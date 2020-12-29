Кенгуру обиделся и дал мужику леща

Австралиец в результате нападения серьёзно не пострадал, но вновь ушиб недавно сломанную руку.



Специалисты говорят, что после пожаров, которые потрясли страну в 2020 году, дикие животные стали всё ближе подбираться к жилищам людей в поисках еды. Если вы вдруг увидите неподалёку кенгуру, то держитесь от него подальше, ведь на передних конечностях у них огромные когти, а задними они в прыжке могут очень сильно ударить.