31 июля 2020 года единственный построенный экраноплан класса МД-160 "Лунь" был отбуксирован с военно-морской базы Каспийск в Дербент, Дагестан. Он будет выставлен в планируемом парке "Патриот". Путешествие заняло примерно 100 км по Каспийскому морю; перемещение экраноплана потребовало использования резиновых понтонов, трех буксиров и двух судов сопровождения.



Однако при буксировке судна к месту назначения машина застряла на песчаном пляже на берегу Каспийского моря к югу от города Дербент. Транспортное средство было слишком тяжелым, чтобы его можно было оторвать от песка, а нужного оборудования не было, поэтому экраноплан был закреплен и оставался на пляже в течение следующих 5 месяцев, став местной достопримечательностью. В результате земляных работ и новой попытки в декабре 2020 года самолет был перемещен на 20-30 метров от моря.