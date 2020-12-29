Кенгуру обиделся и дал мужику леща

Загадочная страна Австралия, кишащая всевозможными змеями, пауками и другими гадами, каждый день бросает вызов местным жителям. В этот раз на Рождество мужчина пострадал от кенгуру.
Семья Митчелла Робинсона заметила слоняющегося по их земельному участку самца кенгуру. Животное было настроено агрессивно, а также копало ямы перед домом.
Мужчина хотел отпугнуть незваного гостя и бросил кенгуру под ноги маленький камушек. Но, видимо, животное обиделось. Постояв несколько секунд на месте, кенгуру кинулся на Митчелла и, наподдав ему, ускакал по свои делам.
Мужчина хотел отпугнуть незваного гостя и бросил кенгуру под ноги маленький камушек. Но, видимо, животное обиделось. Постояв несколько секунд на месте, кенгуру кинулся на Митчелла и, наподдав ему, ускакал по свои делам.
Австралиец в результате нападения серьёзно не пострадал, но вновь ушиб недавно сломанную руку.
Специалисты говорят, что после пожаров, которые потрясли страну в 2020 году, дикие животные стали всё ближе подбираться к жилищам людей в поисках еды. Если вы вдруг увидите неподалёку кенгуру, то держитесь от него подальше, ведь на передних конечностях у них огромные когти, а задними они в прыжке могут очень сильно ударить.
Специалисты говорят, что после пожаров, которые потрясли страну в 2020 году, дикие животные стали всё ближе подбираться к жилищам людей в поисках еды. Если вы вдруг увидите неподалёку кенгуру, то держитесь от него подальше, ведь на передних конечностях у них огромные когти, а задними они в прыжке могут очень сильно ударить.
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