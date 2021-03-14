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Посетителя зоопарка оскорбила поза спящего кенгуру

Посетителя зоопарка оскорбила поза спящего кенгуру (5 фото)

Автор:
14 марта 2021 23:13
Метки: животные   кенгуру   прикол   
421
5
В Рижском зоопарке кенгуру не на шутку эпатировал чересчур ранимого посетителя. Человек был настолько оскорблен поведением животного, что тут же позвонил в полицию и нажаловался на австралийское сумчатое.
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Метки: животные   кенгуру   прикол   
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8  комментариев
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12k
KOSTELLO 3 часа назад
Проблема не в наличии идиотов на планете.
Идиоты были и будут всегда.
Проблема в том, что вместо того, чтобы игнорировать идиотов, госслужбы и прочие, начинают идти у них на поводу.
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17k
Нагайна 40 минут назад
Мои собаки тоже так спят. Штраф им, что ли, выписать?
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21k
Юрьевич 48 минут назад
Это ж надо, столько идиотов вокруг одного кенгуру собралось!
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16k
Delhana Час назад
Вот интересно, а администрация зоопарка может подать ответную жалобу, что этот посетитель преследовал кенгуру и подглядывал за ним в его жилище наблюдая интимные подробности личной жизни коренного австралийца?
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22k
Андрей Автор поста 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Домашние хитрости 3 часа назад
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4k
Suvar_ Домашние хитрости 3 часа назад
по чему? по полу, по паркету, по асфальту? или по_ую? в данном случае повсюду пишется СЛИТНО! реально, идиоты повсюду, даже в качестве автора((
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9k
Александр 3 часа назад
Пришибленный
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