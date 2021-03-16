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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (30 фото)

Автор:
16 марта 2021 17:08
Метки: Юмор   картинки   приколы   
2323
30
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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11  комментариев
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35k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
вообщето Ешь гей )(уй...
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1M
Беспощадный критик Час назад
Он, что-ли?
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4k
Константин Безумов Беспощадный критик 43 минуты назад
Ну я Брюса Уиллиса представил
По аналогии-две из трех предыдущих фото актёры а третий хз кто
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3k
Sunny11 Беспощадный критик 42 минуты назад
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−121
LoginNaFishkah 2 часа назад
Про светодиод - жиза!!!
Настало время когда тебе что-то навязывают по принципу, а потому что вот так.
Из мелкого, но встречаемого:
-Мобильный режим сайтов. У тебя Андроид приставка, экран Full HD, но ты ищешь разные извращённые способы, чтобы обойти эти уродливые недоделанные мобильные версии
-Там же в Андроиде, корпорация "добра" решила, что символ табуляции и кнопка Enter это зло для их системы
-Идиотские моргающие фонарики. Желаю всем китайцам, чтоб свет в их квартире включался в несколько положений - обычный, тусклый, моргающий, выключено
-Тёрка для продуктов - хочешь купить, просто, чтобы была крупная и мелкая, но из сотен видов, во всех есть неприятная, колючая сторона, как гвоздями натыкали, которую ещё и отмывать проблемнее. Догадаться сделать просто сторону без ничего, чтоб и держать приятнее и мыть проще - не дано
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42k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Понимаю, что словлю кучу минусов, но я не только не знаю кого не хватает, но и этих трех.
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14k
Мария Коненкова Цыц тут у меня Час назад
Президент Путин, кто же еще.
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4k
Константин Безумов Цыц тут у меня 42 минуты назад
Я одного не знаю, который справа
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1k
Тимур Экгардт 2 часа назад
Комментарий к фото
Ешь гей х..й!
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27k
Acu900 2 часа назад
Комментарий к фото
В студию Филя ворвался устало
Степашка с Каркушею кушали сало
Филя спросил: "А где же наш Хрюша?
"Нет его больше" - всплакнула Каркуша
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5k
Echo Acu900 Час назад
Комментарий к фото
-Тётя Таня, меня Филя свиньёй обозвал.
-Вы на него посмотрите, собака какая )
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