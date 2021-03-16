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Путешественник Юрий Урыков побывал внутри самого большого экраноплана в мире, и поделился своими фотографиями. Многие видели это чудо техники снаружи, но мало кому довелось попасть внутрь. Это нечто среднее между самолетом и кораблем. "Лунь" - самый большой в мире экраноплан, созданный в СССР в конце 70-х годов. Сейчас экраноплан размером с пятиэтажку находится в Дербенте, он сохранился как музейный экспонат.
Юрий Урыков, поделившийся этими фотографиями, говорит, что испытал настоящий технический экстаз, когда попал внутрь. «Экроноплан не использовался уже 20 лет, но начинка почти как новая. Пахнет маслом и керосином, многие приборы и моторы остались там. Так же как постельное белье и документы».
Ракетный корабль-экраноплан проекта 903 "Лунь" - это экраноплан, разработанный Ростиславом Алексеевым в 1975 году и использовавшийся советским и российским военно-морскими силами с 1987 года до конца 1990-х годов. Создан на опытном заводе "Волга" и является единственным полностью построенным кораблём проекта 903 из восьми планировавшихся.
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Экраноплан был предназначен для поражения надводных кораблей водоизмещением до 20 000 тонн из состава корабельных ударных группировок, десантных соединений, конвоев и одиночных кораблей, как водоизмещающих, так и на подводных крыльях и воздушной подушке вне противодействия авиации (в том числе ДРЛО) противника.
Экраноплан "Лунь" благодаря относительно высокой (для надводных и низковысотных носителей) скорости движения и незаметности для корабельных радаров мог подходить к целям на расстояние пуска ракет.
Экраноплан "Лунь" благодаря относительно высокой (для надводных и низковысотных носителей) скорости движения и незаметности для корабельных радаров мог подходить к целям на расстояние пуска ракет.
31 июля 2020 года единственный построенный экраноплан класса МД-160 "Лунь" был отбуксирован с военно-морской базы Каспийск в Дербент, Дагестан. Он будет выставлен в планируемом парке "Патриот". Путешествие заняло примерно 100 км по Каспийскому морю; перемещение экраноплана потребовало использования резиновых понтонов, трех буксиров и двух судов сопровождения.
Однако при буксировке судна к месту назначения машина застряла на песчаном пляже на берегу Каспийского моря к югу от города Дербент. Транспортное средство было слишком тяжелым, чтобы его можно было оторвать от песка, а нужного оборудования не было, поэтому экраноплан был закреплен и оставался на пляже в течение следующих 5 месяцев, став местной достопримечательностью. В результате земляных работ и новой попытки в декабре 2020 года самолет был перемещен на 20-30 метров от моря.
Однако при буксировке судна к месту назначения машина застряла на песчаном пляже на берегу Каспийского моря к югу от города Дербент. Транспортное средство было слишком тяжелым, чтобы его можно было оторвать от песка, а нужного оборудования не было, поэтому экраноплан был закреплен и оставался на пляже в течение следующих 5 месяцев, став местной достопримечательностью. В результате земляных работ и новой попытки в декабре 2020 года самолет был перемещен на 20-30 метров от моря.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Оттуда и пошло про Луня после съемок Рено.