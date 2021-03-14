Посетителя зоопарка оскорбила поза спящего кенгуру

А всего-то дело в том, что кенгуру лежал на земле в довольно неестественном положении. Некоторые посетители зоопарка даже опасались, что у животного проблемы со здоровьем. Как правило, специалисты зоопарка предупреждают гостей о том, что на самом деле с животным полный порядок. Но один посетитель все же не удовлетворился объяснениями и набрал номер полиции.