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Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого. Сегодня из пионерского прошлого нашего детства.
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Авторский пост
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