)