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Кенгуру обиделся и дал мужику леща

Кенгуру обиделся и дал мужику леща (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2020 09:55
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   драка   животные   кенгуру   нападение   пожар   
836
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Загадочная страна Австралия, кишащая всевозможными змеями, пауками и другими гадами, каждый день бросает вызов местным жителям. В этот раз на Рождество мужчина пострадал от кенгуру.

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Метки: Австралия   драка   животные   кенгуру   нападение   пожар   
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8  комментариев
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19k
Слепой Пью Час назад
Спасибо за предупреждение - буду кенгурей обходить за версту по тайге!
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2k
Директор свежего воздуха Минуту назад
Стоит как груша, че-бы такому не наподдать, я бы пободался для нормального видоса.
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5k
JACKAL 8 минут назад
Чё так орать??? Как будто на него одновременно лев с крокодилом обиделись...
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146
dimly 59 минут назад
Это мужик так заорал?))
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611
лесная лысоешка dimly 12 минут назад
Кенгуру обиделся и дал мужику леща
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11k
Serg2001 Час назад
Хорошо хоть не надругался...
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1k
Fara Zolkin Час назад
А орать то так зачем?)
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11k
Telar Gouroi Fara Zolkin Полчаса назад
Если бы не этот ор мужику хана
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