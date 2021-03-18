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Калигула

Калигула (6 фото)

Автор:
18 марта 2021 15:15
Метки: видик   дети 80-х   прикол   
1081
6
Эта невыдуманная история произошла во времена, когда "видик" стоил примерно столько же, сколько нормальная машина.
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Авторский пост

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Метки: видик   дети 80-х   прикол   
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16  комментариев
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22k
Vazari 2 часа назад
Слабенькая, а главное, выдуманная с первого до последнего слова пикабушная байка...
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17k
Luc72 Час назад
Ну... я бы не сказал, что на заре появления видео в СССР " нас всех воспитал Жан-Клод Ван Дамм и Майкл Дудикофф".
Ван Дамм как то всплыл ближе к 90-м после Кровавого спорта.
Скорее Чак Норрис, Брюс Ли, хоть и покойный уже тогда, из ужасов... мля, названия не могу вспомнить
, человек с разлинованной порезами головой, Американские оборотни, что то там с существом, вылезающим из телека с растягиванием экрана, а не как в Звонке (а, нашел, Демоны).
Из эротики Эмануель и какая нить кассета с немецким сантехником или садовником, Красная Шапочка.
Тот же Не отступать и не сдаваться я смотрел еще до армии (в 86) и там уже был Ван Дамм, но его я там не запомнил, честно, неизвестный актер тогда был.
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12k
Serg2001 Час назад
Ну, фиг знает! Автор похоже сам не смотрел ни разу этот фильм. Там реального секса минут на 5-6 от силы. И далеко не в самом начале. Причем невооруженным глазом видно, что этот эпизод снимали отдельно. Даже цвет изображения другой. И снимал этот ролик другой крендель. Потом в фильм вставили без ведома режиссера. А все остальное время просто какая-то унылая депрессионная похабщина. По крайней мере мне этот фильм запомнился именно таким. С трудом один раз до конца досмотрел и больше пересматривать желания не возникало.
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10k
Антон Семёныч Serg2001 43 минуты назад
Вы совершенно правы. Тинто Брасс отказался от сцен порно и его убрали.
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9k
Енот Полиграфович Час назад
Я так понял автор авторского поста - Олег Батлук...А то все Нанук Паналык, Нанук Паналык...
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11k
Юрий Николаевич Час назад
Я от скуки пошел в кинотеатр на "Калигулу", дневной сеанс, и прифуел от увиденного. Рассказал друзьям, но... На следующий день афиш уже не было, финита ля порнуха.
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2k
Виталий Касандров 2 часа назад
Ну учитывая что за наличие такой кассеты можно было не только с хорошей работы вылететь но еще и срок получить то хранили их отдельно да еще и под замком .Так что выдумка .
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4k
TirAn 2 часа назад
Жаль, что в школе нам ни кто не показывал видео. не было его тогда ни где, кроме как в Останкино на телецентре
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22k
Vazari TirAn 2 часа назад
А еще больше жаль, что даже в те времена, далеко не всех учили писать "ни кто" и "ни где" слитно....
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4k
TirAn Vazari 40 минут назад
Если вам нехрен делать, кроме как искать ошибки - продолжайте дальше. А то что вам жаль - мне как то 80 см от уровня пола
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1k
Лёха 2 часа назад
Хороший фильм. Помню. И игра актёров там,как я слышал, отчасти самая натуральная была...

Спасибо автору. Классный пост.
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13k
Габит Калыков 2 часа назад
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