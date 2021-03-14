Посетителя зоопарка оскорбила поза спящего кенгуру

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В Рижском зоопарке кенгуру не на шутку эпатировал чересчур ранимого посетителя. Человек был настолько оскорблен поведением животного, что тут же позвонил в полицию и нажаловался на австралийское сумчатое.
А всего-то дело в том, что кенгуру лежал на земле в довольно неестественном положении. Некоторые посетители зоопарка даже опасались, что у животного проблемы со здоровьем. Как правило, специалисты зоопарка предупреждают гостей о том, что на самом деле с животным полный порядок. Но один посетитель все же не удовлетворился объяснениями и набрал номер полиции.
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В полиции, опираясь на жалобы беспокойного гражданина, выдвинули к зоопарку претензии: мол, откровенная поза животного во сне представляет потенциальную опасность для общества. Рижский зоопарк теперь вынужден усиленно следить за тем, чтобы кенгуру ненароком не оскорбил своей естественностью кого-нибудь еще. После разговора с сотрудниками полиции администрация зоопарка предложила несколько вариантов решения проблемы: отключить подогрев пола, создать для животного стрессовую обстановку в вольере или же «понадеяться на доверие посетителей к профессионализму сотрудников зоопарка и знанию поведения и повадок животных».
В зоопарке также заявили, что помещение убирают каждый день, а кенгуру чувствуют себя хорошо.
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Идиоты были и будут всегда.
Проблема в том, что вместо того, чтобы игнорировать идиотов, госслужбы и прочие, начинают идти у них на поводу.