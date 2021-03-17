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Ретро фотографии

Ретро фотографии (35 фото)

Автор:
17 марта 2021 23:00
Метки: история   ретро   фото   
440
35
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого. Сегодня из пионерского прошлого нашего детства.
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Метки: история   ретро   фото   
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80k
Taras Kozalupko 6 часов назад
Садальский?

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11k
поручик Ржевский 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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154
Кондратий Собакин 4 часа назад
Я юный пионер,
ребятам всем пример!
Курить табак,
гонять собак,
душить котов,
всегда готов!
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11k
поручик Ржевский Кондратий Собакин 3 часа назад
Нет, я старый пионер!...
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10k
wilddewill 5 часов назад
Знаете, что реально не любил? Все эти "классные часы" в школе, пхд на работе.... ну почему я должен тратить своё личное время на выполнение чужих обязанностей? Только сейчас такая мысль в голову пришла.... Ладно еще в армии.... а так то? Ну в школе есть "техничка", уборщица которая, ну и пусть классы моет. Ей за это платят. А на работе, на автобазах, вот, вроде выходной у тебя, а нет, иди мой гараж. ПХД мать его...... Нет, я понимаю, что в школах так к порядку типа приучают..... Но как то не правильно это.... Может старею?)))))
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1k
Василич wilddewill 4 часа назад
Я перестал это любить только в 21м веке, вроде капитализм победил, это должно решаться новыми хозяевами моего предприятия....
Они решили что у нас будет субботник)
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10k
wilddewill Василич 4 часа назад
Ой, да при чем тут капитализм? Ну вот у нас, в автобусном парке.... Ну куча техники и рабочих, что занимаются уборкой территории и справляются, что самое главное. Но тебе может, в любой момент, позвонить начальник колонны..... И всё, ты понимаешь, что вопрос из серии-" Алексей, у тебя же завтра выходной?", накрывает твой выходной к хренам. Могут тебя попросить выйти почистить снег вокруг будки механника в колонне))) как вариант. Или еще чего. И это у них с тех времен осталось, а не от нынешнего капитализма. Ладно, когда ты сам просишь техдень чтобы с автобусом позаниматься, если надо чего исправить или просто нап.и.дорить его...... Сейчас конечно нет прям жесткой обязаловки как раньше, типа по субботам ПХД. Но всё равно, нет, нет, а да.
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