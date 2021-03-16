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Единственный в своем роде: как выглядит советский экраноплан "Лунь" изнутри

Единственный в своем роде: как выглядит советский экраноплан "Лунь" изнутри (36 фото)

Автор:
16 марта 2021 15:08
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: лунь   наследие СССР   наследие прошлого   привет из прошлого   фоторепортаж   экраноплавание   экранопланы   экскурсия   
1277
36
Путешественник Юрий Урыков побывал внутри самого большого экраноплана в мире, и поделился своими фотографиями. Многие видели это чудо техники снаружи, но мало кому довелось попасть внутрь. Это нечто среднее между самолетом и кораблем. "Лунь" - самый большой в мире экраноплан, созданный в СССР в конце 70-х годов. Сейчас экраноплан размером с пятиэтажку находится в Дербенте, он сохранился как музейный экспонат.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: лунь   наследие СССР   наследие прошлого   привет из прошлого   фоторепортаж   экраноплавание   экранопланы   экскурсия   
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11  комментариев
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55k
Парагвайский шпион 2 часа назад
А в шторм, он же не может выйти на боевое задание? Высота небольшая, его же волной накроет? Не?
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10k
Хью́берт Парагвайский шпион Час назад
Он на Каспии испытывался, какието ограничения безусловно есть, но волна 2 метра ему не почём, он огромный.
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3k
Димыч 7 минут назад
"Каспийский монстр"..
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13k
Игорь 10 минут назад
Ну хоть относительно не растащили на детальки, уже радует
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592
ekolog67 44 минуты назад
Михаил Круг?
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5k
ДеониS 46 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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20k
BillyBonzz 49 минут назад
а сверху, на крыше фюзеляжа, я так понял, контейнеры для пусковых установок? Дык это ему и "Калибры" наверное затолкать туда можно?))
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10k
wilddewill BillyBonzz 19 минут назад
Калибры можно из железной бочки запустить?
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2k
DyadyaSasha 51 минуту назад
Реклама рено-дастеров ?
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2k
Mellivora DyadyaSasha 8 минут назад
Всех блогеров в Дагестан пригласили на презентацию Рено Дастер.
Оттуда и пошло про Луня после съемок Рено.
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13k
куджо Час назад
Серьёзная машина...
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