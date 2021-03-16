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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
Авторский пост
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По аналогии-две из трех предыдущих фото актёры а третий хз кто
Настало время когда тебе что-то навязывают по принципу, а потому что вот так.
Из мелкого, но встречаемого:
-Мобильный режим сайтов. У тебя Андроид приставка, экран Full HD, но ты ищешь разные извращённые способы, чтобы обойти эти уродливые недоделанные мобильные версии
-Там же в Андроиде, корпорация "добра" решила, что символ табуляции и кнопка Enter это зло для их системы
-Идиотские моргающие фонарики. Желаю всем китайцам, чтоб свет в их квартире включался в несколько положений - обычный, тусклый, моргающий, выключено
-Тёрка для продуктов - хочешь купить, просто, чтобы была крупная и мелкая, но из сотен видов, во всех есть неприятная, колючая сторона, как гвоздями натыкали, которую ещё и отмывать проблемнее. Догадаться сделать просто сторону без ничего, чтоб и держать приятнее и мыть проще - не дано
Степашка с Каркушею кушали сало
Филя спросил: "А где же наш Хрюша?
"Нет его больше" - всплакнула Каркуша
-Вы на него посмотрите, собака какая )